Vydařenou sobotu prožili divizní rivalové z podkrkonošského regionu. Trutnovští fotbalisté si ze hřiště libereckého Rapidu přivezli důležité tři body za jednoznačné vítězství 6:0. Královédvorští borci na domácím trávníku vyzvali druhý tým tabulky a favorizovanou Dobrovici obrali o cenný bod.

Divize C

Dvůr Králové – Dobrovice 1:1 (0:1)

Pod Hankovým domem se hrál šlágr kola a domácí v něm postrádali dva členy základní sestavy. Fejk s Klazarem duel znovu sledovali o berlích jen z tribuny a po utkání mohli svým spoluhráčům pogratulovat ke kvalitnímu výkonu. Přitom zápas pro Dvůr nezačal dobře. Dobrovice s náporem nijak nezahálela a v úvodních minutách byla lepším týmem. Odměnou jí byla hned sedmá minuta, v níž se k brejku dostal Křelina a Ulrych musel tahat poprvé míč ze sítě – 0:1. To byl pořádný šok. Zatímco totiž podzimní vzájemný duel těchto soupeřů branku nepřinesl, v odvetě se na ni dlouho nečekalo.

Inkasovaný gól měl hostům pomoci, naštěstí pro domácí ale naopak právě je probudil a nastartoval ke zlepšenému výkonu. Ostrou ranou těsně mimo roztleskal diváky Kruliš, Kilevníkova hlavička přeletěla břevno.

Ve druhém poločase domácí zabrali a prali se o vyrovnání. V poli favorita přehrávali, velká šance ale ne a ne přijít. Až nadešla 81. minuta, v níž Ujce stáhla obrana v pokutovém území a z penalty svým třetím jarním gólem vyrovnal Podolník – 1:1.

„Remíza je zasloužená. Bohužel jsme brzy prohrávali, ale pak jsme hru vyrovnali a ve druhé půli byli i aktivnější. Soupeř pat-ří k nejlepším v soutěži, a tak jsme rádi, že jsme s ním ani v jednom zápase neprohráli," chválil úroveň zápasu, ale i vzájemnou bilanci s druhým celkem tabulky kapitán Dvora Stanislav Ježek.

Fakta – branky: 81. Podolník z pen. – 7. Křelina. Rozhodčí: Vrzal (Liberec). ŽK: 2:3. Diváci: 270. Poločas: 0:1. TJ Dvůr Králové nad Labem: Ulrych – Picha, Kruliš, Rejl, Ježek – Samler (46. M. Otradovský), Podolník, Kilevník, Řežábek (71. Marks) – Ujec, Černík.

Rapid Liberec – Trutnov 0:6 (0:3)

Trutnovští hráči před týdnem odevzdali na domácím hřišti body Vysokému Mýtu, a tak celý tým věděl, že na hřišti beznadějně posledního Rapidu Liberec musí získat ztracené body zpět. Dvořákova parta nastoupila do zápasu plně koncentrována a od úvodních minut byli hosté lepším týmem. Vytvořili si převahu a po právu přicházely i šance. Možná nervozita stála za jejich počátečním neproměňováním, ve 23. minutě už ale domácí kapitulovali. Po levé straně zatáhl míč Čech, před brankou nahrál pod sebe Kovářovi a jeho zakončení bylo přesné – 0:1.

Domácí nechtěli prodat kůži lacino, tentokrát ale na soupeře nestačili. Hosté hráli s chutí a ještě do přestávky stihli dvakrát skórovat. Znovu to byl Čech, kdo ve 41. minutě vedl rychlou akci, tentokrát si všiml Petra Holubce a jeho volej mířil znovu za záda libereckého gólmana. V poslední minutě první půle bylo zřejmé, že o vítězi je rozhodnuto. Doubic běžel sám na branku, před jejím strážcem naznačoval střelu tak dlouho, až to gólman neustál a trutnovský útočník zkušeně lobem skóroval potřetí – 0:3.

Ve druhém poločase mohl kouč Dvořák poslat na hřiště další hráče a celý tým mu udělal radost dalšími třemi góly. Pravda, obrana domácího mužstva nepřipomínala nějakou divizní hráz, což byla voda na mlýn hostům. Nejprve se krátce před uplynutím hodiny hry prosadil Čech, jenž pelášil takřka od poloviny hřiště sám na branku a suverénně zakončil – 0:4. Aby získal výsledek podobu tenisového kanára, trefili se Trutnovští ještě dvakrát. Šlo o góly hodně podobné. Jak brance Jana Holubce, tak i dalšímu úspěchu Čecha předcházela křídelní akce, po níž střelci zakončovali vždy do prázdné branky – 0:6.

