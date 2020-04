Pokud se tak stane, bude to znamenat jisté uvolnění restrikcí zaviněných pandemií koronaviru. A ač byly v Česku mládežnické i amatérské soutěže zastaveny, týmy budou dozajista lačné po fotbale. Bez něj je život horší, že…

„Víme o tom, že více než dvě třetiny klubů chtějí hrát,“ potvrzuje Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

Podle všeho bude dál platit (když se ligy rozběhnou) omezení počtu lidí na jednom místě. Počítá se se stovkou, jak to bylo před úplným zastavením hromadných akcí. To není pro fotbal na nižší úrovni problém.

„Myslím, že bychom tak pět šest týdnů mohli hrát zápasy. Byly by to přáteláky, ale ne nějaké pouťáky,“ věří Andrejs. V překladu by to znamenalo, že by svaz pomohl klubům s organizací, například poskytnutím rozhodčích. „Zastřešíme to,“ plánuje.