Čihák nejprve v prvním poločase otevřel ve 35. minutě skóre zápasu, když po standardní situaci a následném prodloužení od Ryneše dopravil míč do sítě. V 73. minutě se pak po rohu dobře zorientoval ve vápně, dostal se k volnému míči a poslal ho do branky. V tu dobu mladý obránce zvýšil na 2:0 a vlastně rozhodl o vítězství Hradce. Další branky pak přidali Novotný s Vašulínem.

Filipe, jaké bylo pohárové utkání v Chlumci?

Těžký zápas, kluci z ČFL jsou šikovní, věděli jsme, že to bude složitý. My jsme si pomohli standardními situacemi a jsem rád, že to dopadlo takto.

Vy jste zaznamenal dva premiérové góly za Hradec.

Mám radost, hlavně z toho, že jsem pomohl týmu. Když dá člověk gól z pozice stopera, tak je šťastný.

Favorit splnil povinnost. Votroky k postupu nasměroval dvougólový stoper Čihák

Jak byste branky popsal?

Ryny (pozn. autora - Matěj Ryneš) krásně prodloužil centr, já jsem čekal, že to udělá. Pak už byla otázka pouze jestli to trefím, nebo ne. Naštěstí jsem to trefil. U druhé branky jsem se dostal ve vápně k propadlému míči a už jsem to neměl těžké.

V 90. minutě jste mohl dovršit hattrick, když jste po rohu střílel téměř do prázdné branky, co se tam stalo?

Můj spoluhráč, myslím, že to byl Kody (Petr Kodeš), asi nechtěl, abych platil, tak to radši zablokoval a šlo to mimo. Já aspoň ušetřím nějaké peníze. (směje se)

Zdroj: Deník/Vladimír Machek, Petr Tomeš

V Chlumci jste nastoupili ve velmi silné sestavě, čekali jste, že vám to soupeř nedá zadarmo?

Rozhodně. My jsme koukali, že v minulosti to tu ostatní prvoligové týmy měly velmi těžké. Byla tu Plzeň, porazili Bohemku a Příbram. Nechtěli jsme nic podcenit, byl to opravdu dobrý soupeř, ale jsme rádi, že jsme to zvládli.

Přišlo téměř 1300 fanoušků, jak se vám zamlouvala kulisa?

Fotbal se hraje pro lidi, moc jsme si užili, že jich dorazilo tolik.

Proti Čáslavi, kterou jste porazili v minulém kole MOL Cupu, velký rozdíl v kvalitě?

Určitě. Já jsem třetí ligu hrál a vím, jakou kvalitu má. My jsme s tím počítali, že to bude složitější.

Hradecký obránce Filip Čihák (u míče) vstřelil v Chlumci dvě branky.Zdroj: Lubomír Douděra

Jak jste zatím spokojen v Hradci. Výsledkově si rozhodně na nic stěžovat nelze, že?

Máme dvacet bodů v první lize, jsme čtvrtí. To je skvělý. Musím říct, že i celá kabina je úžasná. Není tu žádný problém.

O to víc vás musí těšit, že na hřišti dostáváte hodně prostoru?

Je to jeden z důvodů, kvůli kterému jsem měnil dres. Jsem moc rád, že tady mi důvěřují a dávají mi šanci nastoupit v každém zápase.