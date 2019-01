Jilemnice – Po tříbodovém exportu z Luhačovic chtěli místní sálovkáři zvítězit také na úvodním domácím turnaji. Los jim přihrál do cesty jediného soupeře, kterým byl nečitelný nováček z Brna.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Jilemnice – Brno 4:2 (1:0)

Domácí celek zlobily nepřesnosti v rozehrávce, a tak byl k vidění spíše velký boj. První branka padla po čtvrt hodině, kdy Vašek kolmicí našel Krause, jenž se prosadil a otevřel stav. Na další gól se ale čekalo až do půle druhé. V ní aktivně hrající hostující tým zmrazil Fišar. Místo klidu pro Jilemnici, se ale prosadilo Brno. O tři minuty později předvedlo signál z rohu a snížilo.

Z mnoha šancí se následně ujala až další akce Krause a domácí vedli opět o dva góly. Hosté však vzápětí snížili, ale jejich tvrdá hra přinesla v závěru utkání výhodu pro Sico. To mělo možnost zahrávat hned tři devítimetrové trestné kopy, ale protože z prvních dvou neuspělo, muselo se strachovat o výsledek až do konce. V poslední minutě však potrestal faul Brna reprezentant Kraus, dovršil hattrick a rozhodl o výhře svého týmu.

„Byla to taková typicky neurovnaná hra z úvodu sezony. Brno bude pro každý celek tvrdým oříškem. Mají šikovné, ale na druhou stranu nedisciplinované mužstvo. K našim nejlepším hráčům patřili gólman Tomeš, Hradecký a střelec tří branek Kraus," řekl k utkání předseda Jilemnice Milan Szabo.

V příštím týdnu Jilemnice zajíždí do Poličky a v jejím dresu by se měl představit také reprezentační gólman Aleš Hekera!

Fakta – branky: 15., 33. a 40. Kraus, 25. Fišar – 28. Klimeš, 35. Prokeš. Rozhodčí: Tománek, Půček. ŽK: 1:3.

SK Sico SC Jilemnice: Tomeš (Porkert) – Kraus, Vašek, Hradecký, Smolík, Karel, Fišar, Brádle, Mědílek.

Ostatní: Chemcomex – Vamberk 7:1, Nový Bor – Vamberk 4:3, Chemcomex – Polička 4:1, Varnsdorf – Brno 0:3, Nový Bor – Polička 0:1, Klatovy – Zlín 0:4, Větřní – Zlín 3:3, Klatovy – Slavičín 3:3, Větřní – Slavičín 7:3.

TABULKA

1. Chemcomex 4 4 0 0 28:3 12

2. Zlín 4 2 2 0 16:8 8

3. Klatovy 4 2 1 1 13:9 7

4. Jilemnice 3 2 0 1 10:10 6

5. Slavičín 4 1 2 1 16:15 5

6. Větřní 4 1 1 2 11:22 4

7. Brno 2 1 0 1 5:4 3

8. Polička 2 1 0 1 2:4 3

9. Nový Bor 4 1 0 3 6:15 3

10. Vamberk 2 0 0 2 4:11 0

11. Varnsdorf 3 0 0 3 3:13 0