Fotbalisté Vítězné ve velkém šlágru přivítali Hostinné, na horkou půdu Rudníku dorazilo o tři body bojovat Poříčí. Nakonec ale největší pozornost vzbudil výsledek z úplně jiného trávníku.

Neuvěřitelné věci se totiž děly v Podhůří, kde hosté z Kocbeří vedli po osmi minutách 3:0, po čtvrthodině hry už 5:0 a po poločase 7:1. To ale ještě nic nebylo proti tomu, co se dělo po přestávce. Jenom Lukáš Nožka s Martinem Kilevníkem soupeři za 45 minut nasázeli po pěti brankách (!) a skóre se zastavilo na výsledku 4:19.

OKRESNÍ PŘEBOR

Vítězná – Hostinné 4:2 (3:2)

Velmi povedený šlágr kola. Vstup do utkání předvedli lepší hosté, inkasovali však jako první, když se ve 14. minutě prosadil Tichovský. Tatran vyrovnal a odpověď našel i na druhou trefu Tichovského, gól do šatny ale jeho akcie snížil na minimum. Potřetí už se totiž hostům na gól soupeře odpovědět nepodařilo a byl to naopak domácí Vrbata, kdo ve druhém poločase přidal pojistku.

Branky: 14. a 34. Tichovský, 44. Plch, 74. Vrbata – 24. Kudrna, 43. Maličký. Rozhodčí: Tandler. ŽK: 2:1. Diváci: 77.

Rudník – Poříčí u Trut. 3:1 (1:0)

Domácí Jakub Frýba byl klíčovou postavou duelu, který svou úrovní nenudil. Ve 41. minutě tento rychlík otevíral skóre zápasu a čtrnáct minut po přestávce přidal stejný hráč i druhou branku. Hosté sice dokázali dění na hřišti Killarem zdramatizovat, hrdina utkání ale o minutu později vyzval ke skórování Baráta, po jehož trefě bylo rozhodnuto.

Branky: 41. a 59. Frýba, 72. Barát – 71. Killar. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 3:3. Diváci: 30.

Rtyně v Podkrkonoší – Janské Lázně 3:2 (2:2)

Šestatřicet minut se ve Rtyni čekalo na úvodní změnu skóre, pak ale oba soupeři rozpoutali na hřišti chvilkovou přestřelku. Hosté nejprve dvakrát vedli, domácí pokaždé bleskově vyrovnali. O majiteli tří bodů nakonec rozhodl v 65. minutě střídající Patrik Múka. Ten byl na hřišti pouhou jednu minutu a projevil se tak jako dokonalý trenérův žolík.

Branky: 40. Hoffman, 45. Prouza z pen., 65. Múka – 36. Maňuch, 41. J. Stránský. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 3:2. Diváci: 77.

Mladé Buky – Strážné 3:0 (1:0)

Vcelku jasnou partii střelecky otevřel penaltový úspěch Kancoka, jenž minutu před pauzou potrestal faul na vlastní osobu. Brzy po přestávce si nešťastný vlastní gól vstřelil hostující Koldovský a konečný výsledek doladil v 86. minutě Švorc.

Branky: 44. Kancok z pen., 47. vlastní (Koldovský), 86. Švorc. Rozhodčí: Kuric. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Podhůří – Kocbeře 4:19 (1:7)

Neuvěřitelný výsledek. Padesátka návštěvníků sobotního utkání viděla 23 branek! Ačkoliv letní posila Jiskry Lukáš Nožka čekala na první střelecký úspěch do pátého kola, v něm se prosadila hned sedmkrát. Střeleckou hvězdou číslo dvě byl s pěti trefami (všechny ve druhé půli) Kilevník.

Branky: 27. a 87. Najman, 76. a 78. Holas – 2., 8., 65., 67., 79., 86. a 90. Nožka, 3. Pojezdný, 13. a 55. Šmíd, 15. Hulík, 24. a 42. P. Matějka, 47., 52., 70., 77. a 82. Kilevník, 61. Brutovský. Rozhodčí: Lebeda. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Libeč – Hajnice 3:3 (2:2), pen. 4:3

V brankově atraktivní partii nejprve vedli domácí, aby pak dvakrát doháněli náskok soupeře. Devadesátiminutová bitva dospěla k zasloužené remíze a bonusový bod si v penaltové loterii připsali hostitelé.

Branky: 7. J. Spurný, 37. D. Štěpánek, 78. Linhart – 28. a 67. Šereš, 35. S. Řehák. Rozhodčí: Petrů. ŽK: 1:4. Diváci: 50.

Mostek – Volanov 0:1 (0:0)

Vcelku kvalitnímu utkání dlouho chybělo koření v podobě branek. Domácí měli hlavně v úvodních minutách slibní příležitosti, o výsledku ale nakonec rozhodla hrubka mostecké defenzívy a v 87. minutě gól Trojánka.

Branka: 87. Trojánek. Rozhodčí: A. Tryzna. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Aktuální tabulka okresního přeboru

1. Kocbeře 5 4 0 0 1 33:13⋌12

2. Vítězná 5 4 0 0 1 16:10⋌12

3. Mladé Buky 5 3 1 0 1 15:11⋌11

4. Volanov 5 3 0 1 1 11:11⋌10

5. Rtyně 5 3 0 0 2 19:7 ⋌9

6. Hostinné 5 3 0 0 2 18:10 ⋌9

7. Rudník 5 3 0 0 2 16:15 ⋌9

8. Poříčí 5 3 0 0 2 10:9 ⋌9

9. Hajnice 5 2 0 1 2 12:17 ⋌7

10. Mostek 5 2 0 0 3 11:8 ⋌6

11. Strážné 5 2 0 0 3 6:12 ⋌6

12. Janské Lázně 5 1 0 0 4 9:19 ⋌3

13. Libeč 5 0 1 0 4 8:19 ⋌2

14. Podhůří 5 0 0 0 5 7:30 ⋌0