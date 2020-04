Čtenáři se dozvěděli, jak fotbalisté ve dnech sportovní stopky tráví dny, jak mezi sebou v týmech komunikují, ale třeba i s jakou vírou doufají v konec nouzového stavu v republice.

Nyní přicházíme s anketou, která se zaměřila na samotné oddíly. Těch na okrese Trutnov evidujeme celkem 38 a v každém se s pandemií COVID-19 vypořádávají jinak. Očekává někdo negativní dopad na klub a jak kdo vidí osud jarní části fotbalových soutěží? I o tom je aktuální anketa našich novin.

Již v úterý 7. dubna má Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodnout o dohrání či definitivnímu ukončení aktuálního ročníku 2019/2020. Budou nižší soutěže pro letošek anulovány? Právě na to odpovídali královédvorský Georgios Karadzos, vrchlabský Tomáš Hladík, úpický Bohumil Kafka či další funkcionáři z Trutnovska.

Anketa deníku, díl třetí

Umíte si vůbec představit, že by se ještě hráči vašeho klubu měli vrátit na zelený trávník?

Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem: „Budeme rádi, že nám to dovolí v létě a my budeme moci začít novou sezonu 2020/2021.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „To si v jarní části mistrovských soutěží neumím představit.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Upřímně, teď na jaře nedovedu.“

Bohumil Kafka, jednatel SK Sparta Úpice: „Formou tréninků a případně přátelského utkání si to dovedu představit. Ale jedna věc je moje představa, druhá pak samotná realita, jak se vše podaří poskládat do utkání, ve kterém téměř o nic nejde.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Na jaře rozhodně ne, možná pár přáteláků nebo narychlo uspořádaný pohár v okresním měřítku.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Nemá to žádnou cenu. Naše soutěž se stejně dohrát nedá. Hrát v červenci a v pracovních dnech je nesmysl.“

Jiří Štěpař, sekretář TJ Jiskra Kocbeře: „Představit si to umím, protože všichni projevují chuť k fotbalu a návratu na trávníky. Ale čas není momentálně naším přítelem.“

Roman Polák, předseda TJ Tatran Hostinné: „Za téhle situace to je nepředstavitelné. Teď se jedná spíše o zdraví než o fotbal. Snad se všichni co nejdříve uvidíme.“

Martin Kučeravý, hrající sekretář TJ Rudník: „Popravdě, v tuto chvíli si nedovedu moc dobře představit návrat hráčů na trávníky.“

Tomáš Voňka, jednatel FK Sokol Volanov: „Nevidím v tom problém. Naopak si myslím, že všichni po tak dlouhé pauze vyběhneme ještě s větší chutí.“

Vladimír Vasiljev, sekretář TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší: „Představa tu je, realita času tomu však nenasvědčuje.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Zdraví je přednější. Individuálně se připraví každý hráč, který to dělal do teď, herní scénář bude chybět, ale to vše se dá dohnat. Takže všechny budou „svrbět“ nohy a bolet srdíčko. To však není nic, co by se nedalo vydržet. O to víc se všichni budou těšit, až budou moci zpět na trávníky.“

Jaroslav Zadina, sekretář TJ Jiskra Horní Maršov: „My si to představit dokážeme.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „FORTUNA:LIGA i naše „pralesni liga“ by se měly hrát i pro těch pár lidí, kteří přijdou na klobásu a pivo. Kdyby to mělo být nějak omezeno, radši počkáme na novou sezonu s přáním, že problém v podobě koronaviru bude do té doby vyřešen.“

Jakub Drábek, sekretář TJ Jiskra Lampertice: „Ano, dokážeme si představit vrátit se na hřiště.“

Další otázky na zástupce okresní oddílů

(odpovědi na ně přineseme v příštích dnech)