Dvůr Králové – Hradec B 1:1

Miloš Dvořák, trenér TJ Dvůr Králové: „Soupeř byl nejfotbalovějším týmem, co u nás hrál, Rezek s Černým byli cítit. První půli byli hosté lepší, my ale po pauze přidali a zaslouženě jsme i vyrovnali. S bodem musíme být spokojeni.“

Pavel Matějka, trenér FC Hradec Králové B: „Jednoznačně jsme spokojeni s prvním poločasem. Byli jsme lepší a byla škoda, že jsme vstřelili pouze jeden gól. Myslel jsem, že absence domácí jedničky Tomka bude pro nás výhodou, jeho náhradník ale chytal skvěle. Po přestávce jsme se dostali pod tlak, i když vyrovnání jsme soupeři darovali vlastní chybou, zatímco sami jsme nastřelili tyč. Před utkáním bych bod bral, teď jsem mírně zklamán.“

AFK Chrudim – Sn Pardubice 6:1

Pavel Jirousek, trenér AFK Chrudim: „Po úvodní vlažné půlhodině se nám podařilo otevřít skóre a nakonec z toho bylo šest pěkných gólů v síti soupeře. Tentokrát můžeme být spokojeni s produktivitou a samozřejmě i s výsledkem.“

Milan Šmarda, trenér FK Slovan Pardubice: „Výsledek je pro nás hodně krutý. V poli jsme nehráli tak špatně, škoda že jsme v první půlhodině nevyužili alespoň některou ze snad čtyř nadějných šancí. Pak nám zkušený chrudimský mančaft ukázal, jak se mají proměňovat brankové příležitosti.“

Letohrad – Náchod 1:0

Jaroslav Veselý, trenér FK OEZ Letohrad: „Osobně jsem spokojený pouze s hrou v úvodních třiceti minutách, tam jsme hráli to, co jsme chtěli. Zbytek zápasu se nám vůbec nevydařil. Měli jsme spoustu zbytečných ztrát míče a nevynucených chyb. Ve druhém poločase soupeř byl nebezpečnější. Dokonce i z jedné velké šance trefil tyč. Podle mého by mu odpovídala spíše remíza. Paradoxně jsme doma odehráli mnohem lepší zápasy, neměli jsme ani bod a nyní náš výkon nebyl dobrý a máme všechny tři, takže musím zopakovat: fotbal nemá někdy logiku.“

Karel Havlíček, trenér FK Náchod: „Z pohledu fotbalového byl v prvním poločase jasně lepší Letohrad, ve druhém poločase jsme byli lepší my. Utkání podle mého názoru remízové, oba gólmani totiž nemuseli moc zasahovat. Druhý pohled je způsob rozhodování. Základ je, pro koho vůbec trénujeme a pro koho to všechno děláme. Těšil jsem se na derby do míst, kde jsem prožil hodně pěkného, ale odjížděl jsem pořádně frustrovaný. O utkání rozhodla standardka, které měl předcházet náš jasný roh. Tato situace by se snad ještě dala pochopit s tím, že rozhodčí měl špatný výhled, jenže ve druhé půli šlo jednoznačně o tendenční řízení v náš neprospěch, fauly byly rozdílně posuzovány. Vyloučení Nejmana nerozporuji, jenže chvíli předtím domácí hráč zastavil pronikajícího Šorfu v nebezpečnějším prostoru a dostal jen žlutou, za chvíli se situace opakovala těsně před vápnem a tentokrát nic. Nejman dostal červenou přímo. Další domácí hráč fauloval loktem deset metrů vedle pomezního a nic se nedělo. Nemůžu si pomoci, ale druhá půle byla řízena tendenčně a arogantně.

