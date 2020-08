Fotbalový klub ze Semil přichází i letos s nabídkou řady mládežnických turnajů. Na Městském stadionu v Semilech se v létě uskuteční 14. ročník seriálu "Semily cup 2020", který bude obsahovat klání několika věkových kategorií.

Vše zahájí v neděli 23. srpna mladší žáci. Kategorie U12 a U13 (ročník narození 2008 a mladší) budou v Semilech hrát v rozestavení 7+1 a prvními přihlášenými kluby byly vedle toho pořádajícího také TJ Červený Kostelec, TJ Sokol Ruprechtice, FK Brandýs-Boleslav, 1.FK Nová Paka, FK Turnov, FC Lomnice nad Popelkou a DFA Slovan Liberec.

O týden později, v sobotu 29. srpna, si na své přijdou zástupci starších přípravek (U10 a U11). Kluci a holky narozené v roce 2010 a mladší se na trávník postaví v počtu 5+1 a také zde organizátoři přivítali první přihlášené týmy. Jsou jimi oddíly TJ Červený Kostelec, FK Arsenal Česká Lípa, DFA Slovan Liberec, FA Jablonec, TJ Jiskra Vratislavice a domácí SK Semily.

Den na to semilský pažit a jeho okolí obsadí fotbalisté a fotbalistky ročníku 2012 a mladší. Tedy mladší přípravky U8 a U9. Počet hráčů v zápase se sníží na 4+1 a jistý je již start SK Miletín, TJ Červený Kostelec, FA Jablonec, FK Chlumec nad Cidlinou, FC Slovan Liberec, TJ Sokol Pěnčín a samozřejmě pořádajícího oddílu.

Že lze do fotbalového života děti zapojit od opravdu nízkého věku, o tom už několik let svědčí kategorie MINI přípravek. Letos do ní zapadají kluci a holky narozené v roce 2014 a později. Zatímco na předchozí turnaje je startovné ve výši 1500 korun, turnaj MINI přípravek Semilští pořádají bez startovného a vedle domácího týmu jsou již přihlášené i FK Dobrovice a TJ Červený Kostelec.

Při 14. ročníku Semily cupu se tedy nabízí čtyři turnaje a zájemci se nadále mohou hlásit pořádajícímu oddílu.