„Jakmile máme něco vymýšlet nebo tvořit, hrajeme špatně," říká Pavel Kraus.

Tradičně patří k největším oporám svého mužstva. Tradičně je jeho nejlepším střelcem… Zcela netradičně však namísto trenéra zhodnotil podzimní část sezony. Útočník PAVEL KRAUS odpovídal na několik otázek, při nichž mimo jiné vyzdvihl brankáře Šulce, jenž je pro vrchlabské fotbalisty několik let nepostradatelným článkem sestavy.

Pavle, ze třinácti duelů zisk osmnácti bodů. Panuje s touto bilancí ve Vrchlabí spokojenost?

Já myslím, že na to, jaké míváme občas problémy se sestavou, tak to není vůbec zlé. Na druhou stranu to není ani dokonalé (smích). Několikrát se nám na podzim stalo, že v jeden čas hrály áčko, béčko i starší dorost, pak bylo těžké dát jedenáct lidí dohromady.



Při pohledu na statistiky to vypadá, že vaše mužstvo nerozlišuje, zda hraje doma nebo venku. Je tomu tak doopravdy?

Ze začátku se zdálo, že na vlastním hřišti budeme neporazitelní. Pak se ale asi projevila nervozita a spíš na hřištích soupeřů jsme byli víc v pohodě. Určitě ale platí, že hrajeme radši doma, jako každé mužstvo.



Dokázali jste o body obírat papírové favority, „chudým“ jste je ale naopak rozdávali. Scházel snad v těchto duelech lepší přístup k zápasům?

Já si myslím, že tohle je dlouhodobá bolest našeho týmu. Nám se hraje líp se soupeři, kteří chtějí hrát fotbal. Jakmile proti nám stojí někdo slabší a my musíme vymýšlet a tvořit, hrajeme pak špatně. Ukázalo se to i letos, kdy jsme byli schopni prohrát s posledním (na půdě Předměřic 0:4 – pozn. aut.).



I. A třída je letos dost vyrovnaná, který tým na vás udělal při vzájemných soubojích nejlepší dojem?

Soutěž je opravdu hodně vyrovnaná. Musím říct, že nevidím rozdíl mezi prvním a posledním. Překvapením je Ohnišov. Hraje se tam špatně, mají malé hřiště, ale žádný tým mě nepřesvědčil tak, že by byl nejlepší.



Na kterého spoluhráče jste se na podzim mohli nejvíc spolehnout, kdo byl tou pravou oporou mužstva?

Určitě na Šuldu v bráně (gólman Michal Šulc – pozn. aut.). Opět měl famózní formu a spoustu věcí vychytal. Oporou byl také Jarda Pleva.



Dají se ve vašem týmu v zimní přestávce očekávat nějaké změny?

Ne, to ne. My hlavně teď řešíme, kde budeme od jara hrát. Zavírají nám hřiště, budeme muset hrát mimo Vrchlabí, a tak řešíme tyhle věci. S posilami se nepočítá.



Jistě jste sledoval cestu českých reprezentantů na evropský šampionát. Co říkáte na vylosovanou skupinu A?

No, pokud to mám opravdu svými slovy zhodnotit, pak říkám, že máme z pr… kliku (smích). Lepší los jsme dostat nemohli, ale na druhou stranu, pokud v téhle skupině nic nevymyslíme, může z toho být pořádná ostuda.

