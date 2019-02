Domácí se zachraňovali, hosté už zachránění byli. A protože Jabloneček body na vlastním hřišti nerozdává, čekala se další výhra. Tím spíš, že diváci tentokrát mohli zhlédnout výkon například jabloneckého Luboše Loučky, který dorazil na farmu posílit nováčka soutěže.

Týmy předváděly útočný fotbal. Hrálo se oboustranně ofenzivně a týmy se střídaly v šancích. Skóre se ale pohnulo až po půl hodině. A během pěti minut padly hned tři góly. Nejprve zužitkoval přihrávku Krejčíka Krystan, pak se trefil i Kovář a domácí o dvě trefy vedli. Aby však neusnuli na vavřínech, zchladil je o chvíli později Marks. V poslední minutě první půle se blýskli brankáři, a tak Jabloneček šel do kabin s mírným náskokem.

Po změně stran tempo nepolevilo. Dvůr toužil po vyrovnání, ale po Řežábkově nebezpečné střele se hra přesunula mezi vápna.V 68. minutě zasáhl míč ruku Soběslava, volání hostů po penaltě ale vyslyšeno nebylo. Jabloneček chtěl skóre pojistit uklidňující trefou. To se mu povedlo v 77. minutě, kdy Okleštěk dloubákem našel Karáska, který uklidil míč do hostující sítě potřetí. Dvorská snaha už vyústila jen v nastřelené břevno.

Fakta – branky: 32. Krystan, 34. Kovář, 77. Karásek – 37. Marks. Rozhodčí: Vlček. ŽK: 1:1. Diváků: 260. Sokol Jablonec n. J.: Farský – Loučka, Soběslav, Karásek, Šilhán – Krejčík, Krystan, Vanc (74. Helm), Povr (85. Barcuch) – Okleštěk, Kovář (87. Vodrážka). TJ Dvůr Králové: Ulrych – Picha, Ujec, Rejl, Kilevník – M. Otradovský (83. Mertlík), Vitebský, Fejk, Řežábek (74. V. Hák) – Černík, Marks.

Pěnčín-Turnov – Nová Paka 3:3 (1:1)

S jistým vítězem divize a postupujícím do třetí ligy sehrál neposílený Turnov vyrovnaný zápas. Hosté šli do vedení z pokutového kopu, ještě do poločasu ale domácí po sérii zmařených šancí vyrovnali. Ve 34. minutě se prosadil po Petříkově přihrávce v samostatném úniku Bernát. Těsně před poločasem se blýskl ještě Zoul, jenž vyrazil tutovku hostujícího Ptáčka.

Druhý poločas začal nepřesným ostřelováním obou branek. Do vedení se však znovu dostal lídr tabulky. V 58. minutě si na centr naběhl Blažej, jenž od břevna dostal Novou Paku do vedení. Turnov se však nevzdal a jak je jeho dobrým zvykem v posledních týdnech, skóre otočil.

Bernát nejprve vymyslel krásný oblouček na Bártu, který přehodil Bartalského, o tři minuty později pak sám přihrávající vsítil rozdílový gól. Remízový stav však dlouho nevydržel. Deset minut před koncem totiž předvedl hrubku Zoul, který podcenil rozehrávku trestného kopu Blažeje z vlastní poloviny, po níž míč propadl do sítě. Stav 3:3 vydržel až do konce, body se dělily.

Fakta – branky: 34. a 70. Bernát, 68. Bárta – 10. Ptáček z pen., 58. a 79. Blažej. Rozhodčí: Vittner. ŽK: 2:0. Diváků: 280. FK Pěnčín-Turnov: Zoul – Tvrdý, Ginzel, Nedošetko (85. Dlouhý), Janů – Finklár, Kunst, Novotný (80. Havel), Bernát – Petřík, Bárta.

Letohrad – Trutnov 3:1 (2:0)

Letohradští před týdnem nastříleli osm branek v Pardubicích (8:3), a tak šel z jejich ofenzívy strach. V sobotu ale domácímu celku cestu za vítězstvím Trutnov až příliš usnadnil. Především výkonem v prvním poločase. Hosté byli u všeho pozdě a když se soupeři podařilo v rozmezí od 30. do 35. minuty vstřelit dvě krásné branky, zdálo se, že je rozhodnuto. „První dějství jsme v Letohradu doslova prospali. Zaslouženě jsme prohrávali a vypadalo to i na vyšší brankový příděl," hořekoval nad výkonem týmu vedoucí mužstva Petr Brejcha.

Po přestávce naštěstí přišlo zlepšení a v 69. minutě navíc Vladimír Marks snížil. Hosté se hnali za vyrovnáním, v 83. minutě ale přišel třetí úder soupeře a rázem bylo po nadějích. „Měli jsme na to, abychom ještě domácí v závěru pozlobili. Po třetím gólu ale bylo definitivně rozhodnuto. Domácím k výhře gratulujeme, za první poločas si ji určitě zasloužili," dodal Brejcha.

Fakta – branky: 30. T. Jedlička, 35. J. Jedlička, 83. Linhart – 69. Marks. Rozhodčí: Musil. ŽK: 1:2. Diváci: 160. Poločas: 2:0. Letohrad: Ehrenberger – Šponar, Vaniš, Kail, J. Štěpán (90. Krystl) – Černohorský, Linhart, J. Jedlička, P. Štěpán (80. Strasmeier) – T. Jedlička (78. Matějíček), Kabourek (70. Tichý). Trutnov: Šťastný – Kamitz, Horák, Ficner, J. Holubec – Doubic (74. Klossovski), Kovář, Marks, P. Holubec – Čech, Kejzlar (64. Tobiáš).