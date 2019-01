Dvůr Králové - Z padesáti procent úspěšná premiéra. Fotbaloví dorostenci Dvora Králové se v neděli poprvé představili v divizním utkání na domácím hřišti a ze soubojů s Rapidem Liberec vydolovali tři body. Zásluhou mladšího výběru.

Starší dorost nenavázal na vítězství v úvodním kole v Náchodě a prohrál 0:1, když soupeř skóroval v samém závěru utkání.

STARŠÍ: Dvůr Králové – Rapid Liberec 0:1 (0:0). Rozhodčí: Dujsík. Diváků: 100. TJ Dvůr Králové n. L.: Ulrych – Picha, Bednář, Volf, Stránský – Samler (80. Marks), Brentner, Fejk, Bartoníček – Klazar, Němeček (71. Macek).



Jaroslav Hlava, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Remizový zápas. Soupeři se neznali, a tak se spíše vyčkávalo a hrálo ze zajištěné obrany. Přesto v prvním poločase jsme měli dvě stoprocentní šance, kdy šli Němeček a Klazar sami na branku, ale neproměnili. Ve druhé půli hra vypadala stejně. Rapid se prezentoval vynikající obranou. V 70. minutě se dostal do čisté šance Němeček, ale nedal, a to nás stálo vítězství. Nakonec hosté z ojedinělého útoku, takové polostřely na bránu, která na mokrém terénu skočila přes ruce brankáři, rozhodli o vítězství. Kluci se přesvědčili o tom, že když nebudou hrát na sto procent, jako v Náchodě, tak to s tou záchranou budou mít hrozně těžké. Zápasy s takovými mužstvy se musí prostě odjezdit.“

MLADŠÍ: Dvůr Králové – Rapid Liberec 3:2 (2:1). Fakta – branky: 4. a 70. Samler, 11. Privara – 18. Mečíř, 80. Müller. Rozhodčí: Dujsík. Diváků: 80. TJ Dvůr Králové n. L.: Klazar – Link, Klust, Kasan, Seidel (45. Vondrouš) – Marks, Macek, J. Pitro (75. Sýkora), Samler – Privara (70. Všetečka), Malý (50. Ruprich).



Pavel Šimůnek, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Do sestavy se nám vrátilo několik lidí, což se pozitivně projevilo na našem výkonu. Hlavně bylo znát, že hraje Samler, který nám vlastně zařídil všechny tři branky a další dvě měl na noze. Klukům se povedl vstup do utkání, v 11. minutě jsme vedli 2:0. Kdybychom přidali další góly, které jsme dát mohli, zápas by byl rozhodnutý. Rapid do poločasu snížil, ale nástup do druhé půle vyšel zase spíše nám. Zvýšili jsme na 3:1 a hosté už stačili jen zkorigovat. Hosté se snažili porážku trochu omluvit tím, že jim dobře nedělalo cestování, a že nejsou zvyklý na trávu, protože trénují na umělce. Nicméně nám opravdu prospělo, že se sešla daleko lepší sestava než v Náchodě.“