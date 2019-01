Východní Čechy - Fotbalová divize C má za sebou další pokračování. V magnetu kola Vysoké Mýto nejtěsnějším možným rozdílem zvítězilo na hřišti Ústí nad Orlicí.

POVĚSIT se do vzduchu je silnou stránkou vysokomýtského Mariána Hocka. | Foto: Michal Horák

Ústí nad Orlicí - Vysoké Mýto 0:1

Utkání mělo být velkým lákadlem pro diváky, kterých také dorazilo více než tři stovky, jenže museli odcházet zklamaní, protože za „magnet" se fotbal označit nedá. Hrálo se ve středu hřiště, týmy se dostávaly k zakončení jen velmi zřídka a gólmani se chvílemi nudili. O výsledku rozhodla hlavička Štěpánka do protipohybu Krátkého. Domácí se v závěru snažili o vyrovnání, tři body ale Mýtští uhájili.

Fakta – branka: 64. Štěpánek. Rozhodčí: Vodrážka. ŽK: 2:1. Diváci: 340. Poločas: 0:0. Jiskra Ústí nad Orlicí: Krátký – Heger (86. Skalický), Chleboun, Felgr, Coufal – Langer, Falta, Nágl, Vaňous, Kukla (71. Smola) – Souček. SK Vysoké Mýto: Zavřel – Žák, Hock, Konečný, Živný – Valášek, Tomášek (91. Trnka), Motl (86. Lebeda), Wimmer (78. Benda) – Fikejz (56. Mach), Štěpánek (71. L. Kopřiva).

Letohrad - Olympia Hradec Králové 1:2

Letohradští se nemají za co stydět. Favoritovi notně zatápěli. Domácí po Kabourkově brance vedli. Co se jim však stalo osudným, byly standardní situace, na které se hosté mohli spolehnout. Ještě před poločasem vyrovnal Karal. Rozdílovým hráčem byl kapitán Olympie Jiří Poděbradský, jenž poslal svůj tým dvacet minut před koncem do vedení. To už si hosté vzít nenechali. Byť se Letohradští snažili až do posledního okamžiku, na body nedosáhli.

Fakta – branky: 18. Kabourek – 40. Karal, 70. Poděbradský. Rozhodčí: Rais. ŽK: 2:4. Diváci: 190. Poločas: 1:1. FK Letohrad: Ehrenberger – Černohorský, Vaniš, Krystl (80. Macek), P. Štěpán – Valášek (67. Lorenc), Čada, Linhart, J. Štěpán (65. Šponar) – Kabourek (87. Stejskal), Tichý. Olympia Hradec Králové: Kobos – Kosař, Karal, Poděbradský – Ličman (62. Kuťák), Novotný, Demeter, Ptáček – Krejčík (79. Haupt), Očovan, Malinský (85. Topouzis).

Dvůr Králové nad Labem - Suchdol 1:0

Dvorští fotbalisté vítězně zvládli i třetí domácí utkání jara. Opět vyhráli o gól a ve vyrovnané tabulce se rázem vyšvihli do popředí.

Fakta – branka: 9. O. Vaníček z pen. Rozhodčí: Šimek (Ústí nad Orlicí). ŽK: 4:3. Diváci: 330. Poločas: 1:0. TJ Dvůr Králové n. L.: J. Vaníček – Picha, Kruliš, Rejl, Pavlásek – Podolník – Vitebský (85. V.Hák), O. Vaníček, Fejk (75. Vágner), Tomeš (68. Hruška) – M. Otradovský (57. Janouch).

Kutná Hora - Živanice 2:1

Hosté se ujali vedení, ovšem „havíři" vývoj otočili. Před rozhodující brankou napálil Urban míč do břevna, ten se odrazil dolů. Rozhodčí nechal dokončit akci a pak uznal gól…

Fakta – branky: 36. Regner, 63. Urban – 26. O. Ujec. Rozhodčí: Novotný (Tábor). ŽK: 1:3. Diváci: 200. Poločas: 1:1. Živanice: Volšík – Buriánek, Novák, Ferčák, Motyčka – Hendák, Herzán, Gorol, Janecký – O. Ujec (72. Polák), T. Kakrda (87. Sůra).

Admira Praha - Jaroměř 4:1

Jaroměř nenavázala na týden staré domácí vítězství a ze hřiště pražské Admiry se vrací s prázdnou. Na čtyři góly domácích dokázali hosté odpovědět pouze trefou Rumla.

Fakta – branky: 28. Martinic, 39. Mikolanda, 54. Mošna, 90. Patha – 67. Ruml. Rozhodčí: Němec. ŽK: 0:2. Diváci: 202. Poločas: 2:0. FK Jaroměř: Ondráček – Matějka (72. Bano), Hrabík, Ruml, Knap – Čenovský, Horák, Michálek, Holub, Častvaj (46. Štajer) – Škoda.

Nový Bor - Trutnov 3:0

Na severu Čech odehráli Trutnovští nepovedený duel. Po poločase bez gólů třikrát inkasovali.

Fakta – branky: 58. Černý, 65. vlastní (Kovář), 83. Halbich. Rozhodčí: Machýček. ŽK: 2:2. Diváci: 102. Poločas: 0:0. MFK Trutnov: Šťastný – Kamitz (73. Turner), Kovář, Makovský, Mařas – Duch (69. Zezula), Tauchman, Marks, Matějka – P. Holubec, Kejzlar (84. Brejcha).

Další výsledek - 19. kolo: Turnov - Jablonec nad Jizerou 0:3.

Tabulka:

1. Olympia 18 15 0 2 1 45:10 47

2. Živanice 18 10 3 0 5 48:22 36

3. Trutnov 17 9 1 1 6 36:28 30

4. Admira Praha 18 6 3 5 4 26:23 29

5. Kutná Hora 18 9 0 2 7 28:33 29

6. Suchdol 18 7 2 3 6 28:21 28

7. Dvůr Králové 18 6 4 2 6 35:31 28

8. Vysoké Mýto 18 7 2 2 7 32:29 27

9. Jablonec n. J. 18 8 0 2 8 30:31 26

10. Nový Bor 17 7 1 3 6 25:28 26

11. Letohrad 18 8 0 1 9 32:35 25

12. Ústí nad Orlicí 18 6 3 1 8 27:32 25

13. Turnov 17 5 4 0 8 25:36 23

14. Jaroměř 18 2 2 2 12 17:42 12

15. Semily 17 1 2 1 13 12:45 8