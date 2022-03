I. A TŘÍDA

SK SOLNICE (1. místo, 46 bodů)

Pavel Potužník, trenér: „Cíl máme už dva roky pořád stejný. Chceme hrát dobrý fotbal, který bude hráče bavit a bude se líbit divákům. Přál bych si, abychom odehráli všechny jarní zápasy ve zdraví, a také, aby nám radost z fotbalu nekazil už ani virus z Číny ani blázen z Kremlu. Co se týče sportovních ambicí týmu, tak vzhledem k našemu postavení v tabulce po podzimní části nám povinnost velí navázat na pod-zimní výsledky a na konci sezony zvednout nad hlavu pohár pro vítěze A třídy.“

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (2. místo, 39 bodů)

David Holman, asistent trenéra: „Naším cílem je navázat na dobré výkony z druhé části podzimní sezony. Začátek jara po zimní přestávce je vždy nevyzpytatelný. Konkrétní cíle si nedáváme. Uvidíme, na co naše výkony budou stačit.“

SK ČESKÁ SKALICE (3. místo, 39 bodů)

Petr Liška, trenér: „Určitě bychom chtěli zasáhnout do bojů o postup a předvádět dobrý fotbal. Povedla se nám podzimní část, díky níž máme odstup od čtvrtého celku tabulky a naopak stejně bodů jako druhé Týniště. Z důvodu zranění našeho brankáře jsme v zimě do týmu přivedli zkušeného Honzu Šťastného z Trutnova a já pevně věřím, že pro nás bude velkou posilou. Určitě nám pomůže i s předáváním zkušeností mladším spoluhráčům.“

SK BYSTŘIAN KUNČICE (4. místo, 32 bodů)

Zdeněk Šulc, sportovní ředitel klubu a vedoucí mužstva: „Dohrát ve zdraví soutěž, žádné vyšší cíle si neklademe. Hlavně ať nám dělá fotbal radost.“

SK ROUDNICE (5. místo, 31 bodů)

Tomáš Rejl, sekretář klubu: „Po dlouhém období u týmu skončil jako hlavní trenér Milan Frýda a za něho nastoupil David Klapka. V přípravě byla slušná účast na trénincích a sehráli jsme 7 přípravných utkání s týmy KP Královéhradeckého a Pardubického kraje se střídavými úspěchy. Do jarní části vstupujeme bohužel se třemi zraněnými klíčovými hráči (Bárta, Kučera, D. Koutník). Kádr opustil Čihák (půlroční hostování v Libčanech) a z hostování se naopak vrátil Vítek (Dvůr Král.). Do jara jdeme s předsevzetím podávat co nejlepší výkony a nechat na hřišti vždy maximum, abychom potěšili naše příznivce. Realisticky vidíme jako úspěch umístění do 5. místa.“

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ (6. místo, 25 bodů)

Ondřej Kolář, trenér: „Cílem pro jarní část je hlavně fotbalem bavit fanoušky i nás samotné a v neposlední řadě obrat o body týmy, které jsou v tabulce nad námi i pod námi. Až první kola ukážou, kolik času bude potřeba na rozdýchání a rozpohybování těl po zimním spánku.“

MFK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (7. místo, 25 bodů)

Jaroslav Macháček, sekretář klubu: „Chtěli bychom navázat na dobré výkony z podzimní části sezony. Kádr našeho velmi mladého mužstva zůstává pro jarní část soutěže beze změn.“

TJ SLOVAN BROUMOV (8. místo, 24 bodů)

Ondřej Zinke, trenér: „Naše cíle se zřejmě nebudou moc lišit od cílů našich tabulkových sousedů. Na sestupové příčky máme vcelku náskok, za postupovými kandidáty naopak bodově zaostáváme. Proto bychom si jarní část rádi užili v klidu. Zopakovat bodový zisk z podzimu i na jaře by bylo příjemné. Stejně tak chceme kvalitním fotbalem bavit naše fanoušky, aby na nás rádi chodili.“

TJ LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ (9. místo, 23 bodů)

Michal Sobotka, sekretář klubu: „Naším cílem pro jaro je zapracovat nové hráče do týmu, hrát pěkný kombinační fotbal a hlavně svojí hrou bavit diváky. Změna nastala na trenérském postu, kde odešel Josef Ringel a naopak z Roudnice přišel Milan Frýda. Co se týká umístění, tak bychom se rádi pohybovali v klidném středu tabulky.“

MFK TRUTNOV B (10. místo, 22 bodů)

Michal Vlček, vedoucí mužstva: „Cílem je pro nás co nejrychlejší únik z dohledu sestupových vod, čehož by-chom rádi dosáhli zodpovědným, leč pohledným kombinačním fotbalem, který bude bavit nás i diváky napříč krajem.“

TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD (11. místo, 21 bodů)

Tomáš Marek, trenér: „ Cíl pro jarní část je jasný. Asi jako všichni chceme hrát koukatelný fotbal a získat tak co možná nejvíce bodů. I nadále chceme pokračovat v tom, o co se snažíme již dlouho. Hrát v co možná největší míře s hráči místními nebo z blízkého okolí. Další naší prioritou je pracovat s mladými odchovanci, a to v obou našich mužstvech.“

FK NÁCHOD B (12. místo, 18 bodů)

Jaroslav Vejprava, trenér: „Naším tradičním cílem je být pravou rezervou A mužstvu. Tak, aby kluci z áčka, kteří nemají výraznější herní vytížení, měli kde hrát. Aby mladí kluci rostli a měli možnost hrát co nejvíc náročný fotbal. Žádné ambice jinak nemáme. Hlavním cílem náchodského fotbalu je nyní záchrana v divizi, vše ostatní jde stranou.“

SK SOBOTKA (13. místo, 18 bodů)

Martin Čepička, předseda: „Chtěli bychom se pohybovat v klidném středu tabulky. Důležité je vyhnout se sestupovým starostem.“

SK TŘEBECHOVICE POD OREBEM (14. místo, 11 bodů)

Karel Bíl, předseda klubu a vedoucí mužstva: „Cílem je záchrana, protože se pohybujeme v sestupové oblasti. To je asi pro nás nejdůležitější. Jinak kádr zůstává plus minus stejný s tím, že jsme do něj posunuli některé nadějné dorostence, do kterých vkládáme velké naděje a doufáme, že tu naši káru pak potáhnou dál.“

TJ VELKÉ POŘÍČÍ (15. místo, 7 bodů)

Klub z Velkého Poříčí na poslední chvíli odstoupil ze soutěže a stal se prvním sestupujícím do I. B třídy.

TJ SOKOL NEPOLISY (16. místo, 3 body)

Milan Havlík, manažer a vedoucí mužstva: „Fotbalový cíl v Nepolisech vychází z aktuální situace, která není pro náš klub vůbec lichotivá. Po letním odchodu sedmi hráčů základní sestavy jsme zkusili statečnost zbývajících, protože na A třídu jsme tým nedokázali adekvátně doplnit. Výsledky nejsou dobré, i když spoustu zápasů jsme nezvládli hlavně psychicky. Pro jarní část máme cíl jasný – soutěž dohrát a snažit se ještě některé soupeře překvapit.“

Speciální fotbalová příloha.Zdroj: Deník