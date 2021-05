Ačkoliv se ještě k opětovnému zápasovému režimu nedostala velká kopaná, připravují se dopředu oblíbené letní turnaje, které patří k tradičnímu zpestření fotbalové sezony.

Ilustrační foto | Foto: Alena Toholová

K vůbec nejaktivnějším ve východních Čechách patří organizátoři z Havlovic. V obci na Úpicku se rok co rok konají hned tři letní turnaje, rozdělené pro své návštěvníky podle věkových hranic. Jako první přicházejí vždy na řadu HAPO určené hráčům starším patnácti let. Následuje Hapostar pro fotbalisty nad 40 a Superhapostar pro hráče nad 50 let.