Hotovo. Už není na co čekat. Někomu se možná zdá postupné rozvolňování spojené s pandemií covidu rychlé, pro Fotbalovou asociaci České republiky to rozhodně neplatí.

Zatímco totiž před časem ještě váhala nad případným dohráním alespoň poloviny sezony amatérských soutěží, nyní vydala prohlášení o definitivním ukončení mistrovského ročníku 2020/21.

Ambiciózní kluby s touhou postupu o soutěž výš mají smůlu, mužstva, která se smiřovala s bojem o záchranu, mohou tiše slavit. Žádný restart se nekoná.

A co na definitivní konec říkají sami fotbalisté? Zeptali jsme se hned několika z Královéhradeckého kraje. Otázka zněla jednoduše:

Co říkáte na definitivní konec sezony? Leckdo jste možná v koutku duše věřil, že se ještě letošní sezona (její podzimní polovina) stihne na jaře dohrát.

Ondřej Vaníček, hráč FK Chlumec nad Cidlinou: „Konec jsem očekával už dlouho. V tomto směru jsem optimista nebyl a musím říct, že jsem i rád, že to takhle dopadlo. Představa tří týdnů tréninku po skoro půl roce volna a pak hned zápasy, to by akorát vedlo ke spoustě zranění. A vzhledem k tréninkovému vytížení B mužstev, která hrála i přátelská utkání mezi sebou, jistě také k neregulérnosti nejen naší soutěže.“

Ondřej Tobiáš, hráč MFK Trutnov: „V koutku duše jsem samozřejmě doufal, že se aspoň dohraje podzim. Ale když jsem viděl, jakým stylem se začíná rozvolňovat, bylo mi jasné, že budeme doufat alespoň v letní start.“

Jiří Vydarený, hráč FK Černilov: „Je velice smutné, ze se odpískala další sezona na všech amatérských úrovních, i když by to za určitých podmínek šlo dle mého názoru odehrát. Díky rozhodnutím těch ,chytrých‘ bohužel musíme doufat, že se alespoň podaří rozběhnout nový ročník a hlavně jej už odehrát celý. Pro spoustu týmů to bude velice náročné a složité, ale všichni hráči se nemůžou dočkat, až vyběhnou na hřiště. Z mého pohledu jsem rád, že jsem se vyhnul pro všechny tak oblíbené zimní přípravě (směje se). Samozřejmě u týmů ze spodních příček tabulky propukla asi velká radost, protože nepadají. Naopak celky jako Nový Hradec, jenž válcuje svoji soutěž, se postupu opět nedočká. Nedá se nic dělat, musíme se připravovat na sezonu novou a věřit, že zůstane u fotbalu co nejvíce dětí.“

Vojtěch Vladeka, hráč SK Jičín: „Pevně jsem doufal, že se sezona rozjede a bude vše tak, jak bylo naplánováno. Že se dohraje 50% zápasů v soutěžích. Určitě je to velká škoda pro ambiciózní týmy, které se pohybují na vedoucích místech svých soutěží. Ale co si budeme povídat, v této situaci je přednější zdraví nás všech. Takže pevně doufám, že se na fotbalové trávníky vrátíme co nejdříve.“

Roman Pípek, hráč SK Česká Skalice: „Abych byl upřímný, tak pro nás to tak špatné není (směje se). Věřím, že přes léto dobře potrénujeme a do příští sezony, která snad už bude normální, vstoupíme lépe než teď. Je sice smutné, že přijdeme také o druhou sezonu v řadě, ale v této situaci je to pro nás asi lepší. V dohrání jsem moc nevěřil.“

Martin Šmíd, FC Nový Hradec Králové: „Upřímně, čekal jsem, že sezóna se opět nedohraje. Bohužel pro nás je to již 2. sezóna, co bychom asi pravděpodobně postoupili výš, ale ten pán nahoře nám to prostě nepřeje. Což o to, my rádi vítězíme a rádi střílíme branky (usměje se). Ale nevím, jestli také soupeři, které budeme potkávat i v příští sezóně, budou mít stejný názor. Jedno vím jistě: příští sezonu budeme ještě silnější! Tak uvidíme, kolik kol odehrajeme.“

