Na podzim jste ztratili pouze čtyřikrát, mrzí nějaká prohra víc než ostatní?

Nejvíce nás mrzí prohra s Českou Skalicí, kterou jsme v poslední minutě naprosto regulérně odvrátili gólem na 2:2, ale jisté okolnosti nám zřejmě nebyly v danou chvíli nakloněny.

Čekal jste před sezonou, že byste se mohli prát o první příčku?

Určitě ne, cílem bylo se pohybovat v klidném prostředku tabulky a postupně zapracovávat mladé odchovance.

Co je největší předností týmu a kdo je lídrem v kabině?

Nejenom týmu, ale celého klubu, je prostředí a parta lidí, kteří tu fotbal dělají. Lídrů máme více, v kabině jsou to Lukáš Haken a Michal Beránek, na hřišti a na kulturních akcích to je pak Jan Míka.

VIZITKA



MICHAL PUŠ

Narozen: 6. dubna 1987 (Jičín)

Mládežnické kluby: SK Jičín, FK Mladá Boleslav, SK Slavia Praha.

Kluby v mužích: SK Jičín, SK Sobotka, TJ Sokol Železnice.

Minuty na podzim: 733.

Železnice v první půlce sezony dala nejvíce branek a nejméně jich obdržela, to vás jako gólmana musí těšit, že? Sledujete tyhle statistiky?

Každý gólman tyto statistiky sleduje a jsou pro něj důležité, stejně tak pro mě. Zásluhu na tom má především skvělá defenziva. Co neodvrátí hlavou Haken, nepřečte Starý, tak doběhne Odvárko, takže máme ve většině zápasů v bráně velkou pohodu. Co se týče vstřelených branek, tak je to hlavně díky ofenzivní síle celého týmu, skvělým standardkám Míky a střeleckému apetitu všeuměla Kypra.

V brance jste se pravidelně střídali s Petrem Šukem, byla taková domluva už před vaším příchodem do Železnice?

Žádnou domluvu jsme neměli, ale trenér Blažej je známý střídáním brankářů, což je pro atmosféru v týmu dobrá věc. Nám to oběma vyhovuje a co si budeme povídat, v tomhle věku je člověk náchylnější ke zranění, já jsem byl půlku podzimu mimo hru.

Oba jste hodně zkušení gólmani, jak si rozumíte? A roste v klubu nějaký nástupce?

Rozumíme si velmi dobře, hrajeme spolu i hokej a známe se opravdu dlouho. Nástupci rostou, velmi slibně se jeví například nejmladší z naší brankářské trojice Ondra Dobruška. V Mladé Boleslavi chytá jako jednička v dorostu David Burgert, ale ten by měl mít vyšší ambice, už vzhledem ke svému mladému věku a potenciálu.

Vy jste do Železnice přišel před sezonou ze Sobotky, proč?

Skauting a lanaření probíhalo již dlouho. V Sobotce to byla dobrá zkušenost, ale přeci jen mám v Železnici více kamarádů a bývalých spoluhráčů, se kterými jsem si chtěl ještě zahrát a udělat nějaký úspěch.

Hrál v tom nějakou roli trenér Vladimír Blažej?

Trenér Blažej v mém přestupu hrál velkou roli. Dlouhodobě jsem jeho práci v Železnici sledoval a velmi se mi líbila. Známe se vlastně od první chvíle, co jsem vstoupil jako malý kluk na hřiště.

Michal Puš.Zdroj: TJ Sokol Železnice

V mládeži jste prošel Slavií Praha a Mladou Boleslaví, jak na to vzpomínáte, co vám to do fotbalu dalo?

Vzpomínám na to jen v dobrém. Byly to krásné roky, hlavně ve Slavii. I když podmínky v té době byly na úplně jiné úrovni, než jsou dnes, i přes to mi to dalo hodně, jak ve fotbalovém, tak v osobním životě.

Dá se říct, ve kterém klubu se vám líbilo nejvíce?

Určitě se mi nejvíce líbilo ve Slavii Praha a zápasy, které jsme hráli ještě ve starém Edenu, ty měly svoje kouzlo.

Jak probíhá příprava na druhou polovinu sezony?

Přípravu jsme již začali. Trénujeme třikrát týdně, jednou běháme, jednou jsme v hale a jednou na hřišti. Nyní už máme za sebou soustředění, kde jsme trénovali dvakrát denně. Trenéři jsou zatím docela rozumní, ale samozřejmě každá příprava trochu bolí.

Mluvíte v kabině o postupu? A je to cíl pro jaro?

O postupu pouze žertujeme, víme, že náš tým zatím sbírá zkušenosti. Cíl pro jaro je předvádět takový fotbal, který bude nás a naše fanoušky bavit. V soutěži jsou mnohem zkušenější týmy než my. Jak to dopadne, uvidíme na konci.

Udržoval jste se nějak během přestávky?

No, občas sem si byl zahrát hokej, jinak jsem spíš gaučový typ.

Co říkáte na to, jak to v Železnici žije fotbalem? Na zápasy chodí velké divácké návštěvy.

To je na tom fotbalu v Železnici právě to nejkrásnější, to prostředí, diváci a parta lidí, která zde ten fotbal dělá…