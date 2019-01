Východní Čechy - Ohlasy k víkendovým zápasům východočeských mužstev v ČFL a divizi C.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: REUTERS/Oleg Popov

Liberec B – Náchod 3:0



Pavel Krupka, trenér FK Náchod-Deštné: „Utkání pro nás začalo smolně, když jsme si už ve třetí minutě dali vlastní branku. Hra se pak vyrovnala, ale bohužel po standardce jsme opět inkasovali. Po přestávce jsme chtěli vstřelit kontaktní gól, ale hned ve 49. minutě dal Liberec třetí branku. I přes porážku bych chtěl hráče pochválit, byla na nich znát snaha i nasazení.“

Hlavice – Letohrad 1:0



Karel Havlíček, trenér FK OEZ Letohrad: „Díky dlouhým autům a standardním situacím jsme si dokázali vytvořit několik šancí, ale neproměnili jsme je. Závarů bylo před oběma brankami hodně, domácí z jednoho dokázali vytěžit branku, my bohužel ne. Malé hřiště v Hlavici je dost specifické, hráči podstupovali jeden souboj za druhým. Celý týden jsme trénovali souboje a na malé rozměry hrací plochy jsme se připravovali. Soupeř byl však vždy u míčů, které se ve vápně odrážely dřív, a to nás stálo body. Škoda.“

Holice – Nový Bydžov 1:2



Jaroslav Míchal, trenér SK Holice: „Kvalita naší hry se mírně zlepšila, přesto stále chybujeme. Po inkasovaném gólu nám scházela nabídka a pohyb bez míče. Jen jsme nakopávali balony, které jsme však nedokázali zužitkovat. Nakonec hrubá chyba v rozehrávce před brankou nás stála druhý inkasovaný gól. Přišli jsme i o remízu, která by však z našeho pohledu stejně nic neřešila.“

Miroslav Chalupa, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Přestože stav týmu není co se zdravotní situace týká nejlepší, jeli jsme do Holic s cílem bodovat. Byli jsme si ale vědomi, že domácí už opravdu musejí naplno bodovat a budou pro tento svůj cíl dělat maximum. Tak to také na hřišti i vypadalo. Holičtí hráli, ale bylo vidět, že nula v kolonce vstřelených branek není náhodou. Po vápno hráli velmi dobře, ale v koncovce byli dost bezradní. Nám se nedařilo udržet míč delší dobu na kopačkách, a to nás stálo hodně sil. Hra určitě nebyla podle našich představ. Takže lze říci, že jsme spokojeni se ziskem tří bodů, ale na kvalitě hry budeme muset ještě hodně pracovat.“

Hradec B – Živanice 2:1



Ladislav Brož, trenér FC Hradec Králové B: „Cenné a zasloužené vítězství nad kvalitním a zkušeným soupeřem. Naše hra nebyla moc pohledná, soupeř nám velmi dobře narušoval kombinace, my jsme navíc ještě hodně kazili. Dali jsme však dvě pěkné branky, soupeř pouze jednu, takže body zůstaly doma. Vítězství je cenné, protože nyní nás čekají dva velmi těžké zápasy na hřištích soupeřů – ve Dvoře Králové a v Horních Měcholupech…“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „První poločas jsme odehráli se soupeřem vyrovnanou partii, ale v jeho závěru chyboval gólman Černík a domácí šli do vedení. Po změně stran jsme byli aktivnější, po kombinaci před vápnem a následném centru se hlavou prosadil Kaciáň. Bohužel asi šest minut před koncem po hrubce v naší obraně šel soupeř znovu do vedení a srovnat skóre jsme již nedokázali. Ač jsme odehráli vcelku dobrý zápas, doplatili jsme na nezvládnuté koncovky obou poločasů.“

Převýšov – Kunice 2:1



Bohuslav Pilný, trenér SK Převýšov: „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Obzvláště náš výkon v první půli snesl přísné měřítko. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme v závěru dostali gól, protože by se nám líbila čtvrtá nula na kontě obdržených branek. Nutno však podotknout, že nováček nebude hrát v soutěži podřadnou roli.“

H. Měcholupy – Dvůr Králové 1:1



Čeněk Celler, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Domácí v prvním poločase těžili z menších rozměrů hřiště, což znamenalo nebezpečí hlavně při standardních situacích a nakopávaných balonech do naší šestnáctky, kde měli domácí hráči výškovou převahu. Nám se nějaký takový tlak podařilo vyvinout až ve druhém poločase po střídáních, která byla i vynucená. Remíza 1:1 odpovídá dění na hřišti.“

Bohemians B - Chrudim 1:0



Pavel Křečan, asistent trenéra AFK Chrudim: „V pražském Ďolíčku jsme podali herně kvalitní výkon, škoda neproměněných šancí. Mimo jiné Vladyka a Zvára trefili břevno, další velké příležitosti nám zlikvidoval výborný brankář Havránek. Domácí rezerva byla posílená čtyřmi hráči druholigového kádru, ale její výhru lze zařadit do kategorie šťastných. Jediný gól totiž vstřelila ze sporného ofsajdového postavení.“

Velim – Tesla Pardubice 1:1



Martin Svědík, trenér Tesly Pardubice: „Remízu považuji za ztrátu, protože jsme si oproti soupeři vytvořili velké množství šancí, ale nedokázali jsme je využít. Mužstvo dokázalo zpřesnit přihrávku, ofenzivní hráči, jako Škvrňák či Petrus, byli ve hře znát. Ve druhé půli jsme soupeře do hry moc nepouštěli. Mrzí mě, že i když Velim nebyla v obraně moc jistá, dokázali jsme jí vstřelit pouze jediný gól, který stačil jen na bod. Během čtrnácti dní by se měli zapojit do přípravy Fidra a Třešňák, mužstvo by mělo jít výkonnostně nahoru.“

Turnov – Týniště 1:0



Milan Ujec, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Z Turnova jsme měli odvézt alespoň bod. Gól domácích se totiž zrodil po nedůrazu v obranné činnosti. Bohužel jsme se nedokázali více dostat do kombinační hry. Tentokrát jsem nebyl hlavně spokojen s bojovností a důrazem v osobních soubojích.“