FOTO: V jedenácti lidech a po náročném večeru. Slavia i tak přestřelku zvládla

Největší zásluhu na výhře Slavie měl gólman Jaroslav Linhart, jenž pochytal spoustu šancí domácí Lípy. Když se k němu navíc přidali dvougóloví střelci Moník a Poláček, mířily všechny tři body do Hradce Králové. "Do Lípy jsme odjeli pouze v 11 hráčích a ještě po náročném večeru novopečeného otce Pepika Špágra. Šance byly na obou stranách, my jsme jich proměnili více. Výborný výkon předvedli Linhart a Moník, kteří si pro tento zápas vyměnili posty," hodnotil utkání vedoucí hostujícího mužstva Jan Mukařovský.