Jičín – Nový Bydžov 0:1

Jaroslav Matějka, trenér SK Jičín: „Sehráli jsme zápas, ve kterém převládala bojovnost nad fotbalovostí. Zrodilo se minimum šancí, obě mužstva spoléhala hlavně na standardní situace. Čekalo se, které mužstvo vstřelí první gól. Bohužel se to povedlo Bydžovu, který pak zápas zkušeně dovedl do konce. Utkání výborně odřídila trojice rozhodčích.“

Ladislav Brož, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Veledůležité tři body skončily u nás a myslím, že po zásluze. Domácí měli lepší vstup do zápasu, závěr první půle už patřil nám a ve druhém poločase jsme byli lepší. Utkání bylo pikantním minisoubojem rodiny Matějků. Na jičínské straně hrál mladší Tomáš, podporovaný svým otcem z lavičky, za nás to byl starší Jarda.“

Trutnov – Velim 0:2

Petr Brejcha, vedoucí mužstva FK Trutnov: „Hosté vyhráli zcela zaslouženě, byli lepší. Ve všech činnostech nás převyšovali. Od vyšší porážky nás v utkání zachránil gólman Šťastný.“

Semily – Ústí nad Orlicí 1:0

Jiří Saňák, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Řekl bych, že jsme celý zápas odehráli dobře, z výsledku jsem ale samozřejmě zklamaný. Předvedený výkon nebyl na prohru. V prvním poločase byli opticky aktivnější domácí, my jsme sice už ve druhé minutě měli zásadní šanci a neproměnili jsme ji, ale druhý poločas jsme měli pod kontrolou a paradoxně jsme inkasovali pět minut před koncem po naší standardce. Naše hra a výkony hráčů mají logický vývoj a na stabilnější výkon musíme ještě hodně makat a musíme se připravit na Letohrad a potěšit diváky.“

Nová Paka – H. Měcholupy 2:1

Vlastimil Frýdek, trenér 1. FK Nová Paka: „Utkání bylo ovlivněno brzkým vyloučením hráče soupeře, přesto to dlouho vypadalo, že si obě mužstva odnesou bod. Rozhodnutí o výsledku přinesl námi proměněný pokutový kop. V závěru jsme výsledek pojistili, avšak nebyli bychom to ani my, abychom si závěr utkání nezkomplikovali v podobě inkasované branky.“

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO: Kdo toho víc zamete, vyhraje?



A je to tu zase, zjitřené emoce po zápase a prst namířený na kiksy rozhodčích. Překvapivě opět v divizi… Tahle soutěž je snad zakletá. Po souboji o špici mezi Letohradem a Náchodem se nakonec radovali z výhry domácí, zvítězili 1:0. V žilách poraženého trenéra Karla Havlíčka se vařila krev.



Že by ale sudí Janíček vyloženě jeho mužstvu škodil? Spíš zápas hrubě nezvládl. Začátek pustil, pěsti a lokty v soubojích byly podle očitých svědků naprosto běžným jevem. Stejně tak spílání na adresu mužů v černém za použití slovníku, kterým by si lektor etikety Ladislav Špaček ani nepodepřel nohu od stolu.



Přesto je alarmující názor trenéra Broumova Jaroslava Vejpravy, který do Letohradu dorazil na druhou půlku v roli nestranného pozorovatele: „Tak tendenčně vedený zápas, jaký byl v Letohradě, jsem snad ještě neviděl.“



Delegát by měl Janíčkovi jeho chyby spočítat. Ovšem průšvih je, že muži, kteří mají na sudí dohlížet, občas trpí nevyléčitelnou oční vadou, neboť často zásadní okamžiky nevidí. Nebo zrovna luští program. „Za nového svazového vedení se situace ohledně rozhodčích podle mě ještě zhoršila, jenže jsme Češi a raději to všechno přejdeme, než abychom se ohradili,“ byl rozčilený Karel Havlíček.



A má pravdu, co se týká fotbalových sudích se situace minimálně nezlepšila. Svaz se schovává za tvrzení, že ČFL a divize jsou v moci Řídící komise pro Čechy. Netouží nic měnit. Současný stav mu vyhovuje. Jak řídící komise svědomitě pracuje, dokázala „kauza Převýšov“. Pánové sedí ve svých funkcích a zametají a zametají.



Jen aby se jim pod ten koberec všechen svinčík vešel…