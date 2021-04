Už to nemůže být náhoda. Zpráva o stavu české fotbalové reprezentace musí začít větou: Ten tým je hodně dobrý.

Poslední důkaz přinesl sobotní duel kvalifikace mistrovství světa 2022. Do pražského Edenu přijela Belgie, mančaft našlapaný hvězdami světové třídy.

Zápas skončil 1:1, to zase není na žádné euforické bláznění. Ale výkon mužstva kouče Jaroslava Šilhavého byl perfektní. Češi měli vyhrát, tak to prostě je.

„Hrajeme proti Belgii a tým je zklamaný z remízy. Správný přístup! Odvaha, síla a odhodlání jsou na naší straně,“ naťukal poté na Twitter Tomáš Souček, tahoun mužstva, v sobotu kapitán. Jen kouč Šilhavý, klasicky ve svém stylu, nadšení mírnil: „Buďme pokorní.“

Jasně to je potřeba, ale jsou tu fakta ze statistik. Češi trefili břevno a tyč (Belgičané tyč), v poslední minutě Souček už překonal gólmana hostů, obrana však zasáhla.

„Výkon byl ještě o něco lepší než výsledek. To dokazovaly gólové šance, na ně jsme nad Belgií vyhráli. Ale nechci to zakřiknout, je to jeden krůček na naší cestě,“ uznal i trenér.

Sázka na Slavii

„Áčko hrálo fantasticky. Koukal jsem se a strašně se mi to líbilo,“ přidal se také Ondřej Lingr, útočník reprezentační jedenadvacítky, která v těchto dnech bojuje ve Slovinsku na evropském šampionátu.

Přesně tenhle turnaj čeká v červnu i první výběr. A zdá se, že by na něm nemusel být za outsidera. Byť má těžkou skupinu s domácími Anglií i Skotskem a vicemistry světa z Chorvatska.

„Celkově má současná reprezentace velký potenciál. V týmu je spoustu osobností a kluků, kteří mohou jít výkonnostně ještě nahoru,“ uznal také Karel Poborský, bývalý reprezentant, držitel stříbra z Eura 1996.

Opravdu, síla je znatelná. Vychází podobně jako v minulých letech z rozmachu jednoho klubu. Michal Bílek využíval rozlet Plzně, proto se dostal až do čtvrtfinále Eura. Kouč Pavel Vrba, jeho nástupce, se zase hodně spoléhal na sparťany.

Šilhavý - naprosto logicky - sází na slávisty, mistry z posledních dvou let a současné čtvrtfinalisty Evropské ligy. Jejich DNA (mají ho v sobě i hráči, kteří už odešli, především Souček s Vladimírem Coufalem a Alexem Králem) mužstvu pomáhá.

Vždyť v základní sestavě při utkání s Belgií byli jen dva borci, kteří nikdy nenosili sešívaný dres: brankář Tomáš Vaclík a útočník Michael Krmenčík.

„Slavia momentálně jede, daří se jí a má skvělý tým. Využíváme její hráče, kvalitu a úspěchy si přiváží na srazy a prodávají to i v reprezentaci,“ uznal Šilhavý.

Rozmach však není jen zásluhou Slavie. Tým se rozjel právě po Šilhavého příchodu v září roku 2018, kdy skončila éra Karla Jarolíma. Najednou se změnilo klima – a také výsledky i výkony. Vyšel z toho postup na Euro 2020 (bude se hrát letos) a také posun mezi elitu v Lize národů.

Gólman chválí

„Od příchodu trenéra Šilhavého si to pomalu sedalo dohromady. Chvílemi byla velká kritika, třeba po Kosovu, ale já pořád v rozhovorech říkal, že to není konečná, že ten tým v sobě něco má a bude se posouvat. Spousta kluků teď hraje venku, v dobrých klubech a ligách. Jsem rád, že jsem se v tomhle nespletl,“ ohodnotil poslední časy brankář Tomáš Vaclík, v sobotu jedna z hvězd zápasu.

Z toho vyplývá i odpověď na otázku z titulku: Ano, jsou hodně dobří.