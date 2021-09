Regionální fotbalová akademie v Hradci Králové oficiálně zahájila svoji činnost. Slavnostní otevření se včera za ukázky tréninku týmu U14, jenž je prvním kolektivem v projektu, uskutečnilo v prostorách Základní školy Sever, sportovní školy se zaměřením na fotbal.

Karel Poborský a Richard Jukl.Zdroj: Lubomír Douděra„Jsem moc rád, že činnost Regionální fotbalové akademie byla zahájena, protože klub FC Hradec Králové o ni usiloval již dlouho. Beru to jako velký úspěch,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.

Z hostů se zahájení dále zúčastnili za Fotbalovou asociaci ČR Karel Poborský, bývalý reprezentant, jenž stál u zrodu mládežnických akademií v České republice, Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana, Václav Andrejs, předseda krajského fotbalového svazu a za FC Hradec Králové předseda představenstva Jan Michálek a generální manažer Richard Jukl.

Spolu s městem se na fungování akademie podílí Královéhradecký kraj a Fotbalová asociace ČR, tyto subjekty zajišťují provoz finančně, čtvrtým je FC Hradec Králové. „Za hradecký klub jsme moc rádi, že se podařilo akademii spustit. Bude to přínos pro výchovu profesionálních fotbalistů," uvedl Jan Michálek.

Uznání pro ZŠ Sever



Fotbalová akademie v Hradci Králové bude fungovat při Základní škole Sever. „Pro naši školu je to prestižní událost, protože s mým zástupcem, panem Josefem Fiedlerem, patnáct let budujeme sportovní třídy a akademie je vyvrcholením naší činnosti.“ říká Milan Kučera, ředitel školy.

ZŠ Sever již dříve byla vyhlášenou sportovní školou, kterou v minulosti prošli pozdější ligoví fotbalisté, basketbalistky a další úspěšní sportovci.

„Za ty roky jsme přesvědčili rodiče, žáky i učitele, že sport má své místo a je nezbytný. Fotbalová akademie je pro nás zadostiučiněním, že to, co děláme, dává smysl,“ poukázal Milan Kučera.

Důraz je kladen samozřejmě na studium, aby mladí kluci i holky prospívali.

„Studium je rozhodně důležité. Myslím si, že hloupý fotbalista je špatný fotbalista,“ uvedl ředitel školy.

„Dnešní děti mají velkou výhodu. Mají všechno zadarmo, mohou se věnovat sportu i studiu a podporují je v tom fotbalová asociace, rodiče i učitelé. A když budou chtít, tak mohou něco dokázat. Ale musí chtít," poukázal Milan Kučera.

NEJLEPŠÍ Z REGIONU

Fotbalová akademie by měla čítat dva ročníky fotbalových nadějí U14 a U15. Letos se začíná s jedním, tím mladším. „Chceme, aby všichni prošli v akademii dvouletým cyklem, tudíž první rok začínáme pouze věkovou skupinou U14 a druhý rok přidáme další tým,“ uvedl Richard Jukl.

V současném týmu, v němž bude maximálně 25 hráčů, jsou i dvě děvčata. „Půjde o sběr nejlepších hráčů z regionu. Budou mít takové podmínky, aby mohli ještě více rozvíjet svůj talent a k tomu studovat. Je to nastavené tak, jak to má být – škola, sport a volnočasové aktivity,“ nastínil Richard Jukl.

Hradecká akademie je v pořadí desátou v tuzemsku. „Akademie zapadá do úspěchů letošního roku, kdy se podařilo dotáhnout do finále stavbu nového stadionu a tým dospělých postoupil do do FORTUNA:LIGY. Věřím, že to jsou všechno signály k tomu, že fotbal v Hradci jde nahoru,“ doplnil Václav Andrejs.

PODMÍNKY PRO SPORTOVNÍ RŮST

Mladí fotbalisté jsou vedeni zkušenými trenéry a tréninky jsou na profesionální úrovni. Hráči mají například GPS vesty, které měří jejich pohyb a přinášejí další důležité údaje, podle nichž bude zvolena náplň přípravy. „Z těchto údajů potom vycházíme, abychom nastavili tu nejlepší přípravu v celé republice,“ přiblížil Poborský.

K dispozici je lékař, fyzioterapeut, psycholog či výživový specialista. V tomhle směru se česká akademie přibližuje těm z fotbalově vyspělých zemí.

„Není to nic, co bychom museli vymýšlet. Stačí se podívat do Německa, Belgie… Vlastně celá Evropa už takhle funguje a my jen doháníme vlak, který nám ujel,“ poukázal Karel Poborský, jenž jako hráč působil v top klubech Manchesteru United, Benfice Lisabon a Laziu Řím.

„O kluky je neskutečným způsobem postaráno. Mají lepší podmínky než některé týmy starších hráčů, respektive dospělých. Zbývá už jen klukům popřát, aby zázemí, které jim bylo vytvořeno, plně využili pro svůj rozvoj,“ řekl primátor Hrabálek.

Podmínky jsou opravdu špičkové. „Je třeba poděkovat městu, kraji, klubu i řediteli školy za podmínky, jaké v Hradci vytvořili. Nechci předbíhat, ale tohle bude jedna z předních akademií u nás, zázemím určitě a věřím, že i sportovně,“ chválil Karel Poborský.