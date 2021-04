Samozřejmě všechno má svá covidová pravidla. Na trénink hráči chodí často již převlečení, nelze totiž využívat kabiny a sprchy. Zahrát si bago na dvě brány taky není povoleno. Trenéři vymysleli nové cviky, trénuje se většinou po dvojicích.

Teď je tu však otázka: co dál? Rozehrají se na jaře ještě mistrovské zápasy? Stihne se dohrát byť jen podzimní část, aby mohl být soutěžní ročník 2020/2021 považován za oficiálně platný?

Jelikož čas letí, jsme na konci dubna a plnohodnotné tréninky stále možné nejsou, redakce sportu Krkonošského deníku má jasno: mistrovská utkání už během jara na stadionech neuvidíme a sezona bude v nejbližších dnech ukončena. Jakmile to však bude možné, spustí se zápasy alespoň turnajovou formou, podobně jako tomu bylo loni na jaře.

To je však pouze názor z Deníku. Jak to vidí představitelé Okresního fotbalového svazu Trutnov, na to jsme se zeptali předsedy OFS Marka Pilného a dvou členů Výkonného výboru OFS Trutnov Jiřího Štěpaře a Radka Kotyka.

Marek Pilný, předseda OFS Trutnov:

Můj názor jsem již prezentoval několikrát a je jasný – hrát ihned, jakmile to legislativa povolí! Ale jakým způsobem, nezáleží pouze na našem rozhodnutí na okrese, ale postupně na všech vyšších soutěžích kvůli propustnosti družstev. Bude pěkné, když tady oznámíme, že hrajeme mistrovská utkání alespoň do odehrání minimálně 50% a pak bychom zjistili, že kraj a vyšší orgány soutěže uzavřely a od nás nemá kdo a kam postoupit. Na modelu jakým způsobem soutěže dohrát se dohodneme na VV OFS v určité návaznosti na postupu ostatních řídících orgánů.

Shrnuto do pár bodů:

• když bude možnost, tak se hraje

• na modelu (postupové/nepostupové) bude záležet dle vyšších soutěží

• v případě postupové varianty nutno sehrát minimálně ještě čtyři kola, ale když to půjde, možno sehrát i více kol

• v každém případě nejpozdější konec soutěží 27. 6. 2021

• o způsobu dohrání rozhodne VV OFS na návrh STK OFS po zapracování mnoha relevantních informací z fotbalové spektra

Co se týká soutěží mládeže, tak tam nás postupy/sestupy nijak netíží, a proto v případě otevření amatérského sportu vypustíme děti na fotbalové hřiště ihned, jak to bude možné.

Jiří Štěpař, organizační pracovník TJ Jiskra Kocbeře, člen VV KFS za okresy:

Moje odpověď bude spíše spekulativní. Zatím neznáme další míru a časovou posloupnost rozvolňovacích kroků vlády ČR, nezaznamenal jsem jasný vzkaz či příslib o tom, že amatérský sport bude mít zelenou, popřípadě od kdy. Krotil bych optimismus, protože mám za to, že k bezpečnému navázaní soutěží je třeba minimálně tři týdny pravidelného tréninkového cyklu a je ve hvězdách, kam se za tu dobu situace s covidem posune. Důležitá bude pro KFS a v přímé posloupnosti i pro OFS vůle dohrání sezony u klubů hrajících v soutěžích Řídící komise Čechy (ČFL a divize). A to s ohledem na postupy a sestupy ve všech stupních soutěží FAČR. Moc kladnou odezvu jsem především u klubů ČFL zatím nezaznamenal. Počkám si na jasná fakta, od kdy a za jakých podmínek bude návrat k amatérskému sportu možný. Pak zaujmu nějaké stanovisko a jak na KFS, tak na OFS zahájíme diskusi v rámci výkonných výborů. Rozdílně to vidím u soutěží mládeže. Pokud nepotřebujeme znát postupující a sestupující, tak není nad čím otálet a začal bych v nejkratším možném termínu, tam už se ztratilo času až až.

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř, člen VV OFS Trutnov:

„Jsem hlavně rád, že už jsme na hřišti. K dohrání soutěží odpověď rozdělím na dvě části. Technická stránka, prohlašovaní bezinfekčnosti, negativní testy nebo potvrzení o prodělaném covidu či očkování, se vždy dá nějak nastavit a dejme tomu dodržovat. Víc by mě mrzela absence diváků. Zažili jsme to na podzim a je to prostě divné. Nejen pro hráče, ale pro všechny, kteří utkání připravují.

Sportovní stránka je daleko problematičtější. Dle aktuálně platného ustanovení Soutěžního řádu (covidová příloha č. 6) musí být odehrána více než polovina všech utkání (§7/2). Když se oprostím od spekulací a matematických kalkulací o postupech a sestupech (§ 6), tak mám největší problém s odkládáním utkání dle § 5. Konkrétně představa, že nějakému týmu vypadne kvůli karanténě nebo izolaci několik hráčů a tým bude okolnostmi donucen odehrát rozhodující zápasy nekompletní nebo značně oslabený, je pro mě dostatečným argumentem pro to, aby se soutěže zrušili.

Líbilo by se mi, kdyby si týmy letošní body přenesly do nové sezony, bylo by to fér. Ale moc reálné to není, jelikož skladba týmů v soutěžích může být jiná.“