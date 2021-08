Dvě předchozí sezony krajských fotbalových soutěží zastavil koronavir. Nedohrály se. V minulém ročníku se zápasový kolotoč zastavil v devátém kole. Nyní všichni věří, že se kompletní program odehraje a týmy budou moci konečně zažít postupovou radost na hřišti. Kolotoč zápasů v Královéhradeckém se o víkendu 31. července a 1. srpna roztáčí. Začínají boje v krajském přeboru, I. A třídě, obě soutěže mají po šestnácti týmech, a ve dvě čtrnáctičlenné skupiny I. B třídy.

„Na start se moc těším. Soutěže jsou perfektně nabité. Budou mít náboj. Jen bych byl rád, kdybychom konečně odehráli celou sezonu,“ přeje si Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

Po zvolení Petra Fouska předsedou FAČR a očistě se ve fotbale blýská na světlé zítřky. „Fotbal se odrazil ode dna. Poznáváme to i v kraji. Přibyli nám sponzoři a máme i víc nových rozhodčích. Je to díky větší transparentnosti. Věřím, že fotbal zažívá lepší časy,“ řekl Andrejs.

JAROMĚŘ A SPOL. DODATEČNÉ POSTUPY

Přestože se soutěže v minulé sezoně nedohrály, řada týmů slavila postup – od stolu. Nejprve před losovacím aktivem se z kraje července odhlásily z I. B třídy týmy Starých Buků a Přepych, které nahradily Stará Paka z jičínského okresu a z hradeckého šel výš Sokol Stěžery, kde zavládla obrovská radost. Klub si poprvé v historii zahraje kraj.

Další posuny pak nastaly po odstoupení FC Olympia z krajského přeboru, kam poskočila Jaroměř, do I. A třídy vylétl Nový Hradec Králové a do I. B třídy Smiřice. „Odstoupení je primárně moje rozhodnutí jako předsedy. Již několik měsíců jsem se pral s motivací pro další působení v pozici funkcionáře na této úrovni,“ uvedl v prohlášení Jiří Štěpánek, předseda FC Olympia. S klubem, v němž nastupovali bývalí ligisté Jiří Lindr, Marek Plašil, Jiří Janoušek a David Přibyl, měl přitom velké plány. Chtěl postoupit do divize. Teď se áčko rozpadlo. Čtveřice exligistů zamířila do Horních Ředic, týmu krajského přeboru Pardubicka.

„Největší problém byl, že klub FC Olympia odstoupil až po losovacím aktivu. Z tohoto důvodu ho čeká finanční postih. Je to škoda. Olympia měla zajímavě poskládaný tým, který by hrál v popředí tabulky,“ uvedl Václav Andrejs s tím, že klub musí uhradit pokutu ve výši 45 tisíc korun. V nadcházející sezoně bude Olympia, tradiční klub v kraji, hrát okresní III. třídu, kde zanikl jeho B-tým.

TROJICE ZÁJEMCŮ O DIVIZI

Elitní krajská soutěž slibuje drama. Do divize chtějí Nový Bydžov, Police nad Metují a hradecká Slavia, byť to neříkají nahlas. „Přebor bude mít grády. Máme tři zájemce o postup. To samé v I. A třídě. Přeji si, abychom zase zažili normální sezonu i s vyvrcholením postupové radosti,“ uzavřel Václav Andrejs.

STĚŽERSKÁ EUFORIE. POPRVÉ V KRAJI

Zrovna zvedali nad hlavu pohár za vítězství ve Votrok Cupu, okresním poháru, když se dozvěděli šťastnou novinu – dodatečně postupujete do I. B třídy! Oslavy fotbalistů Sokola Stěžery tak nabraly ještě větší grády. Šampaňské na hřišti v Nechanicích, kde se finále uskutečnilo, stříkalo proudem. Radost byla velká. Klub z obce nedaleko Hradce Králové si totiž poprvé v historii zahraje krajskou soutěž. Začne zápasem proti Smiřicím v sobotu 31. července.

Fotbalisté Sokola Stěžery.Zdroj: Lubomír DouděraVstupenku do kraje Stěžerám předaly Přepychy a Staré Buky, které se naopak dobrovolně přihlásily do okresu. Spolu se stěžerským celkem si I. B třídu zahraje ještě Stará Paka, premiant z Jičínska.

Klub z Hradecka si postup zasloužil, v okresním přeboru jasně dominoval – vyhrál všech devět zápasů, ve finále zmíněného Votrok Cupu rozcupoval Vysokou nad Labem B 5:1 a připsal si triumf i v Covid Cupu, náhradním turnaji za nedohrané soutěže. „Z krajské soutěže jsme ve Stěžerách nadšení. Pokoušeli jsme se probojovat do kraje už v uplynulých letech, ale vždy k tomu něco málo chybělo,“ poznamenal Jiří Gabriel, ofenzivní eso týmu, na jehož góly a nahrávky bude klub spoléhat i ve vyšší soutěži.

