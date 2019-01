Dvůr Králové – Pouze lídr tabulky, FK Pardubice , je v divizi na jaře zatím lepší než fotbalisté Dvora Králové nad Labem. „Vidíte, toho jsem si ani nevšiml,“ usmál se trenér Miloš Dvořák nad skvělou bilancí svého týmu.

Královédvorští z šesti utkání vybojovali třináct bodů – čtyřikrát zvítězili, jednou remizovali a jednou prohráli při skóre 7:6. „Co se týká naší hry dopředu, tak my góly vcelku dáváme, zaměřili jsme proto na dobrou defenzivu a zatím nám to vychází,“ prozradil Dvořák, co hlavní vidí za sérii úspěšných výsledků.