Poslední velký úspěch se jeho týmu povedl vloni. Tým plný zkušených matadorů postoupil z nejnižší IV. třídy do III. třídy. A i tam zvládají „starší pánové“ stíhat krok s mladšími. Před přerušením soutěží totiž Labuti patřilo třetí místo. „Podzim se nám povedl, myslím, že s tím můžeme být spokojeni,“ říká Čech.

Kde stále hledáte motivaci do fotbalu?

Na tohle mám opravdu jednoduchou odpověď. Prostě mě ten fotbal baví, to je asi to nejdůležitější.

Kde chcete s fotbale skončit?

Chytám za Labuť a byl bych rád, kdybych mohl s fotbalem jednou skončit tady.

V týmu rychnovské Labutě vás hraje dost se starším datem narození, jakou zde máte partu?

Parta je naprosto výborná. Já jsem byl u toho, když se oddíl před 26 lety zakládal.

Jaký je hlavní důvod, že i v tomto věku pořád aktivně hrajete soutěž?

Sešla se tady parta, která fotbal miluje, což je výborné. A samozřejmě to také hrajeme proto, abychom si udělali žízeň.

Do kdy plánujete chytat? Uvidíme vás v brance třeba ještě i v šedesáti letech?

Mladší kluci mi pořád říkají, ať vydržím do těch 60 jako Sandy (spoluhráč Stanislav Majer - pozn. autora). Pokud zdraví vydrží, tak bych to chtěl dotáhnout. Okres se podle mě dá hrát pořád.

Chybí vám fotbal během koronapauzy?

Hodně. V těchto letech je hrozně důležité se pohybovat. Jakmile se přestane, tak je to špatně. Tělo bylo na něco zvyklé, teď se nemůže ani trénovat. Není to ideální.

Rychnovská Labuť udivuje, zkušení matadoři válcují mládí!



Zdroj: Petr Reichl



Věkový průměr rychnovského celku vysoko přesahuje hranici 40 let. Ale ani to nebrání týmu k výborným výsledkům. Zkušení borci jsou v letošní sezoně černým koněm Kašpar III. třídy okresního přeboru na Rychnovsku. Nováček soutěže je po podzimu třetí, když se kvůli koronaviru nestihlo odehrát pouze jediné utkání. Nejstarším hráčem je Stanislav Majer, kterému již brzy bude 61 let. Hned několika dalším hráčům je přes padesát. Proto jsou jejich výkony úctyhodné, je vidět, že je fotbal baví, navíc si v rychnovském celku zakládají na skvělé partě.