Nádherný trávník, dvacítka mužstev lačnících po obřím poháru, atrakce pro děti, bohaté občerstvení. I tak by se dala shrnout pozvánka na letní turnaj v malé kopané, který se bude hrát 10. července na útulném stadionku v Bílé Třemešné.

Loni si zahrál i bojovník MMA

Místní Dubina cup, přesněji jeho obnovená tradice, se těší na svůj 2. ročník. Hlavní pořadatel Matěj Klust, všestranný sportovec a mimo jiné i provozovatel místní hospůdky, pak vyhlíží akci, na kterou si loni našly cestu stovky lidí.

Čím je pozval? Kromě čtyř již vyjmenovaných lákadel také tím, že loňský turnaj měl silně charitativní podtext. Navíc na něj dorazila řada osobností, ať už hokejisté z NHL a extraligy (Filip Hronek, Tomáš Filippi, Jaroslav Pavelka, Richard Nedomlel a další) nebo třeba úspěšný bojovník MMA David Dvořák.

Akce s charitativním podtextem

I s jejich pomocí se podařilo při dražbě sportovních relikvií získat více než dvě stě tisíc korun a celý výtěžek následně putoval na transparentní účet Viktorce, dívce, která loni krátce před konáním turnaje přišla při tragické automobilové nehodě u Černožic o oba rodiče.

Pomáhat se bude i letos, ostatně turnaj by měl navázat na svůj premiérový ročník. „Rádi bychom se přiblížili loňské akci, která se povedla. Změny plánujeme především v nabídce občerstvení a dražbě. Uvidíme, jaké artikly se nám tentokrát podaří sehnat, ale doufáme, že se turnaj bude opět líbit,“ řekl Deníku Matěj Klust, bývalý hráč hokejového Dvora Králové nad Labem, Trutnova a pro sezonu 2021/2022 posila Spartaku Nové Město.

Letní turnaje v Podkrkonoší



26. 6.: Libotov cup (Libotov)

3. 7.: HAPO (Havlovice)

3. 7.: Mostek cup (Mostek)

5. 7.: Mem. Páji Grigela (Podhůří)

10. 7.: Dubina cup (B. Třemešná)

31. 7.: HapoStar (nad 40 let)

1. 8.: MaxiSuperHapoStar (60)

28. 8.: SuperHapoStar (50)

Stejně jako loni se na Dubina cupu počítá s dvaceti účastnickými týmy, obhajovat titul bude Zanzibar, pozici nejlepšího hráče turnaje pak dvorský odchovanec Matyáš Kazda, jenž si loni na podzim v dresu Slovanu Liberec zahrál Evropskou ligu na půdě Hoffenheimu.

„Ještě máme jedno místo volné, ale 19 týmů se nám přihlásilo během deseti dní. Prvním potvrzeným hostem byl Tomáš Filippi. Letos je to ale náročnější vzhledem k době a tomu, že si hodně hokejistů plánuje na červenec dovolenou. Uvidíme, co se nám povede a kdo dorazí,“ přiblížil hlavní organizátor akce.

A koho že by měl fotbalový Dubina cup vedle samotných aktivních účastníků nalákat? „Určitě by měli dorazit lidé, kteří rádi pomáhají. Tento rok se budeme snažit pomoci malému Matyášovi Exnerovi, jenž trpí spinální svalovou atrofií prvního typu. Určitě by se k nám měli přijet podívat také příznivci fotbalu, dobrého jídla a pití, samozřejmostí jsou atrakce pro rodiny s dětmi,“ dodal Klust.

