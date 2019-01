Královéhradecko - Dalšími duely pokračovaly fotbalový krajský přebor a I. A třída. Novobydžovský tým doplatil v Jičíně na neproměňování šancí.

Krajský přebor

Jičín – Nový Bydžov 2:1

Vladimír Blažej, trenér Nového Bydžova: „Už je zbytečné cokoliv říkat, je to už akustická konstanta. Ničíme sebe a své fanoušky, bavíme příznivce soupeře. Stačí se podívat na záznam a zhlédnout to, co jsme schopni nedat. Domácí se po krásné akci na jeden dotek ujali vedení 2:1 a poté vytvořili pevnost, kterou jsme dobývali. Když už jsme byli skoro v ní, přišel další úsměvný moment a někdo se držel za hlavu. V závěru jsme dali šanci i dorostencům, potěšil ale jen Trejbal. Nemohu použít jiný termín - jsme takoví fotbaloví dobroserové."

Červený Kostelec - Slavia Hradec 0:2

Josef Pleskot, trenér Slavie: „Bylo to bojovné utkání, v němž jsme adresovali hodně chybných přihrávek. Díky tomu jsme se kostrbatě dostávali k zažité kombinační hře. Další penaltový rozstřel jsme odvrátili v posledních minutách. Jsem rád za další zápas bez inkasované branky. Celý tým chválím za trpělivý a bojovný výkon."

Broumov - Chlumec n. C. 2:3

Karel Vítek, trenér Chlumce: „Nejprve informace, že přenos nebude vysílán, pak utkání bez přítomnosti delegáta, ve 14. minutě neuznaná branka, přesto jsme se po pěkné akci dostali do zaslouženého vedení. V 47. min. jsme inkasovali z trestného kopu vyrovnávací gól. V 52. a 59. min. jsme obdrželi dvě přísné červené. Vše hrálo domácím do karet. Absolutorium pro naše hráče, kteří se tím nenechali rozhodit, semkli se, zápas odmakali na sto procent a i v oslabení rozhodli o důležité porážce Broumova navzdory všem nepříznivým okolnostem."

Kratonohy - Vysoká n. L. 2:0

Václav Pišta, trenér Kratonoh: „V první půli jsme si vytvořili tři gólovky, které jsme bohužel neproměnili. Hosté, kteří po celé utkání zodpovědně bránili a v útočné fázi spoléhali na standardky, si vytvořili v každé půli jednu šanci. Jednou mířili mimo a podruhé se v závěru zaskvěl Mačí. O výhře rozhodl dobře zahraný roh a krásná hlavička Němečka v 61. minutě. O pět minut později po akci Jošta zvýšil na 2:0 Hlava a pečetil tak naše zasloužené vítězství po kvalitním výkonu."

Petr Silbernágl, trenér Vysoké: „Kratonohy byly velkým favoritem. První půle byla vyrovnaná, domácí měli opticky více ze hry, my jsme se snažili prosadit z brejků a po standardkách. O výsledku se rozhodlo ve druhé půli během pěti minut, kdy se domácí dokázali prosadit po dvou standardkách. Nám naopak při jejich řešení chyběl patřičný důraz. Hráčům i přesto patří poděkování za předvedený výkon."

I. A třída

Třebeš - Roudnice 0:1

Třebeš: Heřman – Kordač, Zbořil, Farkaš, Zvolánek – Valeš (89. Štajer), Krykorka, Jandík, Drapák (57. Berger) – Pitra (75. Bartoš), Sobotka (87. Kosyak). Roudnice: Tomek – M. Novotný, Mikan, Brendl, Z. Bednář (67. L. Koutník) – J. Tomeš (74. Vlasák), Koblížek, Stoszek, Bendig (86. J. Novotný), Krejcar – Kučera (90. D. Koutník).

Petr Mrkvička, trenér Třebše: „Do utkání jsme nastoupili s pěti dorostenci v základu. Byli jsme zvědavi, jak se s tím tým popasuje. V první půli jsme dobře bránili a vytvořili si tři brejkové situace, z nichž jsme však branku nevstřelili, když se dvakrát zaskvěl hostující Tomek. Roudnice své šance také neproměnila a tak jsme šli do kabin celkem spokojeni za stavu 0:0. Hned zkraje druhé půle, kdy náš tým byl nejspíš ještě myšlenkami v kabině, padla rozhodující branka. Poté si oba týmy ještě vypracovaly pár šancí, ale na výsledku se nic nezměnilo. Spokojeni jsme s výkonem dalších dorostenců, kteří za nás nastoupili. Velká nespokojenost panuje s tím, že jsme již tři zápasy nevsítili gól, tudíž už tři kola nemáme ani bod. Snad se vše změní v derby na Novém Hradci."

