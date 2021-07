Třetí posilu po obránci Štěpánu Harazimovi a brankáři Vilému Fendrichovi oficiálně oznámil fotbalový Hradec Králové. Na roční hostování z Mladé Boleslavi přichází stoper Jakub Klíma, který východní Čechy dobře zná. Před třemi lety strávil sezonu v Pardubicích. „Rád jsem působil v Pardubicích a rád jsem teď i v Hradci. Je tady skvělý tým i parta,“ říká dvaadvacetiletý fotbalista, jenž v lize naskočil do 61 zápasů.

S jakými osobními ambicemi přicházíte do Hradce?

Chtěl bych co nejvíce pomoci týmu v té nováčkovské sezoně v první lize. Věřím, že to zvládneme. Je tady výborný tým, v němž panuje skvělá atmosféra. Jsem rád, že jsem tady.

Jaký obrázek jste si zatím udělal o hradeckém mužstvu?

Opravdu mě překvapilo, jakou tým má velkou kvalitu a hlavně jak skvěle funguje kabina. Je tady super parta. Fakt mám radost, že tady můžu být. Věřím, že se v lize zdárně aklimatizujeme a naše hra bude dobře vypadat.

Východní Čechy jsou vám zaslíbené. Sezonu 2018/19 jste strávil v tehdy druholigových Pardubicích…

Pocházím z Nymburka a nechtěl jsem se nikam daleko stěhovat, takže jsem hledal něco bližšího a východní Čechy jsou nádherné, tak proč sem nejít. (úsměv)

Co jste říkal loňskému postupu Pardubic do ligy a tomu, jak dobře si vedly mezi elitou?

Všichni proti nim byli trochu skeptičtí, že neudělaly žádné velké posily a jdou do první ligy s tím, co měly ve druhé. Já jsem ale byl v klidu, protože jsem věděl, že to zvládnou. I v Pardubicích jsem působil hodně rád. Tým je tam také skvělý.

JAKUB KLÍMA (22)



Narozen: 28. srpna 1998.

Post: Obránce.

Klub: FC Hradec Králové (hostuje z Mladé Boleslavi).

Odehráno v lize: 61 zápasů

(0 gólů, 2 asistence).

Předchozí kluby: Mladá Boleslav, Pardubice (2018/19).

Teď si proti Pardubicím zahrajete derby. Už jste se s bývalými spoluhráči hecoval?

Občas si s některými kluky napíšu. Těším se, až si proti nim zahraju. Poprvé budu stát na druhé straně východočeského derby. Jednoduchý zápas to pro nás ale nebude.

Po odchodu z Pardubic jste se snažil prosadit v Mladé Boleslavi. Proč to nevyšlo na delší období?

V Bolce je to složité, protože každé přípravné období se tam objeví hromada nových hráčů. Není tam žádné větší a pevnější jádro, takže je složité se prosadit. Po návratu z Pardubic jsem se na působení v Boleslavi hrozně těšil, protože jsem ve druhé lize nasbíral nějaké zkušenosti a věřil jsem, že je uplatním v té první.

Do Boleslavi se budete vracet i nadále. Hradec tam bude hrát domácí zápasy.Co tam mužstvo čeká?

Já si myslím, že pro Hradec a tedy i pro mě, to bude jenom dobře. Prostředí je tam super. Je tam skvěle připravené hřiště. V posledních letech to byl nejlepší trávník v České republice. Osobně jsem moc rád, že se budu vracet tam, kde jsem celý život vyrůstal.

Zmínil jste kvalitu Hradce. Na jaké umístění má podle vás tým po postupu?

To si netroufnu tipovat, ale přál bych si, abychom se pohybovali v klidných vodách, třeba v první desítce. To by byl pro tenhle tým krásný vstup do první ligy.