Nová Paka – Dolní Kalná 0:3 (0:1).

Branky: Kalenský 3 (1 z pen.).

Dolní Kalná potvrdila roli favorita. V Nové Pace se dařilo Lukáši Kalenskému, který nasázel hattrick. Vítěznou branku dal v prvním poločase ze značky pokutového kopu. Zápas navíc ovlivnila červená karta domácího kapitána Ondřeje Janoucha z 55. minuty.

Marcel Bažík, trenér Nové Paky: „Věděli jsme, že nás bude čekat náročné utkání a nakonec musím poblahopřát soupeři k vítězství, i když jsme k němu dost pomohli. Vyloučení našeho kapitána rozhodlo, že si hosté odvezli tři body. Výkon našeho týmu nebyl ale vůbec špatný, pochvalu zaslouží i dorostenci, kteří nám vyšli vstříc a šli pomoci.“

Tomáš Navrátil, trenér Dolní Kalné: „Na těžkém terénu se hrálo v prvním poločase vyrovnané utkání, bohužel jsme se dostali pouze do jednobrankového vedení. Druhou půli ovlivnilo zbytečné vyloučení domácího kapitána, čehož jsme využili a po krásných akcích vstřelili další dvě branky. Paka se snažila i v desíti, ale my jsme podali velmi zodpovědný výkon směrem dozadu a do ničeho ji nepustili.“