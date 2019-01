Pojizeří /HLASUJTE/ - Okresnímu přeboru vévodí tým Libštátu. Už tuto neděli je ale na programu šlágr celé jarní části sezony, v němž se lídr představí ve Studenci.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Matura

Minimální rozdíl dělí dvě kola před koncem dva nejlepší celky okresního přeboru. O drama tak je postaráno. V okresní soutěži živí naději na titul dokonce pětice kolektivů.

Okresní přebor

Libštát nebo Studenec? Oba celky ve 26. kole vsítily jednu branku a ani jednou neinkasovaly. Přesto se ze tří bodů radoval pouze jeden. Duel Studeneckých v Bozkově totiž přerušila průtrž mračen, a tak se soupeři musí sejít ještě jednou.

Horní Branná B – Libštát 0:1 (0:0)

Branka: Váňa. Rozhodčí: Zboroň. ŽK: 1:0. Diváci: 90. Domácí sehráli proti favoritovi nešťastné utkání. V průběhu celého zápasu byla hra vyrovnaná, hosté se dostali do vedení v 69. minutě šťastnou brankou. Hráči Horní Branné bojovali, ale pět minut před koncem neproměnili ani pokutový kop a prohráli.

Bozkov B – Studenec 0:1, nedohráno

Branka: M. Ježek. Rozhodčí: Urbánek. Hráno bez karet. Diváci: 120. Druhý tým tabulky poslal do vedení už v první minutě Milan Ježek, z utkání se ale stihl odehrát jen poločas. Po něm byl zápas předčasně ukončen pro nepříznivé počasí.

Košťálov B – Bělá 1:2 (1:1)

Branky: Holovič – Vorel, Nýdrle. Rozhodčí: Přikryl. ŽK: 3:2. Diváci: 120. V pohledném a vyrovnaném utkání se do vedení dostala rezerva Košťálova, ale hosté stihli ještě do přestávky vyrovnat. Po změně stran došlo k nešťastné události, když po srážce s domácím brankářem byl odvezen hostující Boukal do nemocnice se zlomenou nohou. Hosté potom neproměnili pokutový kop, ale v poslední minutě si zajistili tři body díky trefě Nýdrleho.

Mříčná – Stružinec 1:3 (0:2)

Branky: Spanilý – Bajgar 2, O. Bláha. Rozhodčí: Mašek. ŽK: 2:2. Diváci: 200. V prvním poločase měli převahu hosté a zaslouženě šli do kabin s dvoubrankovým náskokem. Ve druhé části se tým Mříčné zlepšil, ale hráči Stružince si svoje vítězství zkušeně pohlídali. Stínem zápasu bylo nezaviněné zranění domácího střelce Kubelky, jenž byl se zlomenou klíční kostí odvezen do nemocnice.

Nová Ves – Mírová 6:1 (3:1)

Branky: R. Nožička 2, P. Nožička, Golis, Hadač, Brendl – Veverka. Rozhodčí: Pecina. ŽK: 2:0. Diváci: 70. Fotbalisté Nové Vsi měli po celé utkání výraznou převahu a bez problémů si připsali tři body za vysoké vítězství.

Jilemnice B – Lomnice B 4:4 (2:2)

Branky: J. Pěnička, J. Hadač, Tejchman, David Paulů – Doležal, Fedorko, Hartig, Hrnčíř. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 2:0. Diváci: 50. Vyrovnané a pohledné utkání se spoustou šancí skončilo zaslouženou dělbou bodů. Nejprve vedli 2:0 domácí, pak soupeř otočil stav na 2:4, ale poslední gól zápasu vsítil dvacet minut před koncem jilemnický Paulů.

Poniklá – Přepeře B 2:1 (2:1)

Branky: M. Holubec 2 – Rakouš. Rozhodčí: Diringer. ŽK: 2:1. Diváci: 90. Hráči Poniklé měli v utkání stálou převahu a jenom střelecká nemohoucnost je připravila o výraznější výhru.

Dohrávka

Lomnice B – Horní Branná B 2:1 (0:1)

Branky: Zboroň 2. Rozhodčí: Janda. ŽK: 3:3. Diváci: 70. V prvním poločase byli lepší hosté a do kabin šli s nejtěsnějším vedením. Po přestávce se Lomničtí zlepšili a zaslouženě výsledek dvěma brankami otočili.

