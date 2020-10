Dvůr Králové – Libiš 6:0

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Konečně jsem si mohl užít zápas bez nervů do posledních minut. Naše vítězství je zcela zasloužené. Pomohl nám samozřejmě brzký úvodní gól, který hráče uklidnil. Do pauzy jsme se prosadili ještě dvakrát a v převaze pokračovali i po pauze. Diváci se dočkali dalších pěkných branek a domů určitě odcházeli spokojeni. Snad jsme si nějaké góly schovali i do Horek.“

Náchod - Velké Hamry 3:0

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „První poločas byl z obou stran hodně opatrný a nervózní. Zápas nastartoval až krásným gólem Patrik Simon. Druhý poločas výrazně ovlivnila červená karta. V deseti jsme přežili velkou šanci hostí a naštěstí odskočili i na klidnější rozdíl ve skóre. Kluci zápas skvěle odjezdili a zaslouženě vyhráli.“

Vysoké Mýto - Letohrad 2:1

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „V tomto utkání jsme byli sedmdesát minut lepším týmem a zaslouženě vedli o dvě branky. Jak je toto průběžné skóre zrádné, jsme se přesvědčili na vlastní kůži. Po snížení na rozdíl jedné branky v 77. minutě se hosté osmělili a snažili se o vyrovnání. Kluci si ale vítězství vzít nenechali a utkání dovedli do vítězného konce.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Plán do utkání byl, aby jsme byli organizovaní, aktivní v napadání a po zisku míče jsme hráli rychle nahoru. To se nám do 25. minuty dařilo velice dobře plnit. Jenže laciná ztráta, obdržená branka a ráz utkání se změnil. Do konce poločasu bylo Vysoké Mýto jasně lepší a stejně tak až do 70. minuty, kdy nám pomohlo střídání a hra se z naší strany oživila. Bohužel po snížení už jsme neměli sílu na vyrovnání. Celkově vzato vyhrálo Mýto zaslouženě, protože udělalo méně chyb a bylo celé utkání nebezpečnější.“

Kutná Hora – Trutnov 2:4

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Začali jsme velice dobře, když jsme šli hned v první minutě do vedení. Bohužel však přišla obrovská chyba a soupeři jsme doslova darovali vyrovnání. Rozhodující moment přišel deset minut před koncem, kdy se ranou z velké dálky prosadil Brejcha. Soupeř otevřel hru, hrál vabank a nám se povedlo náskok ještě navýšit. Myslím, že naše vítězství je zasloužené. Domácí bojovali, při standardkách byli hodně nebezpeční. My ale byli tentokrát fotbalovější. Potřebujeme teď tři body potvrdit doma proti Nymburku.“

Kosmonosy – Hlinsko 1:2

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „V zápase jsme byli lepším týmem a měli více brankových příležitostí. Jsem rád, že dokážeme dělat body i bez pěti hráčů základní sestavy. Teď se připravíme na Náchod, bohužel musíme hrát bez fanoušků.“