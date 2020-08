S jakými cíli přicházíte do Hradce?

Je to klub, který má ambice. Z Chrudimi je to zase krok výš. Cíl mám jasný, prosadit se do základní sestavy. Věřím, že na to mám. A z dlouhodobějšího pohledu bych si rád zahrál první ligu. A bylo by skvělé, kdyby se to stalo tady v Hradci a zároveň člověk mohl zažít i ten postup do ligy.

Na prosazení ale máte jen půl roku. Pak vám skončí hostování a klub bude zvažovat, zda uplatní opci. Času není moc.

Já vím. Dám do toho všechno, aby Hradec na mě opci uplatnil. S klukama už se na hřišti sžíváme, ale může to být ještě lepší. Mám jiné návyky než spoluhráči.

Zvýšila se vám konkurence. Spolu s vámi v létě přišel další útočník – ostřílený Pavel Dvořák. A je tu Erik Prekop, podobný typ. Jste připraven se porvat o místo?

Pro mě jako útočníka je konkurence zdravá věc. A vnímám ji pozitivně. Hradec je větší klub a je tu samozřejmě více dobrých hráčů. Od Pavla Dvořáka můžu hodně věcí odkoukat. Je to zkušený borec. To může mít přínos i pro mě.

Prý o vás usilovaly další týmy – Bohemians, Pardubice a Žižkov. Jak vážný byl zájem z těchto klubů?

Ze strany Bohemky a Žižkova to bylo jen takové oťukávání. Pardubice mě kontaktovaly, ale už předtím jsem měl dojednaný Hradec. S mým manažerem jsme se sešli se sportovním ředitelem Jiřím Sabou. Hradec pro mě byla jasná volba. Mám to blízko a chtěl jsem se posunout do profi fotbalu. Navíc Pardubice požadovaly týdenní zkoušku, nebylo to oficiální. A kdyby miv Pardubicích řekli ne, tak jsem si zavřel oboje dveře najednou.

Pardubice máte také blízko. Vám se nechtělo do ligy?

Chtělo, ale jak už jsem řekl, bylo tam to riziko, že se po týdnu v Pardubicích vrátím do Chrudimi. A já už jsem na sobě cítil, že se potřebuji fotbalově posunout, proto jsem zvolil Hradec.

Vy jste se v dospělém fotbale začal poměrně rychle prosazovat. Góly jste střílel hned, jen co vás tehdejší trenér Pavel Jirousek vytáhl v Chrudimi do prvního mužstva.

S áčkem Chrudimi jsem trénoval už dřív. A když jsem dostal šanci, tak jsem dal gól hned ve svém prvním startu. V ČFL jsem přidal další branky a po postupu do druhé ligy jsem také dostal velký prostor v zápasech a místo v základní sestavě si udržel. Dařilo se mi, byl jsem dobře herně vytížen.

Do útoku jste se postavil už odmalička?

Jako malý jsem s fotbalem začal v Hlinsku. Od páté třídy jsem prošel celou mládeží v Chrudimi. Přišel jsem tam jako střední záložník. Postupem času jsem zkusil i krajního záložníka a až v dorostu jsem hrával útočníka a pak mezi dospělými. Vlastně trenér Jirousek definitivně určil, že budu hrotový útočník.

Góly dáváte celkem snadno. Dá se o vás říct, že to máte vrozené?

Věřím tomu. Trošku to v té hlavě mám. Pár šťastných gólů už jsem dal. Věřím, že to ve mně je a že v Hradci v tom budu pokračovat.

Hradec měl o vás zájem už před rokem, ale tehdy jste dal přednost Chrudimi. Hrál jste fotbal a u toho chodil do práce. Proč jste se tak rozhodl?

V té době jsem na sobě necítil, že bych chtěl jít výš. Rozhodl jsem se, že bude lepší zůstat ještě v Chrudimi. Myslím si, že jsem udělal dobře. Nabral jsem další zkušenosti. Věřím, že je tady v Hradci zúročím.

Život profesionálního fotbalisty je lepší, ne?

Pro mě je to teď novinka, sžívám se s tím. Je to úplně něco jiného, když se člověk může věnovat fotbalu na sto procent. Tehdy jsem dělal na poloviční úvazek v Decathlonu v Pardubicích. Je to lepší, že člověk nemusí jít potom ještě do práce. Tehdy mi moc času nezbývalo, stihl jsem si zajít zahrát s klukama tenis, nebo jsem šel do fitka k Lukáši Krajákovi. A hodně volného času jsem trávil s přítelkyní.

Jak vidíte šance Hradce a Chrudimi v letošní sezoně druhé ligy?

Já věřím, že se tady v Hradci budeme rvát o to postupové místo do první ligy. A Chrudim ukázala, že má na to hrát střed tabulky. Myslím si, že kluci to umístění potvrdí.