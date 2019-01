Dvacítka se s Poláky rozešla smírně. Padlo šest branek

Vrchlabí - Zatím největšího sportovního svátku ve své krátké historii se v pátek odpoledne dočkal moderní fotbalový stadion na kraji Vrchlabí. Za dějiště třetího utkání v nově vzniklé Elitní lize si jej vybral národní tým České republiky do dvaceti let. V roli soupeře do brány Krkonoš zavítali mladíci z Polska.

Česká republika U20 – Polsko U20 3:3 (2:1) Výběr trenéra Karla Krejčího, jenž je mezi fotbalovými příznivci znám především jako asistent kouče Vrby v Plzni, šel do souboje v roli favorita. Vysloužil si ji vítězstvím 3:0 na hřišti Portugalska i cenným bodovým ziskem s Němci (2:2). Poláci dosud doma remizovali 0:0 se Švýcarskem, v Itálii pak inkasovali debakl 1:6. Za stálého deště, na podmáčeném a přesto skvěle připraveném trávníku, se oba celky snažily o kombinační hru. Po úvodním oťukávání zazdil tutovku Turyna, když sám před brankou vysoko přestřelil. Na druhé straně musel nebezpečný brejk hostů hasit skvělým zákrokem gólman Jedlička, jenž byl jedním z hrdinů pohledného zápasu. Nejen pohledného, ale hlavně i bohatého na gólové situace. Ta první přišla ihned po uplynutí půlhodiny hry. Po faulu Milewskiho se k trestnému kopu z dobrých pětadvaceti metrů postavil Tomáš Ladra a s pomocí odskoku míče pod padajícím Staniszewskim otevřel skóre. Ovace na zcela zaplněné kryté tribuně ještě nestihly ani utichnout a Češi přispěchali s druhým gólem. A ten stál za vidění. Ke střele ze střední vzdálenosti se odhodlal druholigový borec z Vlašimi Filip Hašek a jeho parádní rána se zastavila až v horním rohu polské branky – 2:0. Škoda jen, že domácí slibný náskok nedokázali udržet do přestávky. Dvě minuty před ní totiž Poláci podnikli rychlý kontr po levé straně hřiště a přihrávka Ryczkowskiho prošla celým pokutovým územím až k nohám zakončujícího Mandrysze, jenž už mířil do poloodkryté branky. Brzy po pauze mohl soupeř i vyrovnat, změna skóre ale nastala až v 64. minutě, kdy si na přesnou přihrávku naběhl Hašek, jenž povedeným dloubáčkem vrátil na stranu Čechů dvougólový náskok. Nakonec ale domácím fotbalistům výhra utekla mezi prsty. Po čtyřech změnách v naší sestavě se osmělil soupeř a v závěrečných deseti minutách dvakrát udeřil. Pokaždé ze standardní situace. Nejprve se polský kapitán Filip Jagiello prosadil nádhernou ranou z trestného kopu, o tři minuty pak udeřil z pokutového kopu. Nakonec mohli být Češi i rádi za bod, poslední šanci si opět vypracovali hosté, tentokrát ale Jedlička při nepřesné hlavičce zasahovat nemusel. „Bylo to takové divoké utkání. Samozřejmě zápas se pro nás vyvíjel dobře, měli jsme k dobru dvougólové vedení, ale musím po pravdě přiznat, že jsme si dnes vítězství nezasloužili. Soupeř byl nebezpečný, při spoustě jeho šancí nás podržel brankář Jedlička, který podle mě chytil dva stoprocentní góly. Z tohoto pohledu tedy nespokojenost, že jsme tak dobře rozehrané utkání nedovedli do konce,“ hodnotil duel krátce po jeho skončení trenér české dvacítky Karel Krejčí. Fakta – branky: 31. Ladra, 33. a 64. Hašek – 43. Mandrysz, 80. a 83. z pen. Jagiello. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 1:1. Diváci: 500. Česká republika: Jedlička – Granečný, Chaluš, Surzyn, Kvída – Vodháněl (77. Janetzký), Ladra, Havelka, Hlavatý (67. O. Šašinka) – F. Hašek (67. D. Mareček) – Turyna (77. Ayong). Trenér: Karel Krejčí. Polsko: Staniszewski – Dzieciol, Holownia, Kwasniewski, Milewski - Siemaszko, Ryczkowski, Chrusciel, Mandrysz - Jonczy, Jagiello. Trenér: Dariusz Gesior.

Autor: Tomáš Otradovský