Stěžery se do I. B třídy posunuly poté, co se v létě do krajské soutěže nepřihlásily Přepychy a Staré Buky, druhým postupujícím z okresu byla Stará Paka z Jičínska. Sokol si ale kraj zasloužil. V nedohrané minulé sezoně válcoval soupeře v okresním přeboru, vyhrál všech devět zápasů. A kdyby ročník nestopla covidová pandemie, postup by si uhrál na trávníku.

ZÁPIS DO KRONIKY. Filip Hušek (uprostřed v modrém) vstřelil první gól Stěžer v krajské soutěži.Zdroj: Markéta Chmelíková

Tým trenéra Radima Pavlíka svoji sílu potvrdil i v historicky prvním zápase v kraji, byť Smiřice, v jejichž týmu na postu stopera nastoupil hrající trenér a bývalý ligový útočník Aleš Bednář, byly zpočátku nepříjemné.

Jejich odpor ale otupil ve 23. minutě Filip Hušek. Dvaadvacetiletý záložník zpoza hranice vápna napřáhl ke střele a míč zaplachtil do horního rohu. Paráda. Gólem měsíce se zapsal do klubové kroniky jako střelec prvního gólu v kraji.

„Můj první gól v krajské soutěži mě vyšel draze. Od trenéra jsem dostal pochvalu ve stylu: Máš to za flašku!“ usmíval se Hušek a dodal: „Ne, vážně. Jsem velice rád, že jsem mohl být nápomocen k první výhře Stěžer v této soutěži.“

Další dvě trefy přidal Radim Faltus, po jedné Karel Vácha a Tomáš Paulů. Vítězství Stěžer bylo zasloužené. „Podali jsme sebevědomý a zodpovědný výkon. Na soupeře jsme vlétli od první minuty a hosté neměli prakticky nic, z čeho by nás mohli ohrozit,“ dodal Filip Hušek.

Kanonýr Faltus: Hattrick? Mám to teď doma na talíři

Dvě branky fotbalistů Sokola Stěžery v premiérovém utkání v kraji vstřelil Radim Faltus. Ostřílený borec, který přišel před sezonou z Bystřianu Kunčice, sahal i po hattricku. „Gólů mohlo být víc, ale kdo mě zná, ví, že na gól potřebuji tak tři až čtyři šance. To už se nezmění,“ usmíval se devětadvacetiletý útočník, který má zajímavý fotbalový životopis. Prošel mládežnickými týmy FC Hradec Králové, působil v tehdy střížkovských Bohemians a vyzkoušel si i zahraniční angažmá v Řecku. Vysoké vítězství nad Smiřicemi v úvodním kole I. B třídy si ovšem užil, jako by bylo ligové.

STŘELEC. Útočník Stěžer Radim Faltus (vpředu).Zdroj: Markéta ChmelíkováHistoricky první zápas v kraji jste zvládli na jedničku. Bylo to, jak se říká, v suchým triku?

Utkání se vyvíjelo nad očekávání dobře. V něco takového jsme i doufali, ostatně jako před každým zápasem. Klasické průpovídky jako: „Dáme hned zkraje tři fíky a v poločase jdeme na pivo“ se de facto naplnily (úsměv).

Výsledek 5:0 vypadá poměrně jednoznačně, ale hlavně v prvním poločase Smiřice zlobily…

Soupeř do nějaké 20. minuty byl houževnatý a hrál organizovaně. V občerstvovací pauze jsme měli čas si ujasnit, jak smiřickou obranu nejlépe překonat a splnili jsme to do puntíku. Každopádně celý zápas jsme měli od začátku pod kontrolou a diktovali jsme tempo hry. Gólů mohlo být samozřejmě víc, ale věřím, že náročné, ale neskutečně věrné stěžerské publikum bylo i tak uspokojeno.

Vstřelil jste dvě branky, ale mohl jste zaznamenat i hattrick. To už by byl asi slušný poplatek do týmové kasy za tři góly?

Poplatek za hattrick mě asi podvědomě nahlodával… (smích) Střeleckých pokusů bylo nespočet. Bude to chtít asi si dát nohy do svěráku. V 60. minutě jsem si navíc všiml, že dorazila moje snoubenka, tak jsem se ještě posnažil, ať vidí gól, ale bohužel to nevyšlo. Teď to mám doma trochu na talíři. Ale kdo mě zná, ví, že na gól potřebuji tak tři až čtyři šance. To už se nezmění… Gól je krásná věc, ale o trochu víc mě vždy potěší vytvořit šanci pro spoluhráče, jako tomu bylo tentokrát pro dlouho absentujícího Tomáše Paulů, který se nedávno vrátil po vážném zranění. Z jeho gólu jsem měl větší radost než z těch svých.

Jak probíhaly pozápasové oslavy? Až do rána?

Pod taktovkou našeho gólmana a dýdžeje Filipa Švehlíka, uměleckým jménem Filipo Optimo, jsme první krajské vítězství výživně oslavili. Do teď nevím, jestli mě nohy bolí víc ze zápasu nebo z tanečních kreací. Nechyběla ani naše stěžerská hymna od Čínských lyží, Vrchlabí, kterou jsme si v početném složení i s našimi fanoušky společně zazpívali.