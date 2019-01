Dvůr Králové - Snažit se navázat na předešlých pět divizních sezon, kdy ani jednou neskončili na horším než pátém místě. Tak s tímto cílem vstupují do sezony 2009/2010, která je mimochodem už jejich šestá v celostátním měřítku, fotbalisté Dvora Králové nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš

„Chtěl bych, abychom v divizi opět hráli důstojnou roli,“ přeje si před startem soutěže trenér Miloš Dvořák.

Konkurence v týmu

Pod jeho vedením dostávali hráči v letní přestávce zabrat každý den od začátku července. „První dva týdny jsme se zaměřili na nabírání kondice a pak jsme se už spíš věnovali hernímu pojetí,“ poznamenal Miloš Dvořák k tomu, jak si ve Dvoře naplánovali přípravu.



S tou byl muž, který k mančaftu přišel loni v zimě, spokojený. I když jedna věc jej vlastně mrzela. Mírné zklamání pociťoval z přípravných duelů. „Nedopadly podle našich představ,“ postěžoval si, že se Dvoráci nemohli poměřit se silnějšími soupeři. „Museli jsme brát to, co bylo. Někteří byli kvalitní, někteří horší,“ sdělil. V přípravě jste tak mohli vidět jeho svěřence nastoupit jak proti třetiligové rezervě Mladé Boleslavi, tak ale i Hornímu Starému Městu z 1. B třídy. „Musíme se ještě zaměřit na obrannou fázi,“ takové poznatky si odnesl z přípravy.



Co se týká změn v kádru, došlo k jeho posílení. Současná soupiska čítá dvacet jmen a výrazně se tím zvýšila konkurence v týmu. Ve Dvoře si od toho slibují ustálení jednotlivých výkonů, které by měly přinést i dobré výsledky.



Jednou ze dvou nových tváří je Ondřej Vít. „Jedná se o středového záložníka, který umí výborně tvořit hru a hodí se perfektně i do defenzivy,“ sdělil Dvořák na adresu mladíka, jenž do Podkrkonoší přišel na roční hostování z Liberce B. Druhého perspektivního hráče získali Dvoráci na rok z rezervy Hradce Králové. Je jím Lukáš Slezák. „Ten se zase spíš hodí do útočné fáze. Technický typ,“ pravil Dvořák. Klub v létě zkoušel i obránce Motyčku z hradecké Olympie, ale oddíly se nakonec na jeho angažmá nedohodly.



V mezisezonním období divizní celek však postihla i jedna velká ztráta v podobě odchodu. A to dokonce nejlepšího střelce posledních let. Jan Brendl zamířil do Letohradu. „Věřím, že jeho góly dokážou nahradit jiní kluci,“ nepochybuje Miloš Dvořák o kvalitách svých hráčů. V útoku stále ještě může počítat s mladíkem Radkem Klazarem. „V létě se už sice připravoval se Slavií, ale právě kvůli tomu, že odešel Honza Brendl, jsme se to snažili zařídit, aby aspoň ještě půl roku hrál u nás,“ řekl Dvořák.

Nejhorší začátek

Pokud vás zajímá, na co těsně před začátkem sezony královédvorský lodivod myslí, tak vězte, že na sestavu. „Snad se všichni ti, co mají zdravotní problémy, dají do pořádku,“ přeje si, aby z trojice Kruliš, Novák a Klazar zítra v Nové Pace nikdo nechyběl.



Ano, na hřišti vítěze loňského ročníku krajského přeboru Hradecka, tam se odbude dvorská premiéra. „Je to nejhorší, co nás mohlo potkat. První zápas proti nováčkovi,“ posteskl si Miloš Dvořák. „Nová Paka je těžký soupeř. Zaprvé, jednak díky tomu nováčkovskému elánu a zadruhé, má také velmi kvalitní mužstvo, co se týká individuálních schopností,“ prohlásil trenér. S jakým výsledkem bude spokojený? „Samozřejmě, když budeme bodovat.“