Trutnov - Všichni tři fotbaloví zástupci Podkrkonoší v 1. A třídě v sobotu odehráli svoje zápasy. Kdyby však hráči královédvorské rezervy tušili, jak dopadne jejich duel v Roudnici, byli by asi radši, kdyby se zápas odložil tak, jako pěti „trutnovským“ celkům v 1. B třídě. Svěřenci kouče Šimůnka prohráli v Roudnici 0:7.

Ilustrační foto. | Foto: Vilém Fischl

1. A TŘÍDA

Trutnov B – Libčany 1:2 (1:0)

V chladném sobotním dopoledni vstoupili do utkání výborně domácí mladíci a už po sto vteřinách se prosadil kanonýr posledních zápasů Jakoubek. Hostům z Libčan trvalo více než půl hodiny, než se dostali do zápasového rytmu, ale pak bylo jen otázkou času, kdy minimálně vyrovnají. To se jim však podařilo až v 72. minutě, kdy po výkopu gólmana a přesném centru Krejzy hlavou skóroval Bína. Rozuzlení zápasu přišlo v 86. minutě. Závar před domácí brankou ukončil bombou pod břevno Krejza.

Třebechovice – Vrchlabí 0:1 (0:0)

Velmi šťastné tři body si odvezli fotbalisté Vrchlabí z Třebechovic. V utkání měli všehovšudy jen dvě šance, z nichž ale jednu dokázali využít. Domácí na hostující defenzivu v čele s brankářem Šulcem nevyzráli, i když v 87. minutě k tomu měli obrovskou příležitost. Rozhodčí nařídil pokutový kop proti Vrchlabí. Domácí exekutor však při jeho exekuci uklouzl a balón poslal vedle tyče. Utkání rozhodla 63. minuta, ve které hosté zahrávali standardní situaci z rohu hřiště. Na centr z hráčů nejvýše vyskočil Sommer a míč hlavou uklidil přesně k tyči.

Roudnice – Dvůr Králové B 7:0 (3:0)

Mladé nezkušené mužstvo dvorských hráčů dostalo další lekci z fotbalu v 1.A třídě. Přitom Roudnice by asi neměla patřit k těm týmům, které by si na účet dvorského béčka měli otevřít střelnici. V sobotu proti sobě nastoupil dvanáctý a třináctý tým tabulky. V domácím dresu výborné utkání zahrál Hůlka, který loni oblékal dres hradecké Olympie. Dal dva góly a na hřišti si dělal, co chtěl. Když se do výkonu hostů vkradly tradiční chyby, je výsledek takový, jaký je.

1. B TŘÍDA

Janské Lázně – Miletín 3:1 (3:0)

Zápas, který se hrál na umělé trávě v Trutnově, byl obrazem dvou různých poločasů. Od úvodu utkání domácí hosty zatlačili na vlastní polovinu. Skóre otevřeli v 17. minutě, kdy Sapár ml. skvělým pasem přenesl hru na druhou stranu hřiště na volného Koblížka a ten střelou k tyči prostřelil Kněžourka. Na 2:0 zvýšil hlavou ve 34. minutě S. Horák, kterého před prázdnou brankou našel centr Kurice. Třetí gólovou akci lídra soutěže vypracoval opět Sapár ml., jenž zatáhl míč po křídle a odcentroval přímo na hlavu Kulta ve velkém vápně – 3:0. Kdo by čekal lehkou cestu domácích k bohaté brankové hostině ve druhé půli, ten by se krutě mýlil. Obraz hry se změnil a v 53. minutě po samostatné akci snížil na 3:1 L. Horák. Jen dobrá hra domácí obrany pak způsobila, že Janské Lázně mohly slavit výhru číslo 11.