Pojizeří - Přinášíme ohlasy zástupců fotbalových oddílů z Pojizeří na víkendová vystoupení jejich svěřenců v jednotlivých soutěžích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Další kolo krajských soutěží přineslo velké zklamání zejména v Lomnici a Jilemnici. Místní fotbalisté zaváhali a ve svých zápasech byli téměř neškodní. V Rokytnici pak zavládl obrovský zmar nad výkonem rozhodčího, který mužstvu neuznal dvě branky.

Nová Paka – FK Pěnčín–Turnov 1:1 (1:1)

Fakta – branky: 21. P. Kulhánek – 40. M. Kulhánek. Rozhodčí: Myška. ŽK: 1:3. Diváků: 300. FK Pěnčín/Turnov: Metelka – D. Hurt, Novotný, Koťátko, Havlín – Bělík, Benek, Maňas, Horák (35. M. Kulhánek), V. Hurt – Ježek (70. Vavřich).

Petr Horáček, vedoucí FK Pěnčín/Turnov: „Je zvláštní, že o zápase rozhodli bratři Kulhánkové. My jsme s bodem spokojeni. O síle soupeře jsme věděli, kádr mají posílený. Teď nás čeká dvojzápas doma, v němž bychom chtěli naplno bodovat.“

Sedmihorky – Desná 5:3 (3:1)

Fakta – branky: 34. a 68. Špína, 19. Pařízek, 24. Poul, 75. Pavlíček z pen. – 55. z pen. a 67. Špaček, 35. Pipek. Rozhodčí: Čurda. ŽK: 2:6. ČK: 83. Pipek (D). Diváků: 110. FK Sedmihorky: Prokopec – Kněbort, Bakeš, Koťátko, Švarc – O. Staněk (86. Rada), Pavlíček, Pařízek, Bangha (73. Pařík) – Poul, Špína.

Miroslav Kobrle, vedoucí FK Sedmihorky: „Utkání mělo velmi dramatický průběh se šťastným koncem pro nás. Hra se divákům musela líbit, i když to byly nervy. Padlo i hodně branek a to je dobře.“

Košťálov – Nový Bor 3:1 (0:1).

Fakta – branky: 55. Poledník, 69. Cerman, 90. A. Koldovský – 32. Suněk. Rozhodčí: Neugebauer. ŽK: 4:4. Diváků: 160. FK Košťálov: Průcha – Fejfar, Kašpar, Klazar, I. Móro – K. Janata, Poledník, Cerman, Sádek (80. Částek) – Zboroň (89. A. Koldovský).

Michal Baudyš, asistent trenér FK Košťálov: „Vítězství jsme si zasloužili hlavně za naši bojovnost. Utkání mělo vysokou úroveň a poděkovat bych chtěl i fanouškům, kteří nás hnali za vítězstvím.“

Jablonec nad Jizerou – Desná 0:3 (0:3).

Fakta – branky: 7. a 15. Kouba, 2. Svatý. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 1:0. Diváků: 230. Sokol Jablonec nad Jizerou: Farský – Holeček, A. Brož, Adámek, P. Vrána (81. Nechanský) – Hájek, Zonyga, Šilhán, Braun (46. Exner) – J. Vrána (72. J. Brož), L. Brož.

David Holman, vedoucí Sokola Jablonec nad Jizerou: „Pro nás to bylo kruté vystřízlivění po prvním zápase. Do utkání jsme vstoupili vlažně a byli za to potrestáni. Nejvíce mrzí ovšem, že to byla porážka se soupeřem, který nás fotbalově nijak nepřevyšoval. Hráči neplnili taktické pokyny a důsledkem byla zbytečná ztráta bodů.“

Višňová – Pěnčín/Turnov B 3:3 (1:2)

Fakta – branky: 14. Cyrus, 65. Dobrovotský, 70. Šmidrkal – 28. Nahodil, 38. Jaček, 88. Vít. Rozhodčí: Ujka. ŽK: 2:2. Diváků: 100. FK Pěnčín/Turnov B: Semenský – Smolný, Šteffan, Nahodil, Čermák – D. Škréta, Korček, Zdražil, L. Klíma – Jaček (46. Žabokrtský), Poláček (71. Vít).