„Bylo to pro nás pěkné sobotní odpoledne, i když nás hráči s první brankou trochu napínali. Ale věřili jsme, že góly přijít musí. Po dlouhé době jsme se dočkali také uhájeného čistého konta z venkovního utkání, protože i paní štěstěna nám byla ve druhé půli při šancích domácích nakloněna. Není čas na oslavy, je nesmírně důležité se dobře připravit na další, velice těžký zápas," zhodnotil vítězné utkání vedoucí trutnovského mužstva Petr Brejcha. Jak sám naznačil, za týden čeká nováčka soutěže další důležitá bitva. Do Trutnova přijede Nová Paka, tedy mužstvo, které mílovými kroky míří do České fotbalové ligy. Vykolejí z této trasy favorita podkrkonošští bojovníci?

Fakta – branky: 23. Kovář, 41. P. Holubec, 45. P. Doubic, 59. a 86. Čech, 84. J. Holubec. Rozhodčí: Tereba (Praha). Bez karet. Diváci: 25. Poločas: 0:3. MFK Trutnov: Šťastný – Křižovič, Horák (71. Tobiaš), Makovský, J. Holubec – Kamitz, Marks, Kovář (50. Bönisch), P. Holubec – Čech, P. Doubic (62. Kejzlar)

Jablonec nad Jizerou – Svitavy 4:1 (3:1)

Jabloneček v týdnu ukončil spolupráci s kreativním Rudolfem, do týmu naopak přivedl Michala Zemana z Hlavice a také Jiřího Krystana, který zde už působil na podzim. A i s nimi v sestavě se týmu dařilo. Svitavy šly sice v technickém a rychlém utkání do vedení po brejkové situaci, byli to ale domácí, kteří měli více ze hry. Z kupy šancí a útočných akcí do poločasu dovedly do úspěšného konce tři, když se postupně trefili Okleštěk, Kovář a Krejčík.

Po změně stran tempo hry opadlo. Domácí hru kontrolovali, Svitavy své útočné snažení nedokázaly dotáhnout k výraznější šanci. Pojistku na důležité domácí výhře přidal Jablonečku aktivní Povr, který doklepl míč do sítě po střele Vance. Domácí vyhráli zaslouženě.

Fakta – branky: 16. Okleštěk, 31. Kovář, 43. Krejčík, 79. Povr – 11. Belej. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: 2:1. Diváků: 230. TJ Sokol Jablonec nad Jizeriu: Farský – Helm, Soběslav, Braun, Barcuch – Krejčík, Krystan, Vanc, Povr (90. Šilhán) – Kovář (80. Zeman), Okleštěk (88. Vodrážka).

Pěnčín/Turnov – Letohrad 0:1 (0:1)

V první čtvrthodině měli domácí jasně navrch. Bušili do soupeřových vrat, které však neotevřeli. A tak si zčistajasna vzpomněli na útočné snažené také hráči Letohradu. Po standardní situaci nadzvedl míč hlavou Tichý a hosté rázem vedli.

Turnovský oddíl byl viditelně zaskočen, hrál v křeči. Ve 25. minutě rozhodčí odpustil hostům pokutový kop za zákrok na Petříka, do konce poločasu pak exceloval hostující gólman Ehrenberger, který zneškodnil velké šance Šafářova výběru.

Ani po změně stran se však domácí favorit neprosadil. Zachraňující se hosté trpělivě a obětavě bránili, mužstvo bojovalo a domácí se nemohli vlastně ani prosadit do výraznější šance. Letohrad mohl v 65. minutě potrestat chybu gólmana Koláře, kterému sebral míč na velkém vápně Černohorský. Ten pak ale nepochopitelně netrefil zcela odkrytou branku. Vrcholem turnovského snažení na druhé straně pak byla střela Bárty, která zazvonila o tyč. Jinak ale favorit střílel nepřesně a ukvapeně. Všechny body si odvezli hosté. Ztráta Turnova na vedoucí Novou Paku se prohloubila na takřka nestažitelných dvanáct bodů.

Fakta – branka: 11. Tichý. Rozhodčí: Gazda. ŽK: 2:2. Diváků: 250. FKP Turnov: Kolář – Novotný (38. Bárta), Ginzel, Karišik (46. Koubek), Petřík, Finklár – Janů, Hušek, Bernát (46. Havel) – Papoušek, Douglas.