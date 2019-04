Nejprve si lídr tabulky z Bělé smlsnul na týmu Harrachova, jehož hřiště vyloupil kanonádou 7:1. Hattrickem na sebe upozornil nejlepší střelec soutěže Ladislav Pavlata, jenž se v pořadí kanonýrů o gól vzdálil Martinu Kotyzovi z Držkova.

Druhý regionální šlágr mezi rezervou Přepeří a Bozkovem rozhodla za stavu 1:1 branka domácího Vébra z 83. minuty.

I. B třída

Harrachov – Bělá 1:7 (0:2)

Fakta – branky: 76. Žemba – 14. Čokina, 40., 51. a 79. Pavlata, 49. Jaroš, 65. Šír z penalty, 87. Mach. Rozhodčí: Dytrt. ŽK: 1:0. Diváci: 100. TJ Jiskra Harrachov: Kučera – R. Kroupa (75. David Morávek), Bergmann, Michálek, J. Ježek – Kyncl (65. Daněk), Veselý, Jiroutek, Medal – Žemba, Berka (72. Chlup). SK Jívan Bělá: L. Šír – Rypl (65. D. Hanč), M. Kosina ml., Jaroš (72. J. Votoček), Huráň – Motejlek, Otmar, Čokina, O. Mach – Pavlata, L. Beran (78. M. Hanč).

Přepeře B – Bozkov 2:1 (1:0)

Fakta – branky: 40. Krasnický, 83. Vébr – 57. Havel. Rozh.: Mollinger. ŽK: 1:0. Diváci: 100. FK Přepeře B: Kumprecht – Kupka, P. Horáček (82. O. Horák), Abraham, Bína – Kubáček (89. Kvapil), M. Cimbál, Císař, Krasnický – Tokan (56. Martínek), M. Vébr. TJ Sokol Bozkov: Zemánek – Liďák, Soudil, Balcar (88. J. Kasan), Kurfiřt – D. Kobrle, Štěpánek, T. Mazánek, Jech (46. Petr) – M. Havel, Červený.

Smržovka – Jablonec n. J. 2:3 (1:2)

Fakta – branky: 3. Sucharda, 57. Frydrych – 13. J. Vrána, 20. Linek, 84. Holman z pen. Rozhodčí: A. Jákl. ŽK: 1:4. Diváci: 163. TJ Sokol Jablonec nad Jizerou: Vízek – Pičman, P. Vrána, Trepera, Adámek (65. T. Havrda) – Linek, M. Šír, Mikšíček, T. Havlíček (71. Zahradník) – Holman, J. Vrána (79. Špidlen).

Lučany – Roztoky u Jilemnice 2:1 (2:0)

Fakta – branky: 9. Šulc, 19. Kohout – 47. Mečíř. Rozhodčí: Bukvička. ŽKK: 2:2. ČK: 0:1 (82. Jína). Diváci: 90. TJ Sokol Roztoky u Jilemnice: Maďarčík – M. Hornig, Hujer, D. Mečíř, M. Hnyk – Maťátko, V. Hornig (67. Jaroslav Nýdrle), Jína, D. David (46. J. Novotný) – P. Kupkár (67. Kopáček), Tuláček.

Další výsledky 18. kola: Rychnov – Železný Brod B 5:1, Albrechtice – Plavy 3:0, Velké Hamry B – Držkov 3:2.

Program 19. kola (27. – 28. dubna) – sobota 17.00: Jablonec nad Jizerou – Přepeře B, Bělá – Železný Brod B, Bozkov – Velké Hamry B, Plavy – Harrachov. Neděle 17.00: Roztoky u Jilemnice – Albrechtice, Smržovka – Rychnov, Držkov – Lučany.

Aktuální tabulka:

1. Bělá⋌17 14 0 3 72:31 42

2. Rychnov⋌17 12 0 5 66:37 36

3. Velké Hamry B⋌17 9 3 5 54:26 30

4. Přepeře B⋌18 9 2 7 60:45 29

5. Plavy⋌17 7 3 7 26:31 24

6. Jablonec n. J.⋌18 7 3 8 41:51 24

7. Harrachov⋌16 8 0 8 44:66 24

8. Albrechtice⋌16 7 2 7 42:37 23

9. Bozkov⋌18 7 2 9 53:56 23

10. Držkov⋌18 7 1 10 57:62 22

11. Lučany n. N.⋌17 7 1 9 29:57 22

12. Roztoky⋌18 5 3 10 24:44 18

13. Smržovka⋌16 5 2 9 35:40 17

14. Železný Brod B⋌17 4 2 11 29:49 14

K souboji prvního s posledním nedošlo

Nehráli, přesto dál vedou tabulku okresního přeboru. Fotbalistům Studence v 17. kole nepřijel soupeř a duel s poslední Poniklou tak bude nejspíš kontumován ve prospěch favorita.

Ani v nejnižší soutěži nebyl odehrán kompletní program, souboj Benecka s Kruhem byl totiž dopředu odložen na středu 8. května.

Kdo však ke svému utkání nastoupil, to byli fotbalisté Horek. Ti na domácím hřišti jasně přehráli béčko Rovenska a vystřídali na vedoucí příčce Košťálov-Libštát C. Dosavadní lídr pouze remizoval 1:1 na půdě předposledního SF Studenec. To se navíc hosté střelecky prosadili pouze z pokutového kopu.

Tabulka okresního přeboru:

1. Studenec 12 9 3 0 39:16 30

2. Jilemnice 13 8 2 3 35:18 26

3. Libštát 12 8 2 2 32:16 26

4. Mříčná 13 6 2 5 30:27 20

5. Mírová 12 5 4 3 26:21 19

6. Nová Ves 13 5 2 6 32:34 17

7. Martinice 12 5 0 7 28:31 15

8. Horní Branná B 13 3 3 7 27:35 12

9. Vysoké 13 3 3 7 22:37 12

10. Stružinec 13 3 0 10 19:40 9

11. Poniklá 12 2 1 9 10:31 7

Tabulka okresní soutěže:

1. Horka 14 9 0 5 44:27 27

2. Košť.-Libštát C 14 7 5 2 25:12 26

3. Víchová 14 7 4 3 34:18 25

4. Přepeře C 14 7 2 5 39:33 23

5. Benecko 12 6 4 2 39:22 22

6. Rovensko B 14 7 1 6 39:30 22

7. Kruh 13 6 2 5 31:29 20

8. Bozkov B 14 6 2 6 33:33 20

9. Zálesní Lhota 14 4 2 8 24:41 14

10. Tatobity 13 3 3 7 23:33 12

11. SF Studenec 14 3 2 9 23:38 11

12. SK Studenec B 14 3 1 10 19:57 10