Radek Kotrman, trenér FK Pěnčín/Turnov B: „Jsem spokojený. Vloni se nám na venkovních hřištích nedařilo, teď jsme z úvodních dvou zápasů přivezli čtyři body, což je velký úspěch.“

Slovan Hrádek n. N. – SK Semily 1:4 (1:2)

Fakta – branky: 14. Holeček – 28., 74. Buček, 15. Koudelka z pen., 81. Kobr. ŽK: 2:3. ČK: 3:0, Rozhodčí: Milner. Diváků: 150. SK Semily: Koudelka – Veg, Kočí, Feri, Jung (46. Preissler) – Otmar, Kobr, Fišar, Hartman (84. Bernard) – Buček (86. Kysela), Vrchovský.

Jan Brett, asistent a sportovní jednatel SK Semily: „Soupeř hrál poněkud slabošsky a zákeřně. Jsem rád, že to naši kluci přežili ve zdraví. Těch faulů bylo strašně moc. Na druhou stranu – pokud budeme nadále podávat takovéhle kolektivní výkony, tak budeme bodovat s každým z krajského přeboru.“

Bozkov – Mírová 1:3 (0:1).

Fakta – branky: 85. Červený – 57. a 65. Jíra, 36. Marcel Kovář. Rozhodčí: Vlk. ŽK: 4:2. ČK: 56. Balatka (B). Diváků: 120. Sokol Bozkov: Balatka – J. Coufal (70. Vrabec), Doubek, Linek, Kubán – Mazánek (69. Zemánek), Červený, Burnus, Liďák – Pekárek (70. Podzimek), Aster. SK Mírová: Horáček - Michal Kovář, Hejduk, M. Zelnický, Ráliš - Horák (80. Kolda), Jíra, Marcel Kovář, Císař – D. Zelnický (85. Dědeček), Taibr (46. Tokan).

Stanislav Linek, trenér Sokola Bozkov: „Pro nás nešťastný zápas, protože jsme byli neefektivní a zároveň jsme si zápas prohráli kvůli nedůslednosti v obraně. Soupeř vstřelil takřka z ničeho tři branky, ale byl prostě efektivní.“

Jiří Kadlec, vedoucí SK Mírová: „Domácí hráli aktivnější fotbal. My jsme nechtěli bláznit, aby se nehrálo nahoru dolů. Domácí mají kvalitní kádr, ale to, že nedali góla a naopak inkasovali a následně přišli o gólmana, jim zlomilo vaz. Celkově jsme s předvedou hrou spokojeni. Nikdo z nás nečekal, že budeme mít 6 bodů.“

Vratislavice – Lomnice 4:1 (2:1)

Fakta – branka Lomnice: 42. Michal Drábek z pen. Rozhodčí: Paulus. ŽK: 4:2. Diváků: 80. FC Lomnice nad Popelkou: Jezdinský – F. Košťák, Michal Drábek, Štejfa, Martin Drábek (15. Vojtíšek) – Syrovátko, Láska, Kraus, Čapek – Koudelka, Drahoňovský (75. Pospíšil).

Michal Drábek, kapitán FC Lomnice nad Popelkou: „Soupeř byl jasně lepší, přehrával nás. Bohužel začátek soupeře se nám zle nevydařil.“

Doubí – Jilemnice 7:0 (5:0)

Fakta – rozhodčí: Paldus. ŽK: 1:1. Diváků: 100. SK Jilemnice: Tuž – Šťastný (20. Hadač), Paulů, Mečíř, Baranyk (30. Schauer) – Bergemann, Mach (70. Horáček), Tonar, Faistauer – Malý, Princ.

