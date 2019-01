Pojizeří - Dnešním dnem startuje takřka tříměsíční program fotbalových soutěží na Liberecku.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Matura

Prakticky pět ze sedmi pojizerských týmů hrajících v Libereckém kraji I. A či I. B třídu bude na jaře bojovat o záchranu. V Lomnici nad Popelkou a Rovensku pod Troskami naopak mohou pokukovat po postupu, protože jaro zakončili shodně na druhých místech.

Oba adepti na výkonnostní vzestup jsou však v předstartovních prognózách spíše opatrní.

1.A třída

Rozhodnuto je zřejmě o osudu Harrachova. Účastník z nejvyšších českých hor na podzim uhrál pouhé tři body, během přestávky však nijak neposílil, nesehrál ani žádné přípravné zápasy. A tak se zdá, že je jeho osud zpečetěn.

„Jdeme do jarní části sezony zostra. Je to u nás těžké. Přes zimu kluci pracují na sjezdovkách a na fotbal zbývá málo času. Nechceme soutěž ještě balit, je však pravděpodobné, že do příštího ročníku I. A třídy nenastoupíme. Záchrana je v oblasti teorie, chceme se ale o nějaké body poprat a rozhodně neplánujeme plnit roli otloukánka," říká harrachovský trenér a srdcař, který za fotbal dýchá, Hubert Rieger.

Problémy bude mít jistě i oddíl z Mírové. Ten však přes zimu zajímavě posílil, když přivedl třeba svou někdejší oporu Marka Jíru. A právě ostřílený „bombarďák" by měl být hlavním motorem na cestě, která má vést k uchování příslušnosti v druhé nejvyšší soutěži v kraji. Pokud se podaří aktuálně předposlednímu týmu tabulky splnit vytyčený cíl pro jaro, zastaví tím zřejmě největší krizi v historii klubu.

Lomnická parta Zdeňka Baudyše má jiné starosti. Na podzim se po letech strádání definitivně přesunula k lepším týmům v soutěži, skončila druhá, tedy na postupové pozici, a na lídra z Frýdlantu ztrácí pouhý bod. Pokud se podaří nahradit branky odcházejícího Davida Holmana, bude mít těžkou hlavu s rozhodováním, zda se přesunout do krajského přeboru.

„Uvidíme, jak bude druhý půlrok probíhat. Myslím, že na umístění na špici určitě máme. V případě možnosti postupu bychom však dlouho zvažovali, zda ho uskutečnit. Jsme si vědomi, že v přeboru je to o něčem jiném," zůstává nohama na zemi trenér Lomnice Zdeněk Baudyš.

POJIZERSKÉ KÁDRY V I. A TŘÍDĚ V POHYBU

LOMNICE NAD POPELKOU, (2. místo, 26 bodů)

Příchody: Viktor Vavrinec (Jičín), Petr Zboroň (Košťálov).

Odchody: David Holman (Desné), Filip Majer (Baumit Jablonec, dorost).

Přípravné zápasy: Lomnice – Roztoky 3:1, – Vrchlabí 2:1, – Košťálov 1:5, – Mírová 2:4, – Přepeře 1:2, – Rudník 3:4, – Semily 2:6, – Železný Brod 1:3.

Zdeněk Baudyš, trenér týmu: „I když zimní příprava neproběhla zcela podle představ, věřím, že zabojujeme o umístění mezi nejlepšími třemi. Nemůžeme si dávat cíl na pozice někde okolo desátého místa, když jsme po podzimu druzí. Chceme se poprat o postup. Ale zatím si neumím představit, jak by vše dopadlo, kdybychom tuto ambici dotáhli."

MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM, (13. místo, 13 bodů)

Příchody: Marek Jíra (Bozkov), Stanislav Bejda (Mnichovo Hradiště), Filip Koubek (Turnov).

Odchody: nikdo.

