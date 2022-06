"Posledních čtyři-pět ročníků HAPO skomíralo, úroveň šla dolů. Letos mělo po dlouhé době šťávu, bylo tady hned několik opravdu kvalitních mužstev, mohl vyhrát kdokoliv. Turnaj měl náboj, kvalitu, přišlo hodně diváků. Bylo to perfektní," měl radost Roman Čáp, boss vítězného mužstva Hafa Havlovice. Rodina Čápových k fotbalu v Havlovicích a turnaji HAPO neodmyslitelně patří. Roman Čáp vyhrál HAPO jako hráč a nyní i jako trenér, vítězství si v minulosti připsal jeho otec i syn.

VIDEO: Sláva v Havlovicích. Fotbalisté vyhráli po devatenácti letech HAPO

V Havlovicích si v sobotu zahrálo 24 mužstev. "Vítězství je pro mě hodně cenné. Jsem z Havlovic, jako kluk jsem byl u Havlovického poháru od druhého-třetího ročníku. Na letošní jubilejní 45. ročník jsme chtěli postavit takový tým, aby byl konkurenceschopný a mohl pomýšlet na vítězství. Dopadlo to. Myslím, že jsme měli mančaft dobře poskládaný charakterově. Chtěli jsme mít v týmu vítězné typy. Takové hráče, kteří si sem nejdou jen zahrát, ale budou chtít vyhrát," nastínil Roman Čáp vítěznou strategii. Ta se do značné míry opírala o výkony brankáře Adama Ordelta, který dostal v sedmi zápasech jediný gól, a nejlepšího hráče turnaje Dennyho Samka.

"Můžeme být maximálně spokojení. Co víc jsme si mohli přát? Chtěli jsme, aby si HAPO užili místní i přespolní návštěvníci, hodně jsme investovali do doprovodného programu. Fotbal byl vynikající, bylo to zajímavé až do konce, užili jsme si to. Měli jsme v sestavě pět havlovických hráčů, kteří tady ve vesnici bydlí. Toho si nesmírně vážím," zdůraznil hlavní organizátor Miloš Tohola.

"Je to velký úspěch. Chtěli jsme HAPO vyhrát při 45. ročníku. Jako Havlovičáci jsme se proto spojili," potvrdil jeden z hráčů vítězné party Martin Kejzlar.

Ještě než vyrazili slavit, absolvovali vítězové tradiční koupel v řece Úpě. "Byl jsem překvapený, jak byla voda teplá. Když jsem HAPO vyhrál před několika lety s jiným týmem, tak nebylo počasí tak příznivé jako v sobotu, ačkoliv podle předpovědi to mělo být jinak. Celé to bylo super. Oslavy budou velké. Nemyslím si, že se mi bude ráno hezky vstávat," tušil Martin Kejzlar, který měl původně den po turnaji startovat na běžeckém půlmaratonu v Trutnově. "Měl jsem běžet s kolegy ze školy, ale bylo mi jasné, že to asi nedopadne," pousmál se.

Roman Čáp měl další dva důvody k tomu, aby se oslavy vydařily. "Manželka se vsadila s bráchou o karton šampaňského, jestli HAPO vyhraje. A syn má narozeniny. Takže to bude asi dlouhá noc," plánoval šéf havlovického mužstva.

Po vystřízlivění se bude v Havlovicích pracovat na tom, aby povedený 45. ročník posloužil jako odrazový můstek k prodloužení úctyhodné tradice slavného turnaje. "Jsem u Havlovického poháru od začátku a samozřejmě by to bylo pěkné to dotáhnout k padesátému ročníku. Uvidíme, jestli bude sloužit hlava a tělo. Když to půjde, budeme chtít HAPO určitě pořádat i v dalších letech," dodal Miloš Tohola.