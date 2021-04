Svoji jedenáctku v řádném termínu představil i Krkonošský deník a nyní přišel čas si všechny nominované představit. Borci se o to postarali sami. Každý obdržel osm shodných otázek týkajících se jejich bohaté kariéry. Jako čtvrtý Deníku odpovídal TOMÁŠ BRHEL (41), momentálně obránce MFC Svoboda nad Úpou, dříve hráč Trutnova a Mladých Buků.

Tomáši, v kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Je to pěkně dávno, ale dobře vím, že poprvé jsem na fotbal přišel ve čtyřech letech. V Trutnově jsem se hned zapojil do týmu přípravek. Vzpomínku na první gól po mě ale nechtějte, to si vážně nevybavím.

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Tady naopak nemusím dlouze přemýšlet. Dodnes jsem hrdý na úspěch z roku 1995, kdy jsme s okresním výběrem Trutnovska vyhráli mezinárodní turnaj ve Francii. Ve finále jsme tehdy na pokutové kopy porazili Paris Saint Germain. Mně osobně ale nejvíc utkvěl v paměti semifinálový zápas, ve kterém jsme díky mé brance zvítězili 1:0. Byl to jednoznačně nejdůležitější gól mé fotbalové kariéry.

Zdroj: ArchivS jakým známým hráčem jste si zahrál nebo proti němu nastoupil v jiném dresu?

Z mých spoluhráčů to asi nejdál dotáhl Ruda Skácel. Jsem rád, že jsem si s ním mohl zahrát.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Napadá mě jedna příhoda. Ještě když jsem kopal za Mladé Buky, hrávali jsme ve žlutých dresech. Jenže jednou jsme nastoupili na hřiště a ve stejných barvách přišla i trojice rozhodčích. Chvíli jsme po sobě koukali, ale pak jsme se zeptali, jestli to má být sranda. Říkali, že jiné barvy nemají, tak jim náš klub půjčil zelený rozlišováky (usmívá se).

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová evoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Koukal jsem, že leckdo se na tohle téma rád rozpovídá. Já bych to s dovolením nechal raději bez komentáře.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Přiznám se, že v kondici se osobně nějak moc neudržuji. Moc volného času nemám a že bych si šel večer zaběhat, to nedělám.

Přibral jste nějaká kila od posledního mistrovského zápasu?

Ačkoliv se individuálně nijak nepřipravuji, na svou obranu mohu říct, že jsem nepřibral ani kilo. Přece jen v práci i po ní mám pohybu až až.

Jaké máte další ambice coby hráč a hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

Co bude, až skončím s aktivním hraním, to si netroufám odhadovat. Ale jedno vím asi jistě. Trenér ze mě fakt nikdy nebude (směje se).