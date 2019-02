Podkrkonoší – Fotbalová horečka stoupá. Do zahájení nového ročníku 2011/2012 zbývají pouhé dva dny a v plné koncentraci jsou v podkrkonošském regionu především dva celky. Nejvýše postavenými oddíly jsou, jako již tradičně, FK Trutnov a TJ Dvůr Králové nad Labem.

Ilustrační foto | Foto: Vilém Fischl

FK TRUTNOV

Loni devátý nejlepší tým divizní skupiny C řeší před sobotním vstupem do soutěže hlavní otázku: jak se podepíší změny v kádru na kvalitě týmových výkonů? Odchody Kuneše, Hejny a Jirouška se přece jen musí někde odrazit a bude zajímavé sledovat, jak je dokáží nahradit noví hráči, kteří do kádru áčka přišli z okolních oddílů, ale také z vlastní mládežnické líhně. Premiéra čeká trutnovské áčko v sobotu od 17 hodin na horké půdě v Ústí nad Orlicí.

Parta kolem trenéra Petra Kozáka působila v loňském ročníku divize jako staronový nováček. Nevyhrávala jeden zápas za druhým, ale prosazovala se bojovnými výkony, které dokázaly potrápit každého soupeře. Na domácím hřišti navíc Trutnov předváděl líbivý kombinační fotbal a především zde body neztrácel. Pokud se stejně bude mužstvu dařit i po přechodu z umělého povrchu na přírodní trávník, což je oproti jaru další změna, nemusel by mít místní fotbalový klub problémy se záchranou soutěže.

Ta v každém případě doznala pro letošek velkých změn a podle dosavadních ohlasů bude startující sezona o dost kvalitnější než loňský ročník. Vše ale může být jinak. Skupinu C opustily tři velmi kvalitní celky – OEZ Letohrad, AFK Chrudim a SK Horní Měcholupy, s nimi z divizní mapy zmizely i tři zcela podprůměrné – SK Semily, SK Jičín a po známé kauze AS Pardubice. Jak je nahradí nová šestice? Zcela jistě budou enormně silné celky FK Jablonec B a SK Převýšov. Výrazně pozitivní pověst si do soutěže přináší jablonecká Jiskra Mšeno a velkou neznámou jsou TJ Polepy, Admira Praha a FK Pardubice B.

Zajímavé bude také sledovat, o co se vlastně v nové sezoně 2011/2012 bude hrát. Nutné je totiž uvést, že počet účastníků České fotbalové ligy bude od soutěžního ročníku 2012/2013 snížen ze stávajících osmnácti na šestnáct!

To však neznamená, že by z divizní skupiny mělo sestupovat více kolektivů. Ba naopak. „Řídící komise FAČR pro Čechy si vyhrazuje právo na úpravu soutěží na základě nepřiměřených nutných úprav s ohledem na zřízení ´Juniorské´ soutěže povinné pro profesionální kluby při odhlášení vyššího počtu družstev (10 a více),“ citoval rozhodnutí svazu sekretář Královéhradeckého KFS Čeněk Celler.

Změny by se navíc měly dotknout i počtu postupujících celků ze všech tří „českých“ skupin. „V případě nepřihlášení B mužstev do soutěží (ČFL a divize) bude snižován počet sestupujících (poslední musí sestoupit), případně navyšován počet postupujících v souladu se Soutěžním řádem,“ doplnil Čeněk Celler.

Pro skupinu C to znamená, že stoprocentní jistotu sestupu má nyní jen tým, který se umístí na poslední 16. příčce. Postup do ČFL pak nemine vítěze C skupiny, zároveň se ale může stát, že dohromady postoupí až tři týmy najednou. I proto může být letošní ročník o dost zajímavější.

TJ DVŮR KRÁLOVÉ

Otázky kolem možnosti vzniku juniorské soutěže profesionálních týmů si všimli také u druhého okresního rivala. Ve Dvoře došlo v létě k posílení týmu a hodně si lze slibovat i od startu rezervního celku v krajském přeboru. V mužské kategorii se zde vytvořila silná konkurence třiceti hráčů a vedení klubu věří, že tento fakt povede k výrazně lepším výsledkům A mužstva, než tomu bylo na jaře.

Dvoráci rozhodně mají co napravovat. Vždyť se s loňským ročníkem loučili na jedenácté příčce, což je zdaleka nejhorší umístění v sedmileté divizní historii klubu.

V jaké části tabulky se letos budou dvorští fotbalisté pohybovat, o tom jistě hodně napoví již tato neděle. „Modrobílí“ nastoupí na domácím trávníku stadionu pod Hankovým domem od 17 hodin proti nevyzpytatelnému nováčkovi FK Pardubice B.