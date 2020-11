Něco mezi hokejem a házenou. Tak by se dal charakterizovat výsledek utkání 5. kola okresního přeboru na Náchodsku mezi Hronovem a rezervou Police nad Metují. Zápas skončil remízou 6:6.

Skóre se v tomto bláznivém duelu přelévalo z jedné strany na druhou. Nejprve se do vedení dostal domácí Hronov, na to hosté zareagovali dvěma brankami, aby následně do poločasu Hronov vývoj utkání otočil.