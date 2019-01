Východní Čechy - Ohlasy trenérů k zápasům východočeských mužstev v České fotbalové lize a divizi C.

ČFL

Letohrad – Vyšehrad 1:1



Karel Havlíček, trenér FK OEZ Letohrad: „Vstup do zápasu se nám vydařil a s hrou jsem byl spokojený. Po nacvičeném signálu jsme stříleli do prázdné brány, bohužel obránce Vyšehradu míč na brankové čáře vykopl. V začátku druhé půlky jsme nepochopitelně na půl hodiny odpadli a hrál pouze Vyšehrad. V tomto úseku hry se také dostal do vedení. V poslední čtvrthodině se náš výkon zvedl a skóre jsme dotáhli. Bohužel se nám již vítěznou branku vstřelit nepodařilo, i když soupeř opět vykopával z brankové čáry. Mohli jsme v zápase vyhrát i prohrát, takže z tohoto pohledu je dělba bodů nejspíše zasloužená.“



Náchod – Sezimovo Ústí 1:0



Karel Krejčík, trenér FK Náchod-Deštné: „První poločas se nám herně nevydařil, měli jsme velké problémy ve středu zálohy a soupeř nás jasně přehrával. Ve druhé půli jsme se zvedli, hodně nám pomohl příchod Umlaufa. Škoda jen nevyužitých šancí Vodehnala a Mergance. Ke konci utkání jsme se tak zbytečně strachovali o výsledek.“

Divize C

Nový Bydžov – Dvůr Králové 1:0



Miroslav Chalupa a Petr Vaníček, trenéři RMSK Cidlina Nový Bydžov: „V prvním poločase byl náš výkon zbytečně zakřiknutý, ale po domluvě v kabině jsme přidali a byli jsme v druhé části hry aktivnější. Z tohoto pohledu považujeme naše vítězství za zasloužené a celému mužstvu děkujeme za maximálně obětavý výkon.“

Čeněk Celler, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: ,,V utkání jsme si vytvořili dostatek brankových příležitostí, které ovšem Otradovský stačil všechny zahodit. Zápas v závěru rozhodl krásnou střelou Blažej. Celkově mělo utkání sotva průměrnou úroveň, bohužel jsme se na této průměrnosti podíleli velkou měrou i my.“

Chrudim – Žvanice 0:2



Pavel Jirousek, trenér AFK Chrudim: „Premiérová porážka mě samozřejmě mrzí, ale nemohu toho hráčům moc vyčítat. Podali snaživý, bojovný výkon, ale zkušený soupeř dokázal na rozdíl od nás vstřelit dva góly a pak si již vedení v pohodě pohlídal. Svým výkonem Živaničtí potvrdili, že budou patřit k favoritům soutěže.“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „Chvíli nám trvalo než jsme se dostali do hry. Hodně jsme si oddechli, když Rešetár zblízka přestřelil branku Černíka. Po vedoucím gólu Baloga jsme průběh zápasu kontrolovali, obrana pracovala spolehlivě. Po změně stran jsme čekali chrudimský tlak, ale ten brzy pominul a do vyložených šancí jsme soupeře prakticky nepouštěli. Když pak Michal zvýšil na 2:0, dokázali jsme si připravit ještě další šance, které neproměnili Jůn a Kaciáň. Mám radost z výhry, která podle mého byla zasloužená. Celý tým podal výborný výkon, zvlášť chválím Kopřivu.“

Holice – H. Měcholupy 0:0



Jaroslav Míchal, trenér SK Holice: „Měcholupy se u nás představily jako běhavý, disciplinovaný soupeř, velmi agesivní v napadání. Úvodní desetiminutovka patřila soupeři, pak jsme převzali iniciativu a ovládli hru. Gól jsme však nevstřelili a ve druhé půli již byla hra naprosto vyrovnaná. Vyhrát mohly nakonec oba celky, vypracovaly si zhruba stejné množství gólových příležitostí. Víc jsme spoléhali na brejkové situace neboť prosadit se proti urostlým hráčům soupeře nebylo pro náš tým jednoduché. V tomto duelu defenziva předčila ofenzivu.“

Týniště n. O. – Velim 2:0



Milan Ujec, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Bylo to zajímavé utkání s mnoha šancemi na obou stranách. Velim si jich vytvořila více v prvním, my ve druhém poločase. Důležité bylo, že jsme je na rozdíl od soupeře dokázali proměnit a dosáhli tak kýženého vítězství. Za předvedený výkon chválím celé mužstvo, z jednotlivců vynikli Ottmar, Jelínek a Plašil.“

Kolín – Hradec B 4:0

Ladislav Brož, trenér FC Hradec Králové B: „Bylo to hodně drsné. Kolín má zkušenější tým a využil toho, že závěr zápasu jsme odehráli poměrně naivně. Škoda, že jsme neproměnili své šance, neměli jsme jich málo. Doplatili jsme na nezkušenost. Mladí hráči, kteří přišli z dorostu, se musejí rychleji adaptovat na dospělý fotbal.“

Kunice – Tesla Pardubice 0:0



Martin Svědík, trenér Tesly Pardubice: „V pěkném fotbalovém prostředí domácí těžili z menších rozměrů hřiště, které jim umožňovalo zahrávat hodně standardních situací. Musím ale konstatovat, že jsme je do žádné vyložené šance nepustili. Ve druhé půli vstřelil gól Petrus, který při střele Škvrňáka určitě v ofsajdu nebyl, Nicméně, asistent na lajně zvedl praporek. V závěru jsme na tom byli kondičné lépe, dvě šance spálil Veverka, několikrát jsme se v brejkových situacích dostávali do přečíslení, ale bohužel nám chyběla přesná finální přihrávka.“

Turnov – Převýšov 0:0



Bohuslav Pilný, trenér SK Převýšov: „S bodem jsem spokojen, ale s předvedeným výkonem určitě ne. Špatně jsme kombinovali a nakopávanými míči jsme se nedokázali prosadit přes vysoké obránce domácího týmu. Z ničeho jiného než z bodu proto radost mít nemohu.“⋌ (re)