Dominik Palm, hráč TJ Jiskra Hořice: „Jsem pro, aby se podzimní část již nedohrávala. A to ani ne kvůli svému týmu a faktu, že jsou Hořice aktuálně v dolní části tabulky krajského přeboru. Myslím, že dohrávání něčeho, co se přerušilo před půl rokem, nemá smysl. Navíc vzhledem k vlivu na postupy a sestupy by to za mě bylo neregulérní. O hrozících zraněních hráčů po dlouhé pauze ani nemluvě. Vzhledem k vývoji pandemie, hlavně v březnu, kdy jsem si sám covidem prošel, jsem nepředpokládal, že se na jaře ještě začne hrát. Samozřejmě rozumím tlaku od klubů, kteří mají nejvyšší ambice. Ale myslím, že bude nejlepší, když budou mít hráči dostatečný čas na společné trénování a v srpnu se rozjede nová sezona.“

Miroslav Richter, gólman SK Miletín: „V momentální pandemické situaci je rozumné sezonu ukončit a pouze trénovat. Situace se dle mého určitě zklidní a nová sezona začne v normálním režimu. Osobně mě to mrzí hodně, protože všem fotbal chybí, ale snad se brzy na zápasech uvidíme. V posledních měsících jsme věřili všichni, že se to dohraje, aby byly platné výsledky alespoň za půl sezony, bohužel se nedá nic dělat.“

Tomáš Roman, hráč TJ Jiskra Kuks: „Není to pro mě žádné překvapení vzhledem k tomu, že jsme doposud nemohli začít trénovat v plném počtu a využívat kabiny včetně sociálních zařízení. Zda se soutěže rozběhnou, jsem věřil zhruba do konce března. V dohrání alespoň poloviny sezony jsem věřil až do úterního rozhodnutí. Těch zápasů nám moc nezbývá, ale o tom bohužel nerozhodujeme my, kdežto někdo jiný. Já jsem akorát zvědavý, kdy se opět vrátíme na hřiště, protože už je to fakt dlouhé a lidem dochází trpělivost.“

Malík: Věřili jsme a bojovali. Teď už ale sezonu dohrát nejde



Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky na svém úterním zasedání nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/2021.



„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů. Takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát,“ pronesl včera předseda FAČR Martin Malík.

Bastin: Pandemie nás zabrzdila v nejlepší formě

Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou se v minulém týdnu vrátili ke společným tréninkům.

Pauza bez fotbalu už byla pro všechny opravdu dlouhá. Teď se pomalu začínají věci vracet do normálu. Radost z toho, že se můžou fotbalisté scházet při dodržení vládních opatřeních má i kanonýr třetiligového Chlumce Tomáš Bastin. Fotbal mu totiž bezesporu chyběl.

„Hraji ho celý svůj život. Přece jenom jste odmala zvyklý na určitý režim, partu v kabině a další věci. O to všechno jsme byli ochuzeni,“ říká chlumecký útočník.

Soutěž je pozastavena, věříte, že se může sezona dohrát?

Já osobně tomu nevěřím, myslím, že se stejně jako loni nedohraje, což je obrovská škoda.

To určitě je. Navíc se vám na podzim dařilo, takže ji máte skvěle rozehranou.

Pravda. O to více mrzí, že se nehraje, když se nám v poslední době takhle daří. Bohužel pandemie nás zabrzdila v nejlepší formě.

Pohybujete na špici ČFL, pomohl podle vás přesun z Převýšova do Chlumce?

Nedá se to srovnávat. Já osobně hrozně rád na léta strávené v Převýšově vzpomínám. Mělo to tam takové kouzlo, navíc soupeři k nám nejezdili kvůli malému hřišti rádi. Na druhou stranu v Chlumci to našemu mladému týmu naprosto vyhovuje.

Jaké jsou ambice?

Určitě bych chtěl s Chlumcem postoupit do druhé ligy, což by byl velký úspěch.

Se současným týmem by se to rozhodně mohlo povést.

Souhlasím. Máme výbornou partu. Tým je velmi mladý a většina kluků má na to hrát vyšší soutěže.