Zdeněk Baudyš, trenér SK Jilemnice: „Hrálo se na umělé trávě a v Jilemnici je známo, že místní fotbalisté zde už asi deset let nevyhráli. Není to výmluva, samozřejmě. Náš úzký kádr měl po výhře dobrou náladu, ale zkazili jsme si to sami, protože jsme vyráběli skutečně fatální chyby. Byl to výkon, který nesnese měřítka I.A třídy. Kdyby šlo vystřídat všechny hráče, tak bych to udělal. Ale doufám, že se do příště sebereme.“

Rovensko – Ruprechtice 1:2 (1:0).

Fakta – branky: 25. Novotný – 55. Antoš, 90. Dědič. Rozhodčí: Barcuch. ŽK: 2:1. Diváků: 70. Sokol Rovensko: Vrabec – Náhlovský, Vaníček, Maruška, Rympler – Špína, Vágenknecht, Pařízek (70. Mencl), Vondráček – Kůtek (60. R. Malý), Novotný.

Marek Náhlovský, předseda Sokola Rovensko: „Opět nám chybělo několik lidí a museli nastoupit hráči z béčka nebo Kůtek, který se vrátil z Ameriky. Soupeř nás ale přehrával a byl lepší.“

Mšeno B – Horní Branná 2:6 (2:1).

Fakta – branky hostů: 2. a 48. Nýdrle, 55. Fiedler, 75.Vašek, 80. Pešina, 84. Illner. Rozhodčí: Polák. ŽK: 2:0. Diváků: 30. Sokol Horní Branná: Hofman – Šimůnek (49. Jindřišek), Fiedler, Vašek, Novotný – Beneš (64. P. Zuzánek), Pešina, Illner, Gaudel – Šimek (81. J. Paulů), Nýdrle.

Stanislav Klápště, trenér Sokola Horní Branná: „Po úvodním gólu převzali iniciativu domácí, přehráli nás a otočili výsledek. Ke konci poločasu se už hra vyrovnala a ve druhém poločase už to byla jasná záležitost pro nás!“

Tomáš Fiedler, kapitán H. Branné: „První poločas byl z naší strany spíš takový seznamovací s umělou trávou, proto skončil s výsledkem 2:1 pro domácí. Ve druhém se nám podařilo brzy vyrovnat a přidat i další branky, na které už domácí tým nenašel odpověď. Je to pro nás cenné vítězství, protože se nám na hřišti Mšena v posledních mnoha letech vůbec nedařilo.“

Harrachov – Držkov 5:1 (3:1)

Fakta – branky: 21. a 23. Bergmann, 20. Jech, 70. Kyncl, 83. David. Rozhodčí: Salač. ŽK: 1:3. Diváků: 100. Jiskra Harrachov: Vrána – Kroupa, Halama, Grossberger (80. Široký), Barbořák st. (51. Trepera) – David, Barbořák ml., Veselý, Bergmann – Jech, Kyncl (75. Chlup).

Hubert Rieger, trenér Jiskry Harrachov: „První poločas byl vcelku vyrovnaný, ale ve druhé půli soupeř odpadl. Podařilo se nám vytvořit kvalitní mužstvo a navíc jsme měli snad všichni den D!“

Rokytnice – Plavy 1:3 (1:3)

Fakta – branka Rokytnice: Michal Martínek. Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 1:1. Diváků: 60. Rokytnice nad Jizerou: Sedláček – Kuřina, Havrda, P. Martínek, Brlovec – Pičman, J. Zahradník, Havlíček, Hanko – Michal Martínek, Tulka.

Petr Koutský, trenér Rokytnice nad Jizerou: „Bohužel zápas pískal naprosto katastrofický rozhodčí, který nám neuznal dvě branky, přitom tady byl delegát. Dřeli jsme, bojovali, ale rozhodčí podal velice špatný výkon.“