Turnov – Už se o tom šuškalo během jarní části, jistoty však ona informace nabyla až po uzavření přihlášek do nového ročníku mistrovských soutěží. Pojizerské Přepeře coby druhý nejlepší tým krajského přeboru na Liberecku postupují do Fortuna Divize.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

O jistotě stříbrné pozice v soutěži bylo rozhodnuto již před týdnem, aby se však tým okolo Petříka, Peškara či střelce Řeháčka opravdu mohl radovat, potřeboval být z druhých týmů všech oblastí nejlepší. A k tomu bylo třeba uhrát na hřišti Višňové minimálně bod!

Ten se svěřencům trenéra Jana Bednáře získat podařilo a tak nyní zbývá dořešit poslední otázky. Ve které divizní skupině se Přepeře objeví? Dopadne společné derby s Turnovem? Odpověď bude známa již tuto sobotu, kdy se v Praze koná Losovací aktiv STK Řídící komise pro Čechy.



KRAJSKÝ PŘEBOR - SKUPINA O POSTUP

Višňová – Přepeře 2:2 (1:2)

Pro potřebný bodový výsledek si Přepeřští zajeli do Višňové a i přes kvalitní úvod po 24 minutách hry prohrávali. Po faulu gólmana zahrávali domácí pokutový kop a kapitán Mazánek jej hravě proměnil. Vyrovnáno bylo záhy. Povedenou ranou se prosadil Peškar a týmová pokladna mohla jásat. Hostující střelec totiž vsítil jubilejní 100. gól mužstva v sezoně.



Minutu před pauzou to s postupem vypadalo ještě lépe. Nejlepší střelec mužstva Řeháček nabil Sedláčkovi a obrat byl dokonán. Po přestávce sice domácí stihli vyrovnat na 2:2, i tento výsledek ale pojizerské výpravě stačil k radosti.



Fakta – branky: 24. Mazánek z pen., 69. Dobrovodský – 27. Peškar, 44. Sedláček. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:1. Diváci: 100. FK Přepeře: Majer – Krasnický, Vlach, Petřík (55. Horák), Horáček – Mička – Peškar, Bína, Sedláček, Vaníček – Řeháček.



Zbylé výsledky 5. kola:

Doksy – Velké Hamry 3:2 (2:1), Skalice – Železný Brod 3:1 (1:0).



KONEČNÁ TABULKA

1. Velké Hamry 5 2 1 2 81:18 65

2. Přepeře 5 2 2 1 101:24 61

3. Skalice 5 3 1 1 99:46 56

4. Višňová 5 1 1 3 78:60 43

5. Železný Brod 5 3 0 2 60:49 39

6. Doksy 5 1 1 3 57:69 39



SKUPINA O SESTUP

Sedmihorky – Semily 4:4 (2:0)

Závěrečné derby sezony v krajském přeboru nabídlo netypický zápas. Domácí favorit vedl po devíti minutách 2:0, a když po hodině hry zvyšoval Ložek už na 4:0, zavánělo to pro Semilské zaslouženým debaklem. „Do 65. minuty byli na hřišti pouze domácí,“ přiznal po utkání hostující lodivod Petr Javůrek.



Jeho tým 18 minut před koncem snížil Grebeníčkem, po chvíli byl ale vyloučen Motejlek a zdálo se, že je definitivně rozhodnuto. Nebylo! Poslední celek tabulky nejprve snížil na jednobrankový rozdíl a v první minutě nastavení soupeře šokoval vyrovnávací trefou Kořínek. „Nebyli jsme už v závěru koncentrovaní, výsledek jsme si tak zavinili sami,“ soptil po konečném hvizdu asistent domácího trenéra Miroslav Kobrle.

Na sestupu Semil z krajského přeboru nemohl výsledek již nic změnit.



Fakta – branky: 6. Kroupa, 9. a 62. Ložek, 52. Hořák – 72. Grebeníček, 80. a 90. (+1). Kořínek, 85. Káňa. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (76. Motejlek). Diváci: 80. FK Sedmihorky: Vaníček – Holý, Marek, Čermák, Pařízek – Hořák (83. Hlubuček), Kroupa, Močkovský, Ložek, Novotný (46. Škréta) – Špína (77. Janata). SK Semily: Zamastil – Vávra (38. Kořínek), Králíček, Hradecký, Lakatoš – Grebeníček, Lukeš, Chlupáč (85. Hruška), Motejlek – Liška, Zelenka (72. Káňa).



Bílý Kostel – Rovensko 4:2 (3:2)

K sezonní derniéře odjíždělo Rovensko s torzem hráčů a těm nepřidal na náladě ani fakt, že brzy prohrávali o dvě branky. Vyrovnat stihli Malý s Banghou, gólem do šatny ale udeřil domácí Studnička a ve druhém poločase přidal pojistku Janáček.



Fakta – branky: 14. Resl, 18. a 45. Studnička, 72. Janáček – 31. Malý, 38. Bangha. Rozhodčí: Paulus. ŽK: 0:1. Diváků: 101. TJ Sokol Rovensko pod Troskami: Vacek – Bakeš, Vítek, Kočí, Pařízek – Mencl, Bangha, Veber, Krejčík – Malý, Mikule.



Zbylý výsledek 5. kola:

Frýdlant – Hrádek 1:0 (0:0).



KONEČNÁ TABULKA

1. Hrádek n. N. 5 2 0 3 33:43 35

2. Rovensko p. T. 5 3 1 1 46:56 32

3. Sedmihorky 5 2 2 1 52:48 28

4. Frýdlant 5 3 0 2 36:94 24

5. Bílý Kostel n. N. 5 2 0 3 35:88 23

6. Semily 5 1 1 3 28:111 14