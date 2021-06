Od čtvrtečního podvečera má český fotbal nového šéfa a ke zvolení Petra Fouska předsedou FAČR se mohly vyjádřit i podkrkonošské fotbalové oddíly. Možnosti využili dva účastníci okresního přeboru. Za TJ Sokol Bílá Třemešná výsledek voleb zhodnotil sekretář klubu Martin Hažer a za TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší věnoval Krkonošskému deníku čas předseda klubu Petr Garček.

Martin Hažer (31)

K výsledku voleb předsedy FAČR

Martin HažerZdroj: is.fotbal.czSe zvolením nového předsedy, pana Petra Fouska, jsme v Bílé Třemešné spokojeni a upřímně mu gratulujeme. V okresním referendu jsme jeho volbu našemu OFS doporučili. Jen mě mrzí malá účast referenda v rámci našeho okresu. Pouze osm klubů podalo svůj návrh, plných devětadvacet neodpovědělo. Na druhou stranu jsem velmi rád, že nám VV OFS Trutnov tuto možnost poskytl, jak předem deklaroval. Karla Poborského mám od devadesátých let velmi rád, doma ještě dokonce mám jeho dres z působení v Manchesteru United. Zatím co Karla beru jako výborného fotbalistu, Petr je pro mě, zejména co se kvalit funkcionářských schopnosti a uznávanosti ve světě fotbalu, naprosto jednoznačná volba. Přesto bych si přál, aby Karel Poborský dále pracoval pro český fotbal, ať už na současné pozici ředitele oddělení elitní mládeže nebo jiné.

K průběhu Valné hromady FAČR

Valnou hromadu FAČR jsem měl možnost částečně sledovat, ať už živě nebo zpětně. Velice nemile mě překvapila ne moc profesionální organizace celé akce. Dále nejasné odpovědi dnes již bývalého předsedy, generálního sekretáře a finančního ředitele na dotazy delegátu. Bývalé vedení FAČR bylo obviněno z bagatelizování kauz, ve kterých šlo o miliony, aby se následně bývalý předseda z bagatelizování sám usvědčil – smutný obrázek. Budiž mu připsáno k dobru, že stáhl veškeré své kandidatury. Pro mě osobně je černou kaňkou pokračování předsedy řídící komise pro Čechy, který se podílel na kauze dezinfekce a byl minulému vedení doporučen k vyřazení z FAČR. Naopak velmi dobrý dojem ve mně zanechal předseda revizní a kontrolní komise FAČR Zdeněk Šimek se svou zprávou. Více takových lidí ve fotbale! Věřím, že nové vedení Asociace náš milovaný sport očistí a vylepší veřejný obraz českého fotbalu. Přejeme jim hodně štěstí při řešení tohoto nelehkého úkolu.

Petr Garček (44)

K výsledku voleb předsedy FAČR

Petr GarčekZdroj: is.fotbal.czV rámci našeho výkonného výboru jsme do referenda OFS TU navrhli pět členů, z nichž nebyl zvolen pouze Vladimír Šmicer, což bylo pro mě osobně nepříjemné překvapení. Šmíca, pod hlavičkou Fevoluce, byl hlavní tváří změny. Myslím, že si zaslouží obrovské poděkování za vynaložený čas a energii, kterou do toho vložil a nejsem si jistý, že by výsledek voleb byl stejný bez jeho odvedené práce. S konečným výsledkem, ale můžeme být spokojení. Gratulujeme novému předsedovi panu Fouskovi a členům výkonného výboru ke zvolení a přejeme všem hodně sil, pevnou vůli a pozitivní myšlení.

K dopadu změn na český fotbal

Věřím, že nové fotbalové vedení bude pracovat na vybudování společensky přijatelné pozice, kterou jsme dle mého názoru v minulém období ztratili. Očista a transparentnost fotbalu je na naší úrovni velmi důležitá. Volební výsledek dává panu Fouskovi dostatečně silný mandát k tomu, aby naplnil svoji vizi a přejme nám všem, aby tato volba, byla volbou úspěšnou.

Ještě jedna poznámka na závěr. Mrzí mě nízká účast v rámci zmíněného referenda trutnovského OFS. Předseda OFS Marek Pilný na valné hromadě avizoval, jak bude výbor pod jeho vedením postupovat při volbách do Výkonného výboru FAČR. Kluby měly možnost se vyjádřit a ovlivnit volbu předsedy FAČR, reakce však byla minimální. To je něco, čemu absolutně po nervózních únorových volbách na našem okrese nerozumím.