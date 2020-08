Dva roky jste se mužstvu snažil vtisknout vlastní filozofii. O cílech se vždy hovořilo s opatrností. Teď je ve hře pouze první příčka. Máte momentálně nejvyzrálejší kádr?

Dovolím si říct, že ano. Hráči, kteří v přestupovém okénku přišli, naši útočnou fázi výrazně zkvalitnili. Jde o přímočaré typy. Zmíním třeba Závišku a Novotného. Velké zkušenosti má Dvořák. Na druhou stranu bych ale nechtěl opomenout fakt, že výkonnostně nahoru šli za ty dva roky i naši kluci – třeba Jukl, Soukeník, Donát či Král.

Takže máte z letní přípravy dobrý pocit?

Z kluků je cítit hlad a ctižádost. To je pro mě hodně důležité.

Rázem máte mnohem více hráčů s ligovými zkušenostmi. To Hradci určitě v předešlých sezonách scházelo. Souhlasíte?

Liga je liga. O tom se nemusíme bavit. Kdo ji hrál, musí něco umět. Ke všemu tu máme Vašulína, který má dle mého názoru rovněž ligové parametry. Upletli jsme si tím na sebe větší zodpovědnost. I z toho vyplývá, že se o postup chceme poprat.

Bude těžké to vhodně na hřišti poskládat?

Musím ušít systém, který předností těchto hráčů využije. Bude důležité si na sebe zvyknout, abychom mohli za chodu reagovat jak bude potřeba. Kluci, kteří přišli, zvýšili herní inteligenci mužstva. Jsou ochotní vnímat, jsou ochotní se o všem bavit. I proto bychom problémové situace měli rychle vyřešit. Pro soupeře bychom mohli být svým způsobem nečitelní, v čemž vidím výhodu.

V průběhu loňské sezony jste se potýkali s nevyrovnaností. Hráčům v důležitých momentech scházela větší víra sebe v sama. Pracovali jste i na této stránce?

To mě hodně mrzelo. Potenciál v hráčích je. Na nás trenérech je, abychom jejich schopnosti dokázali skloubit v kolektivní výkon. Pracujeme na tom stále, v přípravných zápasech, to myslím, bylo znát.Výkony byly slušné.

Vloni se Hradci rozjezd do sezony příliš nepovedl. Ze tří zápasů získal pouhé dva body. Teď vás na úvod čekají Vlašim, Jihlava a Chrudim…

Hypoteticky jde o příznivý los. Každý vstup do soutěže je důležitý, obzvlášť když chcete hrát o příčky nejvyšší. Roste vám sebevědomí, každá výhra je ohromně povzbuzující. Snad to zvládneme.

Oslabením po sportovní stránce je pouze odchod Jakuba Martince. Lídr týmu Adam Vlkanova zůstal. Pro Hradec dobře, co pro něj osobně? Není mu druhá liga už příliš malá?

Od doby, co jsem v Hradci, se jeho přestup řeší vlastně každý půlrok. Obdobím, kdy byl zklamaný, že se do ligy nedostal, si už prošel. Komunikujeme spolu, jeho liga nemine. Teď je ale v Hradci, tak za něj musí bojovat. On to ví. Podmínky k fotbalu má možná lepší než v některém z klubů nejvyšší soutěže. Na očích je a nikde není psáno, že musí přestoupit jen do české ligy.

V Hradci jste odkoučoval šedesát mistrovských utkání. Na kontě máte jen třináct porážek. Víte to?

Není to špatná bilance. Ale ty remízy. Těch je zbytečně moc.

Přesně sedmnáct…

No právě. A hlavně s týmy, které jsme porazit měli. Fotbal je v tomhle nevyzpytatelný. Bohužel jsme pro nás ,,lehké“ zápasy nezvládali. Vždy v tom byla zpravidla chvilková nepozornost, kterou soupeř bleskově využil a my jsme to už nedokázali zvrátit. Byly v tom i neproměněné pokutové kopy. Musíme se z toho poučit, teď je před námi nová výzva.