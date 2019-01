Dvůr Králové - Devět minut. Tak málo stačilo fotbalistům Liberce vPodkrkonoší, aby postoupili do třetího kola domácího poháru. Po dvou trefách Diviše a jedné Ćoriće vedli 3:0 a na hřišti divizního týmu mohli začít kontrolovatzápas. Po zbytek prvního poločasu to však dělali možná až moc ledabyle.

Dvůr Králové – Liberec 2:7 (1:3)

Prvoligový mančaft měl raketový vstup do utkání. Už ve 44. vteřině skóroval do prázdné branky Diviš. Na nenápadně vypadající přihrávku za dvorskou obranu nasprintoval obránce Gebre Selissieho a z jeho nepovedené střely se stala ideální přihrávka po zemi na libereckého útočníka, který míč usměrnil do prázdné branky - 0:1.

V 6. minutě nádherně vyslal Bosančić do uličky Coriće a chorvatský záložník po kličce Tomkovi zvýšil na 2:0. Třetí liberecký gól měl na svědomí opět Diviš po standardní situaci Papouška. Tradiční libereckých exekutor volných kopů poslal míč prudce na přední tyč, kam si na nacvičený signál naběhl autor úvodní hostující branky a nohou míč ztečoval do sítě - 0:3. Běžela devátá minuta utkání.

Horší tart do zápasu snad Dvoráky ani potkat nemohl. Ti se tak probrali až po třígólové studené sprše a v 16. minutě jim jejich sebevědomí vrátil zpět Slezák. Dal gól! Minimálně poloviční zásluhu na něm má však jeho útočný parťák Klazar, který si svým napadáním vynutil chybu severočeské defenzivy, přistrčil míč ve vápně Slezákovi, pro kterého už nebylo problém trefit prázdnou branku - 1:3.

Domácí ožili, zlepšili hru v obraně a nebýt dvou špatných odkopů Nováka na střed hřiště, hosté by se do šancí snad ani nedostali. Ve 29. minutě se naopak zrodila obrovská příležitost Dvora Králové. Klazar do šestnácky uvolnil Míla a ten, ač v obklíčení beků z obou stran, stál přímo proti Hauzrovi. Neposedný balón však nedokázal dobře trefit. O minutu později už Královédvorští míč do sítě poslali. Po rohovém kopu a hlavičce Kilevníka stál ale Rejl v ofsajdové pozici. V závěru poločasu své střelecké štěstí zkoušeli ještě Řežábek a Klazar. Na druhé straně uplatnil svou rychlost Kerić, ale naštěstí pro domácí samostatný únik (!) zakončil střelou vedle.

Stav 1:3 se začal měnit až na začátku druhé půle, který se opět povedl Liberci. V 53. minutě si za obranu z pozice pravého beka zaběhl Gebre Selissie a prostřelil Tomka. O chvíli později rozhodčí pustili zřejmě ofsajdovou pozici Bosančiće a na Tomka spolu s ním uháněl ještě další liberecký hráč. Domácí brankář byl opět bez šance (1:5) a ppět se na stadionu pod Hankovým domem vynořily myšlenky o debaklu.

V 74. minutě je vystřídala vlna nadšení. Domácí štírek Řežábek ve sprinterském souboji porazil Gebre Selissieho, ve vápně se kolem něj protáhl a přesně mezi dalšími hostujícími obránci podél branky naservíroval Klazarovi. Domácí bojovník zavěsil pod břevno - 2:5.

V historii ještě nikdy fotbalisté Dvora Králové od prvoligových celků neinkasovali více než pět branek. V roce 2004 od Liberce to bylo pět, 2005 Slavia Praha - tři, 2006 Sparta Praha - pět, 2007 Bohemians 1905 - čtyři, 2008 Sparta Praha - tři. Liberecký Slovan ve středu 16. září 2009 tuto sérii zrušil.

V závěru utkání se Severočeši nejednou dostali do přečíslení proti unavené dvorské defenzivě a střídající Martan dvakrát dokonal naprosté rozebrání domácího mužstva, a to v rozmezí ani ne dvou minut mezi 85. a 87. minutou. Navíc liberecký "žolík" útočil v nastavení i na hattrick, ale možnost z bezprostřední blízkosti mu skvělým zákrokem zmařil mladík Ulrych, který v 67. minutě v brance nahradil Tomka.

Fakta – branky: 16. Slezák, 74. Klazar – 1. a 9. Diviš, 85. a 87. Martan, 6. Ćorić, 53. Gebre Selissie, 56. Bosančić. Rozhodčí: Franěk. ŽK: 3:1. Diváci: 1410.



TJ Dvůr Králové nad Labem: Tomek (67. Ulrych) – Blažek, Kruliš, Novák, Rejl – Kilevník, Vít, Míl (56. Jurík), Řežábek (74. Urban) – Klazar, Slezák.



FC Slovan Liberec: Hauzr – Gebre Selissie, Holeňák (59. Polák), Dejmek, Janů – Ćorić, Bosančić, Purić, Papoušek – Diviš (80. Dočkal), Kerić (65. Martan).

Hlasy trenérů

Miloš Dvořák (Dvůr Králové): „Nezachytili jsme začátek zápasu, což bylo velice špatné. Až po třech inkasovaných gólech jsme začali hrát a lépe se pohybovat. Myslím, že třicet minut jsme pak předváděli dobrý fotbal. Ve druhém poločase nám postupně docházely síly a tím sílil tlak Liberce. Konečného výsledku je škoda. Myslel jsem, že bude lepší.“

Ladislav Škorpil (Liberec): „Vedení 3:0 na začátku zápasu pro nás bylo potěšující, protože jsme ho docílili po pěkných fotbalových akcích. Naše hra potom mě však trochu rozezlila. Gól na 1:3 jsme domácím udělali my, čímž jsme je povzbudili. Hráčům jsem musel důrazně domluvit.“