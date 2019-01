Trutnovsko - Dvůr Králové B je stále jediným podkrkonošským týmem, který má pro letošní sezonu jistou záchranu I. B třídy. Ve skupině B rozhodne finiš.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Tomu se říká zmrtvýchvstání. Uběhl týden, kdy jsme v Deníku psali o krizi třemešenských fotbalistů v závěru podzimu. Hráči tamního klubu ale jako by v derby na hřišti Úpice chtěli zaslat pádnou odpověď na tato slova. Zlepšeným výkonem a konečně také střeleckou potencí dali svěřenci kouče Šturmy zapomenout na nepovedený říjen. Domácím nastříleli čtyři branky a v tabulce se jim přiblížili na dostřel. Smolný zápas na půdě Libčan sehrálo Vrchlabí, když rozhodující gól inkasovalo pět minut před koncem.

I. A třída

Úpice – Bílá Třemešná 2:4 (0:1)

V nikterak kvalitním klání byli střelecky úspěšnější hosté, kteří šli důrazně za vítězstvím. Potřebovali jej jako sůl. V prvním poločase se jako jediný prosadil střelecky Macek. Po pauze nejprve vyrovnal domácí Peterka, pak ale Sokol vsítil tři branky během deseti minut a bylo rozhodnuto.

Fakta – branky: 49. Jan Peterka, 83. vlastní (T. Kubelka) – 39. Macek, 65. T. Kubelka, 67. Hendrych, 75. J. Pátý. Rozhodčí: Otava. ŽK: 1:2. Diváci: 80. SK Sparta Úpice: Erben – Čáp (81. Prouza), Peterka, Kulhánek, Pich – Břicháček (79. Brus), Biederman, Mach, Marel – Rada, Kejzlar. TJ Sokol Bílá Třemešná: Dobřichovský – Kiss, J. Hažer, Macek, M. Pátý – Jar. Kubelka (68. Jar. Jákl), Hruška, T. Kubelka, J. Pátý (87. Schneider) – D. Kubelka (90. J. Novák), Hendrych (79. M. Jákl).

Radek Kaplan (Úpice): „V utkání jsme soupeři vítězství darovali. Tři branky jsme mu prakticky vypracovali a naší neschopností něco vymyslet se o výhru ani nemusel strachovat. Hráčům chyběly bojovnost a vůle. Budeme muset fanoušky vozit na venkovní utkání, protože tam předvádíme daleko lepší výkony."

Zbyněk Šturma (Bílá Třemešná): „Konečně jsme utkání zvládli po stránce střelecké. V posledních duelech bylo znát, že je na hráčích deka. Snad jsme už tu nemohoucnost protrhli. Slabší chvilku jsme si vybrali na začátku druhé půle, jinak je vítězství v derby zasloužené."

Libčany – Vrchlabí 1:0 (0:0)

Když před týdnem vrchlabští fotbalisté inkasovali branku v 85. minutě, vůbec jim to nevadilo. V té době už totiž nad Miletínem vedli 3:0. Tentokrát měla však branka inkasovaná ve stejné minutě mnohem horší účinek. Pro tým Libčan totiž byla vítěznou a minut na odpověď už moc nezbylo. Vrchlabí tak ze hřiště lídra tabulky odjelo s prázdnou.

Fakta – branky: 85. Kabeláč. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 1:5. Diváci: 174. FC Vrchlabí: M. Zajíc – Pleva, Hájek, Mejsnar, Miloš Šulc – Žďárský, Hawel, Matěják, Jech – J. Zajíc (62. Panýr, 78. Tomčík), Větrovec.

Zdeněk Lukeš (Vrchlabí): „Ve vyrovnaném utkání byli nakonec šťastnější domácí, když pět minut před koncem vstřelili vítězný gól. Musím pochválit naše hráče za bojovný výkon."

Zní to neuvěřitelně, ale také před posledním kolem základní části I. B třídy, je ve skupině B ve hře o postupová čtyři místa stále šest mužstev! Mezi nimi pětice z podkrkonošského regionu. Nejspíš pouze tři se však v sobotu 7. listopadu budou moci radovat. Všem přitížila porážka Hostinného v souboji s jičínskou rezervou, která jinak mohla být před posledním kolem mimo hru. Nejblíž postupu je momentálně mužstvo Rudníku.

I. B třída, sk. B

Rudník – Dolní Kalná 1:0 (1:0)

Fakta – branky: 44. Kučeravý. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 2:2. Diváci: 160. TJ Rudník: Vachek – Svoboda, Štemberka, Etflaiš, Kment (20. Putrovec) – Václavík, Víšek, Hloušek, Kováč (34. Vydra, 84. Mišutka) – Horešovský, Kučeravý (90. Pecold). FK Dolní Kalná: Richter – V. Bartoš, J. Navrátil, A. Kodytek, J. Jiřička – Hampl, Tauchman, M. Bartoš, Najman – V. Kodýtek, T. Jiřička.