Zdeněk Mikan, asistent trenéra Roudnice: „V první půli jsme byli lepší, ale nedokázali se gólově prosadit. Hned zkraje druhé části jsme dali branku. Poté byli aktivnější domácí, ale až na jednu výjimku jen po vápno."

Kunčice - Třebechovice p. O. 2:2, na penalty 2:3

Kunčice: O. Vítek – Šolc (46. Soukal), Pechar, Turek, Zounar – Koza, Šulc, Doležal (80. Zákravský), Kašprišin (75. Srpek) – Laštovička, Mrázek. Třebechovice: Cejnar – Vích, Šreibr, Hruška, Želízko – Věříš (89. Szöke), Kolínek, Lukášek, Voltr (65. Hříbal, 83. Hájek) – Bíl, Kouba.

Richard Vlášek, trenér Kunčic: „Pokud jsme s bodem z Nového Hradce byli spokojeni, tak teď jsme dva ztratili. Nepovedla se nám hlavně první půle, soupeře jsme opět podcenili a nechali si vstřelit dvě branky. Po přeskupení na 3 – 4 – 3 ve druhé části jsme soupeře zamkli na jeho polovině, ale branka Cejnara zůstala pro další góly zakletá. V rozstřelu jsme vymýšleli netradiční řešení a ztratili další bod. Pro někoho je pozitivem, že jsme potřetí neprohráli, naše cíle však musí být vyšší."

Karel Bíl, vedoucí mužstva Třebechovic: „K utkání jsme zajížděli v oslabené sestavě a doufali v zisk bodu. Proti důrazně hrajícím domácím jsme se těžko prosazovali, ale podařilo se nám vstřelit dvě branky a kýženou remízu v závěru ubojovat. V rozstřelu nás opět podržel Cejnar, když v páté sérii chytil rozhodující penaltu a my vyhráli 3:2. Takže nakonec vezeme body dva."

Nepolisy - Černilov 1:0

Nepolisy: Marko – Ullmann (75. Šustr), Pilař, Chaloupka, Pe. Mizerík – T. Hanuš, Lihan (88. Vaníček), Tlustý, Smadiš – Pánek, Pa. Mizerík (14. Schubert). Černilov: Voltr – Zumr, V. Hrubý, Kráčmer, Schwarzer – Štenička (58. Šrámek), P. Ježek, Charous, Šmied – Matoušek, Schod.

Milan Havlík, vedoucí mužstva Nepolis: „Remízový zápas. Skutečně vyrovnaná hra, vyrovnaný počet šancí, rohů i žlutých, ovšem gól dal jen Martin Tlustý. Je třeba pochválit naše i hostující hráče, neboť se makalo celých devadesát minut. Zápas se povedl i trojici sudích, jediným stínem utkání je zlomená noha Pavla Mizeríka, kterému přejeme hodně sil a brzké uzdravení."

Jaroslav Pokrupa, předseda FK Černilov: „Nezaujatému divákovi se musel líbit průběh duelu, neboť obě mužstva chtěla útočit, fanouškům Nepolis i výsledek. V první půli jsme měli dát čtyři góly, ale co nechytil domácí brankář, to pohlídal AR2, kterého musí bolet pravé rameno. I když možná ne, protože ve druhé části zvedl praporek jen dvakrát a to při našem faulu. Takže nevím, jestli poznámka pana Havlíka o tom, že se rozhodčím zápas povedl, je myšlena ironicky či vážně. Chválu zaslouží naši i domácí fanoušci."

Libčany - Miletín 6:2

Libčany: Tošovský – Hůlka, Černý, Homoláč, Bořke – Friedl, Hubička, Jiřík, Libřický (65. Chromek) – Karanský (83. Fraňo), Klouda (61. Mádlo).

Jan Schejbal, předseda SK Libčany: „Čekal nás další duel s mužstvem bojujícím o záchranu. Podařilo se nám vstřelit dva rychlé góly, což bylo důležité. Svůj úspěšný debut v libčanském dresu si odbyl útočník Jan Fraňo a přispěl tak ke třem bodům."

Vrchlabí - Nový Hradec 0:1

Nový HK: Sedláček – Darius, Kašpar, Páter, J. Jindra – Sajvera (63. Neppl), Vik, A. Jarotek, Šmíd, T. Matějka – L. Jarotek (86. Slezák).

Ondřej Kolář, trenér Nového Hradce: „V první půli jsme si vytvořili tři loženky, ale po hříchu proměnili jen jednu. Ve druhé části jsme bohužel spoustu nadějných situací špatně vyřešili a to se projevilo v nervózním závěru, kdy se více nehrálo než hrálo. Pochvalu za kvalitně řízené utkání zaslouží trojice sudích."