Dvůr Králové - Odfláknutí závěrečných patnácti minut stálo starší dorostence Dvora Králové tři body v 21. kole České divize C. Na skvěle připraveném hřišti v Pěnčíně sice nastoupili opět bez pěti hráčů, přesto vedli 1:0, ale koncovka utkání týmu kouč Hlavy vůbec nevyšla. Stejně tak jako jejich mladším kolegům.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Jan Bartoš

STARŠÍ: Pěnčín–Turnov – Dvůr Králové 2:1 (0:0). Branka hostů: 53. Čenovský. TJ Dvůr Králové nad Labem: Ulrych – Picha, Bednář, Pitro, Volf – Samler, Čenovský, Macek, Bartoníček – Němeček, Privara (76. Marks).



Jaroslav Hlava, TJ Dvůr Králové nad Labem: „Proti Turnovu jsme hráli fotbal 75 minut. Byl klid. Do té doby jsme hráli krásný fotbal, který se líbil, a navíc se v 53. minutě Martin Čenovský z přímého kopu z 25 metrů skvěle trefil přes zeď a vedli jsme 1:0. Ale to, co předvedli starší hráči v závěrečných patnácti minutách, bylo do nebe volající. Hrubky, ze kterých by trefil šlak i trenéra přípravky, předvedli zkušení hráči a rozhodli o tom, že skvěle rozehraný zápas jsme ztratili. V 76. minutě jsme po rohu odrazili míč mimo vápno. Nikdo se nepohnul. Domácí vrátili míč na malé vápno, kde stáli úplně sami dva turnovští hráči, balón si zpracovali, nahráli a zeptali se gólmana Ulrycha: Kam to chceš? Domácí začali dřít ještě víc, my jsme totálně propadli. Když v 87. minutě po dlouhém odkopu domácího obránce se míč pomalu koulel k praporku, vypadala situace na jasný aut. Jiného názoru však byl domácí útočník. Zdánlivě ztracený balón doběhl a vrátil ho před branku, kde se pět našich dorostenců pěšky vracelo do vápna. Jediný, kdo byl v pohybu, byl druhý domácí útočník, který z malého vápna dal úplně v pohodě vítězný gól. Rozhodčí ukončil zápas. V domácích řadách vypukla šílená radost, na jaře se totiž Turnovu vůbec nedaří. Naši hráči zapomněli dvě známá fotbalová pravidla: 1. zápas se hraje do poslední minuty, 2. utkání se rozhoduje v pokutovém území. Mrzí mě to hlavně u starších hráčů. Šest mladších dorostenců, kteří do zápasu zasáhli, si takový závěr utkání nezasloužili.“



MLADŠÍ: Pěnčín–Turnov – Dvůr Králové 3:2 (0:1). Branky hostů: Marks z pen., Černý. TJ Dvůr Králové nad Labem: Klevcov – Link (70. Hlušička), Novotný, Kasan, Ruprich – Černý, Vondrouš, Zezulka, Seidel – Malý, Marks



Pavel Šimůnek, TJ Dvůr Králové nad Labem: „Na podzim jsme doma soupeři dali bůra, takže jsme čekali, že bychom se mohli prát o body, což se svým způsobem potvrdilo. Chyběl nám však Klust, který bere antibiotika. Privara a Pitro odehráli celý zápas za starší. Nebyl Všetečka, nemocný je pořád i Andrle. Opět jsme tak trochu doplatili na problémy se sestavou. Nicméně kluci bojovali a po faulu na Malého jsme se ujali vedení gólem Markse z penalty. Před druhým poločasem jsem kluky upozornil na některé chyby, bohužel jsme si je nepohlídali. Přesto jsme se ještě jednou dostali do vedení. Deset minut před koncem však domácí vyrovnali a z poslední standardní situace dali na 3:2. Průběh utkání nebyl hrozný, ale za nezvládnutý závěr jsem klukům na pondělním tréninku musel vyčinit.“