Pavel Cerman (Rudník): „Do veledůležitého utkání jsme nastoupili v silně improvizované sestavě, ale s velkou mírou bojovnosti a odhodlání. Věděli jsme přesně, co máme vzhledem k oslabení a momentální formě Kalné hrát. A to se vyplatilo. Velký dík klukům z dorostu, kteří se postupně zapojili do hry, přestože měli v nohách už svoje utkání. Pak že máme línou mládež."

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „V Rudníku jsme neobstáli herně, ani výsledkově. Domácí vyhráli zaslouženě, předčili nás v produktivitě a hlavně zkušenostech. Obraz naší hry byl jen odrazem současné nulové tréninkové morálky. Fotbalově jsme zcela vyhořeli, místo boje o finanční prémii jsme se dostali do holého boje o postup do elitní čtyřky. Pětačtyřicet našich fanoušků odjíždělo velmi zklamáno. Nezbývá nám nic jiného než za týden doma bodovat v derby s Tatranem."

Kunčice – Žacléř 2:2 (0:2), na penalty: 4:2

Fakta – branky: 52. a 55. Tryzna – 17. Ondráško, 33. Mádle. Rozhodčí: Hrušková. ŽK: 2:1. Diváci: 50. TJ Sokol Kunčice nad Labem: Petrák – Chlum, Míč, Punker, Babič – J. Jeřábek, M. Kracík, A. Kracík, Adolf – Tryzna (76. Kužel), Tušiak (46. Švec). TJ Baník Žacléř: Volhejn – Baše, Herman, Popelka, Knap – Ondráško, Poláček, Janata, Špecián (61. Skála) – Gajdoš (90. Ernst), Mádle.

Jan Jelínek (Kunčice n. L.): „Zápas dvou zcela rozdílných poločasů. Ten první byl od některých našich hráčů parodií na fotbal. Pohybem na hřišti to připomínalo výšlap turistů na Sněžku. Po důrazné domluvě v kabině a zamíchání se sestavou byl druhý poločas o něčem jiném. Rychlý pohyb, důrazné napadání a nabídka přinesly své ovoce v podobě dvou rychlých branek. V penaltovém rozstřelu jsme byli úspěšnější a konečně bodovali."

Vlastimil Honek (Žacléř): „Po výhře v Rudníku jsme s opět značně slátanou sestavou měli utkání zvládnout. Vedli jsme 2:0, vše vypadalo dobře, jenže po změně stran jsme vypadli z rytmu a zaslouženě o výhru přišli. Penalty jsou pro nás zbytečnou záležitostí, popáté jsme prohráli. Právě to jsou body, které nám v tabulce chybí. Bohužel se vážně zranil Špecián, do něhož domácí hráč úmyslně vrazil a zlomil mu klíční kost. Na poslední utkání podzimu budeme muset z klobouku opět někoho vytáhnout. Stav hráčského kádru je žalostný."

Trutnov C – Valdice 3:0 (1:0)

Fakta – branky: 26. Hodbod, 66. Z. Doubic, 80. Řehůřek. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (61. Zugar). Diváci: 50. MFK Trutnov C: Mahrla – Zákravský, Šimočko (79. Horáček), Wimmer, Kučera – Rada (79. Drtina), Kárník, Jankovič, Hodbod (67. Řehůřek) – Kulda (67. Chvalina), Z. Doubic.

Jaroslav Votoček (Trutnov C): „V první půli hráči obou mužstev předvedli velmi slabý výkon. Hosté svou šanci neproměnili, my Hodbodem ano. Po přestávce náš tým dominoval, dal dvě branky a v klidu dokráčel pro tři body. Hosté za celý poločas Mahrlu neohrozili. Pro nás výsledek znamená jediné: v derniéře musíme bodovat v Žacléři."

Hostinné – Jičín B 3:5 (1:1)

Fakta – branky: 6. a 47. Jakoubek, 65. vlastní (Bucek) – 12., 79. a 89. Pluhař, 56. Haken, 58. Horáček. Rozhodčí: Fryš. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Tatran Hostinné: Zítko – Šmucer, L. Kracík, Slavík, D. Polák – R. Polák, Kosina, D. Kracík, Valeš – Jakoubek, Maličký.

Pavel Šmucer (Hostinné): „Zmar na domácím hřišti pokračuje. Proti Jičínu jsme se nedokázali výrazněji střelecky prosadit a hosté se radovali ze zisku všech bodů."

I. B třída, sk. C

Hronov – Dvůr Králové B 3:5 (1:3)

Fakta – branky: 46. a 78. Nosek, 79. a 85. Tichý – 41. Mertlík, 68. Marks. Rozhodčí: Ludvík. ŽK: 1:2. Diváci: 90. TJ Dvůr Králové B: Vl. Matula – D. Bednář, Kasan, Ruprich, Machek – V. Hák (71. A. Matula), M. Hák (46. J. Míl), Marks, Mertlík (46. Teuber) – Kuhn (46. Petráček), Samler.

Čeněk Celler (Dvůr Králové B): „Utkání proběhlo v rámci porozumění mezi oběma družstvy s lepším proměněním brankových příležitostí na straně domácích."