Poznali to tenisté, poznali to golfisté, poznávají to i představitelé nejrozšířenějšího kolektivního sportu u nás – fotbalisté. A právě další anketa mezi nimi, přesněji mezi funkcionáři podkrkonošských oddílů, nabídla odpovědi na pět otázek týkající se právě rozvolňování dříve nastolených přísných opatření.

Momentálně je sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech povoleno. Probíhat ale musí za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně dva metry;

nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně dva metry; b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry;

společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry; c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Jak zatím poslední úpravu pravidel vnímají kluby? A co se u nich změní? To jsme si prozradili v dalším seriálu, který trval od pondělí 4. do pátku 8. května. Každý den jsme na našich internetových stránkách přinášeli nový díl. Poslední pátý dotaz na funkcionáře zněl:

Jistě jste příznivcem FORTUNA:LIGY. Kdy se podle vás zase rozběhne a jakým stylem myslíte, že bude tento ročník dohrán?

Stanislav Ježek, šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem: „Tak to vůbec nevím a netroufnu si tipovat. Ale odjakživa se říká a stále to doufám platí, že fotbal se hraje hlavně pro lidi. Takže hrát před prázdnou tribunou mi nepřijde správné (někdy je klubu nařízeno hrát bez diváků a je to pro klub trest za nějaký prohřešek a teď by to mělo být všude?). Nemám všechny informace o sestupech, pohárech, návaznosti na Evropu, takže opravdu nechci předpovídat.“

Zdeněk Matěna, sekretář MFK Trutnov: „Věřím, že se dohraje kompletní soutěžní ročník včetně nástavby. Už aby to začalo, abychom mohli jít na pivo a kouknout na fotbal alespoň v televizi.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Fotbalová liga by se měla podle posledních informací rozběhnout 25. května. Myslím si, že se odehraje i s nadstavbou, ale až do konce bez diváků.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Ligu to každopádně negativně ovlivní. Já osobně bych ji nedohrával, pokud to bude bez diváků. To je jenom o udělání si čárky. Odkládají se a ruší daleko významnější podniky než je naše fotbalová liga. Mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření, to musí každý pochopit.“

Pavel Korec, předseda TJ Sokol Staré Buky: „Dle posledních zpráv by se mělo do konce května začít, ale jakým způsobem, to netuším. Dle mého názoru bez nadstavby a bez diváků.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Jsem především příznivcem Sparty, takže bych nejraději anuloval několik posledních sezon. Ale jaro mohlo být hodně zajímavé. Čínský koronavirus pomohl čínské Slavii a zastavil její jarní škobrtání a ztrácení bodového náskoku. Takže bych chtěl, aby se na jaře ještě hrálo, klidně i bez diváků a s přenosy v televizi. Fotbal prostě chybí.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Ve Fortuna lize to vypadá, že by se mohlo odehrát vše i s nadstavbou. Důležité bude, aby byly vládou schváleny výjimky pro profesionály. Myslím tím, aby v případě nakažení, nemusel celý mančaft do karantény. Bohužel nás fanoušky na hřiště určitě nepustí. A to se může posunout i do další sezony.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Podle mne to bude bez diváku nebo maximálně do nějakého počtu. Bude to smutné, ale věřím, že se liga dohraje v pořádku, počítám kolem 15. května by se to mohlo rozjet. Jen doufám, že nebude podmínka běhat v rouškách, pač věřím, že by s tím většina hráčů měla velké problémy.“

Miroslav Lebeda, člen výboru FK Mostek: „Netroufám si jednoznačně odhadnout, neboť se vše poměrně rychle mění. Liga se nejspíš ve zrychleném programu dohraje, ale asi bez diváků.“

Petr Janovec, sekretář SK Janské Lázně: „Fotbal by se měl dohrát ať už s diváky nebo bez nich. Ale otázka nadstavby je v tuto chvíli na pováženou, možná zbytečnou.“

Filip Kraus, sekretář FC Libotov: „Sami čekáme, jaká pravidla na léto vláda nastaví. Protože i u nás přicházíme o spoustu skvělých akcí s velkým počtem lidí. Nejvyšší soutěž moc nesleduji, ale pokud budou povoleny akce do 200 lidí, dokážu si představit, že se bude liga hrát bez diváků s online přenosy. Samozřejmě, že to nebude ono. Musíme jen doufat, že tahle zvláštní doba brzy pomine.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Každý den je všechno jinak, takže těžko říct. Přál bych si každopádně ligu dohrát s diváky a nejlépe titulem pro Spartu!“

Děkujeme, že jste náš další seriál sledovali do samotného konce, snad vás odpovědi dotázaných zaujaly. Věřme společně, že už brzy se nejen sportovní dění v zemi vrátí do starých kolejí.