„V předčasně ukončené sezoně jsme to měli výborně rozjeté a věřím, že kdyby se odehrál celý ročník, tak by nám postup neunikl. Teď chceme celému kraji ukázat, že jsme ve vyšší soutěži oprávněně,“ dodal Gabriel.

Sokol by v kraji neměl mít problémy se záchranou, do I. B třídy navíc posílil. Z Bystřianu Kunčice dorazil Radim Faltus, útočník, jenž střílel góly ještě o patro výš a dříve působil v hradecké juniorce, Řecku, nebo střížkovských Bohemians.

„Věřím, že tým má sílu na to, aby v I. B třídě obstál,“ doplnil Josef Urban, asistent trenéra Radima Pavlíka.

ČERNÝ KŮŇ Z POLICE NAD METUJÍ

K favoritům krajského přeboru budou patřit fotbalisté Police nad Metují, kteří už loňské nedohrané sezoně vedli tabulku. Konkurenti byli až za nimi. I letos by měl Spartak být vpředu.

Nigerijský fotbalista Mcdon Mbah.Zdroj: policefotbal.czPolici k tomu mají pomoci exligisté – Karel Podhajský s Markem Jandíkem a také Afričané. V klubu jich v minulosti působilo už několik. V kraji je nejvíce známý Ghaňan Musa Ansuma.

„Musou vše začalo. Bylo to v letech 2007 a 2008. Tehdy v Mostu měl tehdejší šéf pan Kabíček nějaké problémy, klub musel odhlásit druhou ligu a řada hráčů zůstala bez angažmá. Ozval se hráčský agent Jirka Stejskal s tím, že tam jsou volní kluci. A tehdy Musa přišel k nám. Hrál tady I. A třídu a pomáhal ve firmě,“ popisuje Jakub Kovář, jeden z partnerů klubu.

Ansuma tehdy v kraji vynikal. „Sami jsme mu po tři čtvrtě roce řekli, že má na víc. Tehdy odešel na Vyšehrad. Naposledy působil v Německu. A když po deseti letech končil na vyšší úrovni, tak se vrátil k nám. S Musou máme přátelské vztahy,“ uvedl Kovář. Právě díky Ansumovi přicházejí další hráči.

„Afričané mají v Praze svoji komunitu, chodí na společné tréninky. A díky Musovi jsme získali další posily,“ vypráví Kovář. Dříve to byl například další Ghaňan Felix Awuku, nyní přichází nigerijský útočník Mcdon Mbah, jenž si v tuzemsku zahrál divizi a naposledy působil v Rakousku, v klubu SV Obernberg.

V kádru Police je také Francouz Jean David Nessoumou, který začínal v akademii slavného Paris St. Germain. S Ansumou se potkali právě v Mostu. „Dříve hrál na profi úrovni, třeba v belgickém Mechelenu, působil i na Slovensku. Je mu pětatřicet let a fotbal hraje už jen pro radost. Přijede si občas zahrát, nemůžeme s ním úplně počítat, ale fotbalista je to výborný,“ poukázal Jakub Kovář. Police bude fotbalem bavit.

KRUH SE UZAVŘEL. DEJMEK SE VRACÍ

Přestupová bomba dopadla na podkrkonošské Vrchlabí. Účastník Votrok krajského přeboru v létě vyztužil své obranné řady o svého odchovance Radka Dejmka, jenž se „domů“ vrací po dlouhých dvaadvaceti letech.

Fotbalista Radek Dejmek.Zdroj: DeníkPrávě v roce 1999 odešel tehdy jedenáctiletý klučina do ligového Jablonce nad Nisou, kde dva roky prodával svůj talent, aby si ho následně vyhlídla pražská Slavia.

Také v jejím dresu pilíř zadních řad zaujal a šikovného stopera začaly využívat mládežnické reprezentační výběry. Začal v týmu šestnáctiletých, jeden duel si zahrál i v jednadvacítce, kde už fotbalisté nejsou daleko reprezentačnímu áčku.

V té době už ale Radek Dejmek oblékal dres libereckého Slovanu, nutno dodat, že i zde zanechal patřičnou stopu a nabral řadu zkušeností. Pak už ale následovalo první zahraniční angažmá v belgickém Leuvenu. Přes Příbram se poté dostal k dalším štacím v polské a kyperské nejvyšší soutěži, aby se nakonec ve 33 letech z Katowic vrátil domů do Vrchlabí. Pro tým bude velkou posilou a klub věří, že i fanouškovským lákadlem.

„Jsem rád, že se nám povedlo dotáhnout do konce přestup našeho odchovance. Radek bude velkou oporou na pozici stopera, kde nás v uplynulých sezonách trochu tlačila bota. 188 cm vysoký fotbalista má kromě jiných předností vynikající hru hlavou. Zároveň svojí profesionalitou a zkušenostmi může velmi pomocí mladým hráčům i v kabině,“ pochvaluje si příchod nové posily předseda FC Vrchlabí Tomáš Hladík.