Přípravné zápasy: Mírová – Vrchlabí 1:4, – Košťálov 0:6, – Přepeře 2:1, – Lomnice 4:2, – Roztoky 1:0, – Železný Brod (pohár LKFS) 1:7.

Aleš Roszman, vedoucí týmu: „Musíme co nejrychleji prchnout ze sestupové pozice. I. A třídu bychom chtěli udržet i pro příští rok."

HARRACHOV, (14. místo, 3 body)

Příchod: Jiří Kobr (Velké Hamry).

Odchody: nikdo.

Přípravné zápasy: žádné.

Hubert Rieger, trenér mužstva: „Musíme soutěž dohrát důstojně, žádné zázraky nelze ale čekat. Chceme se vyhnout debaklům. Kluci fotbal hrát umí, a tak se snad vyvarujeme nějakým trapasům a alespoň trochu vylepšíme svou tristní bodovou bilanci."

1.B třída

Ještě více bodů než Lomnice získali na podzim v nejnižší krajské soutěži fotbalisté Rovenska. Ti však podle vyjádření klubu o postup v žádném případě nestojí, ač drží druhé místo za vedoucím Pěnčínem. Mužstvo složené ze zkušených hráčů se po letech nebude na jaře zachraňovat, a tak si může všech třináct utkání náramně užít.

Ostatní týmy ze Semilska se budou zachraňovat. Fotbalisté z Horní Branné, Jilemnice ani Rokytnice nad Jizerou by neměli hlavně prospat jarní start. Vyrovnanou tabulkou se totiž mohou rychle propadat dolů a případný pád do okresního přeboru by byl velice nepříjemným překvapením pro všechny.

POJIZERSKÉ KÁDRY V I. B TŘÍDĚ POHYBU

ROVENSKO POD TROSKAMI, (2. místo, 30 bodů)

Příchod: Daniel Valentin (VTJ Liberec).

Odchod: Marek Bangha (Jeníšovice).

Přípravné zápasy: Rovensko – Dolní Bousov 2:6, – Sobotka 0:4, – Kněžmost 1:4, – Sedmihorky (pohár LKFS) 0:5.

Marek Náhlovský, předseda oddílu: „Víme, že máme vysoký věkový průměr, proto se rozhodně nebudeme hnát za postupem. Hráči se shání velmi těžko, takže to nebudeme vůbec řešit a necháme všechno osudu. Chceme hlavně, abychom udrželi v kabině dobrou partu a náladu."

HORNÍ BRANNÁ, (6. místo, 16 bodů)

Příchody: Dušan Paulů (Zál. Lhota), Jakub Strmeň (Strážné), Michal Koldovský (Strážné), Jan Plecháč (Vrchlabí).

Odchody: Petr Zuzánek.

Přípravné zápasy: H. Branná – D. Kalná 2:5, – Nepoměřice 4:1, – Bozkov (pohár LKFS) 3:3.

Milan Koldovský, trenér mužstva: „S druhým trenérem Zdeňkem Lukešem bychom rádi zabojovali o pozici mezi nejlepší pětkou. Cílem klubu je také stabilizace kádru, který je poměrně mladý. Rozhodně nechceme mít žádné problémy se záchranou."

ROKYTNICE NAD JIZEROU, (8. místo, 16 bodů)

Příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.

Přípravné zápasy: žádné.

Aleš Štěpánek, asistent trenéra: „Chceme uhrát střed tabulky a nebýt na padáka. Problémy se záchranou nechceme mít, a tak potřebujeme co nejrychleji získat body."

JILEMNICE, (10. místo, 15 bodů)

Příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.

Přípravné zápasy: Jilemnice – Kunčice 2:5, – Zeleneč 0:9, – Dolní Kalná 2:3.

Libor Tonar, trenér týmu: „Protože nás trápí spor o stadion, především si přeji, abychom měli kde hrát. Sportovně bych si přál 5. místo. Tabulka je nahuštěná, tak se zároveň chceme co nejrychleji zbavit sestupových starostí."