1. Libštát 24 19 3 2 103:24 60

2. Studenec 23 18 2 3 61:18 56

3. Bělá 23 16 1 6 62:34 49

4. Mříčná 24 14 1 9 76:55 43

5. Nová Ves 24 12 3 9 52:37 39

6. Lomnice B 24 11 4 9 67:61 37

7. Košťálov B 24 11 4 9 46:53 37

8. Bozkov B 23 10 3 10 73:69 33

9. Stružinec 24 9 3 12 52:53 30

10. Poniklá 24 8 2 14 35:58 26

11. Přepeře B 24 6 4 14 29:60 22

12. Horní Branná B 24 6 3 15 41:65 21

13. Jilemnice B 24 6 2 16 46:93 20

14. Mírová 25 3 1 21 34:97 10

Okresní soutěž

Vysoké – Horka 1:1 (1:0)

Branky: Saska – Hradecký. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 0:2. Diváci: 70. V prvním poločase byli překvapivě aktivnější hosté, ale lídr tabulky si po rychlých protiútocích vytvořil větší šance. Ve druhé části se Horka po chybě brankáře dočkala vyrovnání a hráči Vysokého tak ztratili další body v boji o čelo tabulky.

Studenec B – Víchová 1:6 (1:2)

Branky: Matěj Kuřík – Kučera 2, Vaňous, Nalezený, Mikolášek, Jech. Rozhodčí: Bačo. Hráno bez karet. Diváci: 100. Studenečtí se sice ujali vedení, ale v dalším průběhu byli hosté lepším týmem. Dobře kombinovali a zaslouženě získali tři body za vysoké vítězství.

Martinice – Benecko 12:0 (7:0)

Branky: Svoboda 4, Morávek 2, O. Brož 2, Horáček, Vašíček, T. Brož, vlastní (Urbanec). Rozhodčí: Mikule. Hráno bez karet. Diváci: 80. Domácí si se svým soupeřem pohráli, s chutí si zastříleli a proti předposlednímu celku tabulky dosáhli nejvyššího vítězství ročníku.

SF Studenec – Rovensko B 7:1 (2:0)

Branky: Vacovský 3, Volech 2, Fajman, Lukeš – Kutek. Rozhodčí: Dytrych. Hráno bez karet. Diváci: 70. V prvním poločase ještě hosté drželi naději na přijatelný výsledek, po přestávce ale odpadli a domácí si ve slušně hraném utkání zaslouženě připsali tři body.

Tatobity – Libštát B 5:0, nedohráno

Branky: Jirásko 2, R. Cimbál 2, Hádek. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:0. Diváci: 50. Hosté přijeli pouze se sedmi hráči a Tatobitským trvalo 12 minut, než se dočkali první branky. Do poločasu přidali další čtyři, ale druhá půle se již nehrála. Vinou zranění jednoho z hráčů totiž rezerva Libštátu již nenastoupila.

Kruh – Zálesní Lhota 1:0 (0:0)

Branka: Albrecht. Rozhodčí: Honců. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (Pacholík). Diváci: 80. V prvním poločase měli převahu hosté, ale nedokázali proměnit žádnou ze svých šancí. Do druhé půle vstoupil lépe Kruh a v 50. minutě se ujal vedení. V 60. minutě byl hostům vyloučen Pacholík a zdálo se, že o vítězi je rozhodnuto. Domácí hráči ale závěr zápasu vypustili a do konečného hvizdu se strachovali o výsledek.

Dohrávka

Víchová – Vysoké 2:1 (0:0)

Branky: Trýzna, Kučera – Saska. Rozhodčí: Honců. ŽK: 4:1. Diváci: 80. Vyrovnané a bojovné utkání přineslo souboj bez větších brankových příležitostí. Hosté se v průběhu druhého poločasu dostali do vedení, ale Víchová vsadila v závěru vše na jednu kartu. Otevřela hru a dvěma brankami v závěrečné desetiminutovce dokázala výsledek otočit.

1. Vysoké n. J. 20 13 4 3 59:20 43

2. Víchová 20 13 2 5 48:27 41

3. Martinice 20 12 3 5 84:38 39

4. SF Studenec 20 11 5 4 61:32 38

5. Kruh 20 12 2 6 62:37 38

6. Horka2 0 9 2 9 44:46 29

7. Tatobity 20 8 4 8 43:43 28

8. Rovensko B 20 5 5 10 40:55 20

9. Libštát B 20 6 2 12 50:66 20

10. Zálesní Lhota 20 5 3 12 41:55 18

11. Benecko 20 4 3 13 26:89 15

12. SK Studenec B 20 3 3 14 36:86 12